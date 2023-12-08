［株式会社ホリプロ］

『Horipro Actors Live～episode 3～』開催決定！



ホリプロ所属若手俳優らによる第3回目のスペシャルイベント『Horipro Actors Live～episode 3～』が2024年2月17日(土) に開催決定！





2022年3月30日に第1回目が、2023年1月22日に第2回目が開催され、大反響を呼んだホリプロ所属若手俳優らによるスペシャルイベント『Horipro Actors Live』の第3弾が2024年2月17日(土)にZepp DiverCityにて開催することが決定した。







出演者：石原颯也 / 絃瀬 聡一 / 皆藤空良 / 樫尾篤紀 / 金子隼也

小西詠斗 / 駒木根葵汰 / 島村龍乃介

パース・ナクン / 橘 優輝 / 樋口幸平 / 日向亘

WATWING (高橋颯/福澤希空/桑山隆太/八村倫太郎/鈴木曉/古幡亮)







■会場：Zepp DiverCity 〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１−１０

■日時：2024年2月17日(土)

【昼公演】 開場13:00 開演 14:00 / 【夜公演】 開場17:30 開演 18:30

■チケット： ￥8,000(税込)※全席指定 ※会場ドリンク代別途￥600



※車イス席可能※当選後、2月5日までに主催者までご連絡下さい。

※お一人様1申込最大4枚まで申込可能(複数公演申込可能)

※4歳以上要チケット・3歳以下は保護者1名につき1名まで膝上観賞可。





【FC/出演者先行販売】

●チケット先行販売（抽選）

予約受付期間：2023年12月9日(土)10:00～2023年12月17日(日)23:59まで

当選発表・入金期間：12月22日(金)18:00～12月31日(日)23:00まで

発券開始日時：2024年1月13日（土）10:00～

【FC先行受付】（抽選）

〈金子隼也〉https://www.fansnet.jp/shunya__kaneko

〈日向亘〉https://wataruhyuga.fanpla.jp/

〈駒木根葵汰〉https://www.fansnet.jp/kiitomo

〈島村龍乃介〉https://www.horipro.co.jp/shimamuraryunosuke/

〈WATWING〉https://watwing.com/faq/detail/79

〈樋口幸平〉 https://kouheihiguchi.fanpla.jp/



【ローチケ出演者先行】（抽選）

〈石原颯也〉

https://l-tike.com/st1/ishihara0217

〈皆藤空良〉

https://l-tike.com/st1/kaito0217

〈樫尾篤紀〉

https://l-tike.com/st1/kashio0217

〈絃瀬聡一〉

https://l-tike.com/st1/itose0217

〈橘優輝〉

https://l-tike.com/st1/tachibana0217

●一般発売(先着) 2024年1月13日(土)10:00～2024年2月14日(水)23：59





ホリプロ所属期待の若手俳優陣が勢揃い！ダンスや歌などのライブパフォーマンスを中心に、1日限りのスペシャルコラボなどを日頃応援してくれる皆様と交流するような楽しい時間を創ります！

皆様ご来場心よりお待ちしております！





【持ち込み可能応援グッズ】

・ペンライト(お一人様最大4本まで) ・うちわ ・応援ボード(A3サイズまで)

【お持込み頂けないもの】

・A３サイズ以上の応援グッズ ・音の出る応援グッズ





【コロナウィルス感染予防対策について】

〈お客様へのお願い〉

＊以下いずれかに該当するお客様は、恐れ入りますがご参加をお控えいただきますようお願いいたします。

・37.5℃以上の発熱、極端な咳、呼吸困難、倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、頭痛、下痢、嘔気・嘔吐などの症状があるお客様

【主催】

株式会社ホリプロ / 株式会社ディスクガレージ

【協力】

株式会社ホリプロデジタルエンターテインメント

【制作】

株式会社ステラキャスティング

【お問合せ】

〈イベントに関するお問い合わせ〉株式会社ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

〈チケット予約方法 メールでのお問い合わせ〉 https://l-tike.com/contact/



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