−TREE by NAKED meiji park、2023年4月下旬、オープン決定−



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 所在地:東京都渋谷区 代表:村松亮太郎)が手がける「TREE by NAKED」は、アートレストランとして展開する本店である代々木公園店に加え、新たに明治公園に隣接する新店舗「TREE by NAKED meiji park」(ツリーバイネイキッド メイジパーク)を4月下旬にオープンすることをご報告いたします。











フードロス対策にもなるヴィーガン、オーガニックメニューが充実したパークサイドのカフェ&ショップ







「LIFEにクリエイティビティを」をコンセプトに、クリエイティブカンパニーNAKED, INC.(ネイキッド)が、2017年より代々木公園前に構えた店舗から食を通したライフスタイル提案を続けてきた「TREE by NAKED」。この度、明治公園そばで新たにオープンする「TREE by NAKED meiji park」では、オーガニック食材にこだわったヴィーガン中心のメニューをラインナップ。石川県七尾市を拠点に構える「株式会社創生ななお」との協業により、サイズや見た目が規格外なことにより一般流通では弾かれた、味や品質には全く問題のない有機野菜を活用し、フードロス対策や個人農家支援にもつなげます。また、当店が味、品質、無添加などを踏まえて厳選したオーガニック調味料やグロサリー、ペットフードなども販売。サステナブルなカフェ兼オーガニックショップとして、都心のパークサイドライフスタイルにフィットした店舗作りを目指します。





都内で3店舗目!カフェイン量が選べる新しいコーヒー体験「カフェインコントロール」の導入







カフェイン除去技術の研究開発を行うストーリーライン株式会社と連携し、当店で提供するコーヒーメニューにカフェイン量の選択肢をご用意いたしました。お客様のライフスタイルや身体のコンディションなどに合わせてカフェインの摂取量を調整する新しいコーヒーライフをご提案いたします。コーヒー豆の産地・トレーサビリティにもこだわり、ルワンダ産小ロットシングルオリジンのスペシャルティコーヒー豆を使用しており、ハンドドリップ、ラテなどのエスプレッソメニューを展開いたします。





<代表メニュー(全てイートイン税込価格)>







TREEブッダボウル ¥1,760



近年注目のヴィーガンフード、ブッダボウルをTREEアレンジで。甘酒や有機にんじんなどの手作りドレッシング3種類からお好きな味をチョイス。ハーフサイズも展開します。











TREEヴィーガンカレー ¥1,540



フードロス対策&個人農家支援にもなる有機野菜を丁寧に煮込んだヴィーガンカレー。植物性だけとは思えないしっかりコクのあるビンダールカレーと五穀米でヘルシーに。











TREEスムージーボール ¥1,320



アサイーボールのように、季節のフルーツや手作りグラノーラで自然の恵みをたっぷり楽しめるスムージーボール。ベリー類がメインのスムージーでビタミン補給にも。











<株式会社創生ななおについて>







石川県七尾市の所有する七尾駅前の商業施設パトリアを七尾市からの指定管理を受け、管理運営を行なっています。七尾駅前のにぎわいを創出拠点として、ビルの管理に加えて様々なイベントの運営や誘致を行なっています。施設内の里山里海キッチンは、ABCクッキングスクールのオンラインレッスンを提供するなど、レンタルキッチンや地元の生産者の方々や住民の皆様との交流拠点としての機能を有しています。

https://patria.co.jp/



<ストーリーライン株式会社について>







ストーリーライン株式会社は、超臨界流体技術を活用した独自のカフェイン除去プロセス「CRAFT DECAF PROCESS」を、東北大学と共同研究開発を行うスタートアップ企業です。2025年に当該デカフェ製法・技術を実装したデカフェ量産ファクトリーをコーヒー生産国(アフリカ・ルワンダ)に建設し、アフリカ産の高品質デカフェコーヒーの量産を計画しております。

公式サイト:https://storyline-inc.com/







店舗情報



店舗名:TREE by NAKED meiji park(ツリーバイネイキッド メイジパーク)

住所:東京都渋谷区神宮前2-2-39 THE COURT 神宮外苑 1F

アクセス:東京メトロ銀座線 外苑前駅、副都心線 北参道駅、JR総武線 千駄ヶ谷駅、都営大江戸線 国立競技場前駅、各駅より徒歩10分

※駐輪場、駐車場なし

定休日:水曜日

営業時間:09:00~18:00(L.O 17:30)

Official Instagram:https://www.instagram.com/treebynaked_meijipark/



ABOUT 株式会社ネイキッド







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



