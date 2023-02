[株式会社デジタル・ナレッジ]

導入実績2000超を誇る 創業28年のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社:東京都台東区、代表取締役社長:はが弘明)は、2023年3月14日(火)、音声合成エーアイ様をゲストに「2023年版・知っておきたいeラーニング最新トレンドセミナー(https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/31018/?pr)」を開催いたします。リスキリング、スキルマネジメント、デジタルバッジ、合成音声にご興味をお持ちの方、ぜひご参加ください。







現在、働き方の多様化や、企業内のDX化を目的としたデジタル人材の育成、労働人口の減少といった様々な課題から、今後必要とされるスキルや知識を新たに習得する「リスキリング」への注目が高まっています。eラーニングソリューションにおいても「リスキリング」に関連し、

・習得したスキルを可視化・明確化できる「スキルマネジメント」機能

・スキルや知識の習得証明を発行する「デジタルバッジ(オープンバッジ」)

・ナレッジを蓄積しスキル管理へと導くための「学習管理システム」

などの開発が進んでいます。



デジタル・ナレッジではこの冬、運用管理機能を大幅にバージョンアップしたLMS「KnowledgeDeliver(以下、KD)7」をリリースし、さらに、今春にはオープンバッジの新サービス「スキルマネジメントシステム」をリリースいたします。



教育研修やリスキリングの成功に必要不可欠な、デジタル・ナレッジの取り組みを多数ご紹介するとともに、

パートナーベンダー様の教育ツールと弊社のLMS(KD)を連携させることで、より品質の高い学習環境を実現する『Connect To KD』の例として、音声合成のエーアイ様にご登壇いただき、企業の教育研修担当者様必見の、eラーニング最新トレンド情報をご紹介します。





概要



開催日時 2023年3月14日(火)15:00-16:00

会場 オンラインセミナー(当日はZoomウェビナーで配信予定です。)

費用 無料





講演者情報









株式会社エーアイ

マーケティンググループ 営業チーム

尾前春花 氏









株式会社デジタル・ナレッジ

執行役員 COO室 COO補佐

兼 サービス推進事業部 事業部長

野原 成幸





プログラム



1. 教育研修・リスキリングを成功に導くデジタル・ナレッジの『教育テクノロジ』

教育研修やリスキリングの成功に必要不可欠な“運用管理の高度化”について、デジタル・ナレッジの取り組みとともに多数ご紹介いたします。

《主な内容》

・「教育研修」や「リスキリング」を成功に導く「運用管理の高度化」の重要性

・「リスキリング」を実施する上で必要な「スキルの可視化」について

・デジタル・ナレッジの最新の取り組み



2. デジタル・ナレッジの推進する『Connect To KD』

本セッションでは『Connect To KD』の取り組みと、この後ご登壇いただくパートナーベンダー様をご紹介させていただきます。



3.『Connect To KD』パートナー eラーニングのDX成功事例をご紹介!

利用者のニーズにマッチした音声合成『AITalk』

『AITalk』は、学校法人や企業などでeラーニング教材のナレーションとしても多くの導入実績がある音声合成です。音声合成の技術があれば手軽に教材用ナレーションを作成することが可能ですが、実際の作業者が必要とするものは、自身のニーズや作業環境にマッチした製品・サービスかと思います。本セミナーでは、利用者のニーズに沿った様々なご提供形態のAITalk製品・サービスを、AITalkの導入事例とともにご紹介します。



◆詳細・お申込み https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/31018/?pr





近日開催セミナーのご案内



デジタル・ナレッジでは、無料セミナーを随時開催しております

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/event/?pr





株式会社デジタル・ナレッジについて



教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。



デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識(ナレッジ)」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。 これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。 私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。



名 称:株式会社デジタル・ナレッジ

所在地:〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者:代表取締役社長 はが 弘明/代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日:1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL:03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)



【セミナーに関するお問合せ先】

株式会社デジタル・ナレッジ

担当:越田

TEL:03-5846-2131(代表)

E-mail:infoadmin@d-k.jp



【取材に関するお問合せ先】

株式会社デジタル・ナレッジ

担当:広報 安田

TEL:03-5846-2131(代表)

E-mail:infoadmin@d-k.jp



