[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグでは、男子プロバスケットボール・Bリーグ所属の「サンロッカーズ渋谷」と、国立代々木競技場第二体育館で開催されますノジマTリーグ2022-2023プレーオフと、サンロッカーズ渋谷のホームゲームとのコラボ企画を実施いたします。



【コラボ企画内容】 ノジマTリーグ 2022-2023 プレーオフ来場特典について



3月22日(水)に行われるサンロッカーズ渋谷のホームゲーム・新潟アルビレックスBB戦にて配布予定の「ゲームデープログラム」、または、1月18日(水)に同じ国立代々木競技場第二体育館にて開催された際に、Bリーグ化以降、初開催の記念として配布された「YOYOGI SEIRES 開催記念ストラップ」をノジマTリーグ 2022-2023プレーオフの会場外の「ドリンク券引換え所」にご持参いただくと、来場特典としてドリンク券をお渡し致します。ドリンク券をお持ちの方に、会場内の飲食売店にてビールまたはソフトドリンク1杯をプレゼントいたします。



※ドリンク件引き換えはお1人様1回限りとなります。

※引き換えの際にゲームデープログラムへ受領印を押させていただきます。

※会場内での引き換えには、当日観戦チケットにてご入場いただく必要がございます。



参考:ストラップ





参考:ゲームデープログラム



◆ノジマTリーグ 2022-2023プレーオフ 対象試合 (会場:国立代々木競技場 第二体育館)

・3月22日(水)19:00試合開始予定

女子 ノジマTリーグ 2022-2023シーズン プレーオフ セミファイナル

トップおとめピンポンズ名古屋 vs 日本生命レッドエルフ



・3月23日(木)19:00試合開始予定

男子 ノジマTリーグ 2022-2023シーズン プレーオフ ファイナル

木下マイスター東京 vs 琉球アスティーダ



・3月26日(日)18:30試合開始予定

女子 ノジマTリーグ 2022-2023シーズン プレーオフ ファイナル

木下アビエル神奈川 vs セミファイナルの勝利チーム

▼Tリーグ プレーオフ Webサイトはこちら

https://tleague.jp/ticket/2022-23_playoff-final/



■サンロッカーズ渋谷の概要

サンロッカーズ渋谷は、渋谷区をホームタウンとするB1所属のプロバスケットボールチーム。

2000年に設立し、2015年、2020年天皇杯優勝を経験。激しいディフェンスで40分間戦い続ける全員バスケを展開。バスケットボールを通じて全ての人々に夢や希望を与え、地域やコミュニティへ新たな価値を創出する、日本を代表するクラブをめざす。



