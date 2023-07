[株式会社シュクレイ]

チョコレートで女性をエレガントに仕立てる。ザ・テイラーから和装の優美な女性が描かれたパッケージを渋谷限定で新発売



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、貴女をエレガントに仕立てるチョコレート「THE TAILOR(ザ・テイラー)」より、「ザ・ショコラクチュール 渋谷限定パッケージ」を新発売いたします。





定番商品の「ザ・ショコラクチュール」を東急フードショー渋谷店限定パッケージでご用意しました。

渋谷限定パッケージは日本の伝統を和装で表現し、ゴールドとシルバーをあしらってエレガンスに仕立てました。

「ザ・ショコラクチュール」は風味豊かな2種類のソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたココアクッキーでサンドした、贅沢な味わいのショコラサンドです。 濃厚なヘーゼルナッツクリームと、爽やかな酸味のストロベリーソースの2つの味のアソートで仕立てました。



日本の美しさと上品さを取り入れた特別なパッケージは渋谷限定となりますので、足を運んだ際はぜひお手に取ってみてください。



◆商品概要



【商品名】The Chocolat Couture 渋谷限定パッケージ

(ザ・ショコラクチュール)

【価 格】 1,863円(税込)

【内 容】8個入

【販売店】渋谷 東急フードショー店



ブランドストーリー









はじめての口紅、はじめての香水。

鏡の中に映る自分をすっと見据える。

そこには、いつもと同じで少し違う自分。



チョコレートの薫りと旨味を追究したその味わいは、

貴女の気持ちまで、エレガントに仕立てる。



THE TAILOR



貴女の日常にお届けする、

贅沢なチョコレート菓子専門店です。



商品紹介









<ザ・ショコラクチュール>

8個入:1,863円(税込)

10個入:2,322円(税込)

16個入:3,672円(税込)







<ザ・フォンダンショコラフィナンシェ>

生地の中にガナッシュを詰めて焼き上げた、ガトーショコラのように濃厚な味わいのショコラフィナンシェ。そのままではもちろん、冷やしても温めても、それぞれに表情を変える豊かな味わいのショコラフィナンシェです。



6個入:1,728円(税込)









<ザ・ショコラフィユタージュ>

サクサクのパイでショコラオレンジクリームをサンドした、風味豊かなショコラパイサンドです。クリームにオレンジピールとスペイン産チョコレートを使用し、ピールのアクセントがチョコレートの旨味を引き立てる、上品な味わいのパイサンドに仕上げました。



6個入:1,728円(税込)









<ザ・テイラーセレクション>

ザ・ショコラ クチュールとザ・ショコラ フィユタージュを、贅沢に詰め合わせたTHE TAILORのアソートボックスです。ギフトはもちろん、ご家庭でも楽しんでいただけるスペシャルパッケージは、豊かな気持ちにしてくれる素敵な逸品です。



18個入:4,666円(税込)











店舗情報





ザ・テイラー 阪急うめだ店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F

電話:06-6313-0146



ザ・テイラー 渋谷 東急フードショー店

住所:東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷 東急フードショー1. 1階

電話:03-3477-4673



公式サイト





ホームページ: https://thetailor.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/the_tailor_official_/

Twitter:https://twitter.com/THE_TAILOR_JP

会社概要





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-14:46)