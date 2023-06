[日本エイサー株式会社]

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、薄型で軽量なモバイルノートパソコン Swift(スウィフト)より、Swift Goシリーズの2機種 「SFG14-71P-H76Y」「SFG14-71P-H56Y」を法人市場向けに、2023年6月上旬に発売します。2機種ともに、アスペクト比16:10の14インチ画面に、広い輝度幅と引き締まった黒色で映像を映し出すWQXGA+解像度(2880×1800)のOLED(有機EL)パネルを採用。鮮やかな画面で、外出先でも書類作成などのベーシックな用途から簡単な写真編集などのクリエイティブな用途までを快適に行えるモバイルノートパソコン導入希望の法人のお客様にオススメの新モデルです。なお、本製品はAcer公式オンラインストアでも2023年6月9日(金)より取り扱いを開始します。









モバイルノートパソコン Swift Go 「SFG14-71P-H76Y」「SFG14-71P-H56Y」は、アスペクト比16:10の14インチ画面に鮮やかに映像を映し出すWQXGA+解像度(2880×1800)のOLED(有機EL)パネルを採用。通常の液晶パネルと比較して引き締まった黒色を表現することができるOLEDパネルは、DCI-P3 100%、Adobe 100%の広色域もサポートし、広い輝度幅で明るい部分と暗い部分のコントラストをはっきりと表示するVESA DisplayHDRTM 500のハイダイナミックレンジ規格にも対応。引き締まった黒と鮮やかな色彩の映像を高解像度で楽しむことができます。また、ディスプレイは高い色彩品質とブルーライトの抑制を両立したTUV RHEINLAND Eyesafe(R)※に認定されたディスプレイを採用しています。



OSはビジネスに最適なWindows 11 Proを搭載。CPUは、「SFG14-71P-H76Y」は第13世代インテル(R) Core(TM) i7-13620Hプロセッサー、「SFG14-71P-H56Y」は第13世代インテル(R) Core(TM) i5-13420Hプロセッサー、ストレージは高速処理を可能にするPCIe Gen4接続の512GB SSD 、メモリは16GBを搭載しています。





















さらに本製品群にはAcer独自の冷却システム Acer TwinAirを搭載。複数の冷却モードをサポートするデュアルファンとデュアル銅製サーマルパイプにより高い冷却性能を実現しました。最適な場所に設置された2つのファンで効率的にパソコン内を冷却。冷却モードは、Fn+Fのショートカットキーからサイレント、ノーマル、パフォーマンスの3つに切り替えることができます。



筐体の重さは約1.3kg、薄さ約14.90mmの軽量薄型設計を実現。ディスプレイを囲むベゼルを狭く設計し、スタイリッシュかつ画面に集中できるデザインを採用しています。



バッテリーの連続駆動時間は約8時間と持ち運びにも安心です。さらに、約360万画素の高解像度QHD Webカメラを搭載。Acer TNR (テンポラルノイズリダクション) テクノロジーにより、暗い場所でも画質を調整し、くっきり映し出します。また、AI技術によるノイズリダクションを実現したAcer PurifiedVoice(TM) 機能により周囲の雑音を抑制。これまで以上にクリアで快適なビデオ電話や会議を行うことができます。



加えて、本製品にはパソコンとお手持ちのスマートフォンのスムーズな接続に便利なインテル(R) Unison(TM) ソフトウェアを標準搭載。パソコンとAndroid/iOS デバイス間で簡単に写真やファイルの転送ができるほか、スマートフォンの通話やメッセージをパソコンから操作することもできます。



また、タッチパッドには、海岸から約50km圏内の内陸で回収されたオーシャンバウンドプラスチックを素材に入れ込んだ、OceanGlass(TM)タッチパッドを採用しています。海に流出する可能性が高い廃棄物を製品に再利用することにより、海洋プラスチックやマイクロプラスチックの削減に貢献します。



さらに、電源ボタンにはWindows Hello対応の指紋認証リーダーも搭載しており、パスワードの漏洩リスクを低減しセキュリティを強化するとともに、スムーズなPCへのログインを実現します。インターフェースは、給電や映像出力にも対応したThunderboltTM 4対応USB 4(R) Type-Cポート 2つやUSB 3.2 Type-A ポート2つ、HDMIポートと充実しています。



※: Eyesafe(R) Display Standard は TUV Rheinland が推奨する、公共機関、企業、教育機関などの情報技術産業ユーザー向けの高度な要求事項を定めたものです。





