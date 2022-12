[ASUS JAPAN株式会社]



2022年12月1日



ASUS JAPAN株式会社は、 使い方自由自在、6つのスタイルで使用でき、折りたためる17.3型フォルダブル有機ELディスプレイ搭載のモバイルノートパソコン「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」を発表いたしました。本日よりオフィシャルオンラインストアASUS Store での販売および一部量販店販売・展示を開始します。



ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA

<テックブラック>





「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」はモビリティと生産性を重視し、デスクトップパソコンやノートパソコンと同等の機能を持ちながら、同時にZenbookシリーズの美しさやデザイン性を維持した、まったく新しいユーザー体験を提供する大画面のポータブルデバイスです。



性能に一切妥協せず、薄型軽量向けの高いパフォーマンスを可能にするインテル(R) Evo™ プラットフォームに準拠している第12世代インテル(R) Core™ i7-1250Uプロセッサーと、高速な16GB LPDDR5-5200メモリ、PCI Express 4.0 x4接続の大容量1TB SSDを搭載し、様々なタスクに使用できる高い性能を持ちながら、本体の軽さは約1.53kg、付属のBluetoothキーボードと合わせても約1.83kgと持ち運びにも最適で、場所を選ばず、あらゆるシーンでパフォーマンスを発揮することが可能です。













○製品スペックの概要と発売日および価格



製品情報:https://www.asus.com/jp/Laptops/For-Home/ZenBook/Zenbook-17-Fold-Oled-UX9702/



●発表製品の主な特長

・大迫力で美しい17.3型フォルダブル有機ELディスプレイ搭載

液晶ディスプレイよりも圧倒的に鮮やかで美しい画面表示が可能な、アスペクト比4:3の17.3型フォルダブル2.5K有機ELディスプレイが搭載されています。画面占有率約86%で応答速度は0.2msと高速で、折りたたむことができる有機ELディスプレイです。折りたたむことで12.5型モバイルノートパソコンのサイズ感で、コンパクトに持ち運ぶことが可能です。漆黒を表現でき、さらに、明るい色は現実と変わらないほど鮮やかに表現できるため、液晶ディスプレイでは体験したことがないような驚きの映像体験を可能にします。DCI-P3 100%の広色域に対応しており、その高い性能を証明する、DisplayHDR™ 500 True Black、PANTONE(R)、CalMAN、TÜV Rheinlandの各認証も取得しました。



・6つのスタイルでいつでもどこでも自由自在に使える

「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」は6つのスタイルで使用可能です。「ノートPCモード」は本体を通常のノートパソコンの様に縦に開くことで12.5型の画面を2つ使用でき、下画面にタッチキーボードを表示させることで、直感的に文字入力を行うことができます。さらに、付属のBluetoothキーボードを下画面に装着することで、12.5型モバイルノートパソコンとして使用でき、物理的な「ノートPCモード」として、いつでも手軽に切り替えが可能です。その他、本体を横に開いて背面にあるスタンドを引き出し、付属のBluetoothキーボードを手前に設置することで、17.3型の大迫力の画面で操作ができる「デスクトップPCモード」や、本体を180度フラットに開いたまま17.3型の大画面で操作する「タブレットモード」、本のように折り曲げ、片手で支えて持つことができ、場所をとらず操作が可能で、読書やネットサーフィンにも最適な「リーダーモード」、本体を縦に開いた状態で、手前に付属のBluetoothキーボードを設置し、12.5型有機ELディスプレイを2画面使用できる「拡張モード」があり、あらゆる場所で利用シーンを気にせず、自由に使用することが可能です。













・あらゆる作業を快適に行える優れたパフォーマンスを搭載

「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」には、薄型軽量向けで、高いパフォーマンスを可能にするインテル(R) Evo™ プラットフォームに準拠している第12世代インテル(R) Core™ i7-1250Uプロセッサーと、高速な16GB LPDDR5-5200メモリ、高速かつ大容量のPCI Express 4.0 x4接続の1TB SSDを搭載し、写真や動画の編集からカジュアルゲームまで、あらゆる用途に使用できる性能を持っています。



・快適なタイピングが可能なフルファンクションBluetoothキーボードが付属

「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」には、マグネットで簡単に脱着可能なフルファンクション搭載のBluetoothキーボードが付属しています。Bluetoothキーボードは5.8mmの薄さでありながら、キーボードの横幅を目一杯まで使用し、キーピッチ19.05mmのフルサイズキーボードを搭載しています。スリムなキーボードにもかかわらず、キートラベルは1.35mmと、通常のノートパソコンと同じように快適なタイピングを行うことができます。また、Bluetoothキーボードは「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」以外にもBluetooth経由での接続が可能で、F9キー、F10キーを押すことで「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」と別に接続したデバイスを切り替えて使用することができ、お手持ちのデバイスとシームレスに連携させることが可能です。





※キーボード配列は英語配列となります。



・持ち運びに便利な専用スリーブ付属

傷や汚れ、衝撃から守るための専用スリーブも付属しています。「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」に付属のBluetoothキーボードを挟んで閉じたまま収納することも可能で、持ち運びも気軽に行うことができます。



・充実のインターフェースを搭載

「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」は最大40Gbpsの高速なデータ転送と映像出力、本体への給電をサポートするThunderbolt 4(Type-C)ポートを2ポート搭載しています。Thunderbolt 4(Type-C)ポートを使用して、最大2台の4K UHD外部マルチディスプレイ環境を簡単に実現できます。また、付属のUSB Type-C to Type-Aケーブルを使用することで、通常よく使用する様々な周辺機器に接続が可能です。



・Windows Helloに対応した491万画素赤外線(IR)カメラを搭載

テレワークやビデオ会議に活用することができる、491万画素赤外線(IR)カメラを内蔵しています。このカメラはWindows Helloの顔認証に対応しているため、Windowsへのログインを顔認証で素早く安全に行うことができます。暗所に強いので、薄暗い場所でもスムーズに認証でき、またビデオチャットなどでも鮮明な映像を映すことが可能です。



・快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載

こちらからのマイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズキャンセリングを適用できるAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。マイク入力にのみ効果がある一方向のノイズキャンセリングではなく、双方向にノイズキャンセリングを行えるため、よりクリアで聞きやすい音声チャットが可能です。また、AIが音質を学んでノイズを軽減するため、使えば使うほどさらにクリアな音質を実現できます。



・より安心して使用できるミリタリーグレードの堅牢性を実現

米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリアしており、大変高い堅牢性を実現しています。高温環境や低温環境や振動などに耐えることができ、さらに、専用に開発された折りたたみ式ヒンジは30,000回以上の開閉テストに合格しており、最大限の信頼性を確保しているため、より安心してお使いいただけます。



・業務効率化を実現可能なオフィスアプリが付属

Microsoft Office Home and Business 2021が付属し、プライベートからビジネスシーンまで、あらゆる用途で使用することが可能です。Microsoft Office Home and Business 2021は、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteを利用可能で、コラボレーションツールを使用し、複数のメンバーと同時に共同作業ができるなど、最新の機能が搭載されています。



・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイト(https://asus-event.com/anshin/)をご覧ください。



・「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」の販売取り扱いについて

この度下記の販売店舗にて、「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA」の取扱・販売が決定いたしました。



ASUS公式オンラインストア

ASUS Store



販売パートナー様

Amazon.co.jp

ビックカメラ.com

蔦屋家電+(実機展示)

ヨドバシ.com

※アルファベット順、敬称略



以上



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-16:40)