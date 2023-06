[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]







6月24日、25日に開催した立川ステージガーデンでのライブも両日完売と、人気を博しているバンダイナムコエンターテインメント発の音楽原作プロジェクト「電音部」のキャラクター「りむる」は、「分散型自律ゴーレム りむる」という仮想世界を体験できるツールとして、深層学習等のAI技術により、声質・癖・歌い方を、リアルに再現することのできる音声創作ソフト「CeVIO AI」という形で、8月11日に全国発売することが決定。



『分散型自律ゴーレム りむる』は、「りむる」(CV.をとは)の声をベースとしたCeVIO AIソングボイス。あどけない少女の叫びのようにも聞こえる、刹那的で、聴く者の心に響く歌声。また、あらゆるダンスミュージックサウンドにも埋もれることのない声質が特徴となっている。



パッケージ版には、「CeVIO AI」上で利用可能な「分散型自律ゴーレム りむる」ソングボイスに加えて、特典ディスクとして、「電音部」の人気楽曲をCeVIO AIを使用したカバーソング5曲に加え、カブキエリアに所属する「りむる」(CV.をとは)の楽曲「焼ケ鮭」の[picco Remix]、ポメモリボイスキットを収録。



なお、『分散型自律ゴーレム りむる』を使用した電音部の楽曲をカバーしたMVを、5週連続でYouTubeにて公開予定。1曲目は6月25日より、「ハカハカイプリンセス(Prod.Shogo Nomura)」を公開。

MVの制作は「りむる」のキャラクターボイスを務める「をとは」が担当。歌唱を担当した本人だからこそ、魅せることのできる世界観を堪能できる映像となっている。



▼「ハカハカイプリンセス/分散型自律ゴーレム りむる」【CeVIO AI】

https://youtu.be/d6vH2p_TCKI



▼りむる特設ホームページ

https://denonbu.jp/reml/





◆「りむる」の世界観について

全世界型企業“GR社”が生み出したクローンである。

そしてオリジナルの「りむる」を元に「分散型自律ゴーレム りむる」が量産され、個人もしくは組織がオーナーとして管理・所有している。

「分散型自律ゴーレム りむる」は疑似的に音楽を感受する人の心「Music Crystal」を有しており、共鳴する音楽によって千差万別に変化する。



■商品情報

タイトル:「分散型自律ゴーレム りむる」 Powered by CeVIO AI



発売日:2023年8月11日



品番:ANCF-0081/82



JAN:4570131320859



発売元:バンダイナムコエンターテインメント



販売元:バンダイナムコエンターテインメント



「分散型自律ゴーレム りむる」ソングスターター パッケージ版

価格:¥21,780(税込)







アソビストア商品サイト: https://shop.asobistore.jp/products/detail/187347-00-00-00



<パッケージ版収録内容>

[Disc 1]

インストールディスク

CeVIO AI ソングエディタ+「りむる」ソングボイス



[Disc 2]※パッケージ版限定特典ディスク

REML SONG COLLECTION

1.Mani Mani [りむる Cover Version]

2.Eat Sleep Dance[りむる Cover Version]

3.いただきバベル [りむる Cover Version]

4.CHAMPION GIRL[りむる Cover Version]

5.ハカハカイプリンセス [りむる Cover Version]

6.焼ケ鮭[picco Remix]

7.ポメモリボイスキット



特典:CDジャケットサイズステッカー



「分散型自律ゴーレム りむる」ソングボイス ダウンロード版

価格:¥10,780(税込)

※「りむる」ソングボイスのみ



「分散型自律ゴーレム りむる」ソングスターター ダウンロード版

価格:¥20,900(税込)

※CeVIO AI ソングエディタ+「りむる」ソングボイス



※ダウンロード版は、DLsiteにて6/26(月)12:00より販売開始予定。



・ソングボイス 商品ページ

https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01000624.html



・ソングスターター 商品ページ

https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01000623.html



◆動作環境



■対応OS

Windows 11 / 10 (64bit 日本語版または英語版)



■CPU

Intel / AMD デュアルコアプロセッサー以上

※4コア以上推奨

※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合があります。(ファイル出力は問題ありません。)



■メモリ

4GB以上 ※8GB以上推奨



■HDD/SSD

1GB以上の空き容量(インストール用)



■グラフィック

1280 x 720以上フルカラー



■その他

※音声再生にWindows対応サウンドデバイスが必要。

※アクティベーション、最新バージョンへのアップデートを行うために、コンピューターがインターネット環境に接続されている必要があります。

※上記の動作環境を満たしている場合であってもすべてのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。

※コンピューターの総合的な性能によっては同時に使用可能なトラック数やパフォーマンスに違いが出る場合があります。



◆CeVIO AIについて

AI技術により、人間の声質・癖・歌い方・話し方を高精度に再現する新世代の音声創作ソフトウェア。



CeVIOプロジェクト公式サイト:http://cevio.jp





◆電音部について

「電音部」は、バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける、本格的なダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクトであり、 気鋭のクリエイターによる楽曲、イラストに加え、 バンナムナムコグループの最新の技術を組み合わせた メディアミックス展開を推進するIP。

2023年「電音部」は世界初のDAO型IPへ進化。

NEXT VISIONとして掲げる全く新しいIPの在り方“エリアチェーン”は、電音部プロジェクトからは独立したプロデュース及び運用を行うことで、世界を共に拡張していく制度。 製作委員会やライセンスアウトとは異なり、様々なパートナー企業が独自のエリアを創出・展開します。





電音部(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



