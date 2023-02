[アディダス ジャパン株式会社]

アディダスゴルフは、グリップ力、安定感、快適性といったゴルフシューズに必要な要素において一切の妥協を許すことなく、軽量化して開発されたツアースパイクシューズ「ZG23」を発表します。2021年に登場して以来、市場を席捲し、世界のプロゴルファーから愛用され続けた「ZG21」がフルモデルチェンジしました。コリン・モリカワ選手、渋野日向子選手をはじめとする世界のプロゴルファーから愛用され続け、メジャーを含める世界最高峰のトーナメントで多くの勝利に貢献してきた「ZG」シリーズの最新モデルZG23は、2月14日(火)にアディダス公式オンラインストア(https://shop.adidas.jp/golf/)やアディダス 公式アプリ(https://shop.adidas.jp/mobileapps/)、および弊社取扱店舗にて予約販売を開始、3月3日(金)に発売いたします。







更なる進化を遂げた「ZG23」の主な特徴は下記の通りです。

・強ホールド:アッパーの両側面と足裏に装着した軽量素材の「ULTRA-LIGHT STABILITY FIN」によって、軽さをキープしながらスイング時の安定感を補強。

・極軽量・高反発:軽量でありながら強い反発力を持つミッドソール「LIGHTSTRIKE PRO」によって、スイングと歩行時、それぞれに必要なクッショニングを発揮。

・強グリップ:スパイクとスパイクレスの両方の良さを併せ持つ「D-TRAXION OUTSOLE」で、快適かつ軽量でありながらツアーパフォーマンスレベルの高いグリップ力を実現。

・極上フィット:BOAモデルは、進化した「TRI-WRAP CLOSURE」構造により、極上のフィット感と軽さ、ブレなさ、快適性を実現。



アディダスゴルフのグローバルフットウェア・ディレクター、メイソン・デニソンは、「ゴルファーは常に、機能面において一切妥協がない軽いゴルフシューズを探しています。初代のZG21が好評をいただいたことを受けて、その良さである安定感やグリップ力、快適性を改良しながら、軽さも更に追及することにしました。LIGHTSTRIKE PROなどの導入をもって、ZGシリーズが限界を突破していると感じています。」と話しています。



※2022年のゴルフシューズにおけるマーケットシェアがナンバー1:自社調べ(第三者民間企業による2022年の全国主要ゴルフ流通におけるゴルフシューズ販売金額シェア)





アディダスゴルフ 契約アスリートによるインプレッション



畑岡奈紗





シューズ自体の軽さが履いていて感じられるところと、横ブレに対するサポート力が強いのが印象的です。横ブレの軽減で、思いっきり振りに行けるように感じるスパイクです。





渋野日向子





初めて履いた時から足に馴染みます。グリップ力がありしっかり蹴ってスイングができます。歩行時は鋲を感じずに快適です。





森田遥





シューズ全体的な軽さとソールのグリップ力が増しているところが良く、足の内側のサポート力が良いためしっかり足の指も使って地面を掴める感じが気に入りました。アッパーの素材も柔らかく馴染む感じがあり、過去のZGよりもまたさらに快適さがアップした感じがしました。





杉本エリック





スパイクがしっかり芝を噛んでいるのを感じられるところが好きです。シューズの中の窮屈感は全くないのに、ちゃんと安定感があってしたいスイングに対するフットワークをサポートしてくれるところも気に入っています。そして、軽くて非常に歩きやすい。もしかしたらコードカオスより更に歩きやすいかもしれないと感じたことは、自分にとって本当に驚きでした。





大西魁斗





前作の良い点である、形や軽さと履きやすさは継承しつつ、かかとの安定性が増しました。頑丈なのに軽くて動きやすいので、あらゆるライからも振りやすいです。濡れた地面、硬い地面でもグリップが強力なので滑らず安心して強く振れます。白ベースに青のシューズがアパレルに合わせやすくて一番気に入っています。





ZG23の商品詳細はこちらでご確認いただけます:https://shop.adidas.jp/golf/zg23/



・ゴルフシューズ:https://shop.adidas.jp/item/?sport=golf&category=footwear

・ゴルフウェア:https://shop.adidas.jp/item/?sport=golf&category=wear





ZG23 テクノロジー







・強ホールド

新たに開発した「ULTRA-LIGHT STABILITY FIN」は、スイング時に大きく負荷がかかるアッパー各所に壁を作るような構造で、シューズ全体の安定感を確保する役割があります。また、外側だけでなく足裏と内側にも設置することによって、トルクを制御します。

・極軽量・高反発

アディダスの競技用マラソンシューズなどに使用されている軽量な発泡系クッショニング素材「LIGHTSTRIKE PRO」を、ゴルフシューズで初採用。ミッドソールにフルレングスで搭載しています。変形しづらく高い反発性能を持つという素材の特性によって、スイング時に強い蹴り上げに即座に反応し、そのパワーをアウトソールに伝えることができます。また表面層がソフトなため、スパイクシューズとは思えないような快適な履き心地も実現しました。

・強グリップ

新しいアウトソール「D-TRAXION OUTSOLE」は、クリートの付いていない箇所にピクセル構造のラグを配置することによって、少ないクリートで強いグリップ力と歩行時の快適性を確保しながら、軽量化に成功しました。ピクセル構造のラグは、膨大なスイングデータに基づいて算出した適格な大きさや角度、高さに設定。これによって、地面を突き刺すグリップ力と、摩擦によるグリップ力、2つの仕組みで地面をとらえながら、歩行時の快適性も担保する構造となっています。さらに、スイング時に最も負荷のかかるパーツには固いTPU素材を採用し、スイング時に瞬時かつ効率よくパワーを伝え、しっかりと踏み込める安定性を確立しました。

・極上フィット

足をラッピングするパネル構造の「TRI-WRAP CLOSURE」は、軽量かつ高い安定感だけでなく、2つのパネルの動きによって着用者の足型に自動的にフィット、ホールドする仕組みです。パネル部分は、薄さと軽さ、強さ全てをあわせ持つモノフィラメント素材を採用しており、快適性と安定感を両立します。





ZG23 ラインナップ



ZG23 BOA









・価格:オープン価格※

・アッパー:人工皮革/合成繊維※

・ミッドソール:EVA(LIGHTSTRIKE PRO+LIGHTSTRIKE)※

・アウトソール:合成底※

・重量(片足):380g (25.5cm)

・サイズ:24.5~32.5cm

・ラスト:ツアーパフォーマンスワイドラスト(EEE相当)

・カラー:ホワイト/ルシッドブルー/シルバーメタリック、ホワイト/コアブラック/セミソーラーレッド、コアブラック/ホワイト/ダーク シルバーメタリック、ホワイト/コアブラック/シルバーメタリック



ZG23





・重量(片足):365g (25.5cm)

・サイズ:24.5~32.5cm

・ラスト:ツアーパフォーマンスラスト(EE相当)

・カラー:ホワイト/ルシッドブルー/シルバーメタリック、ホワイト/コアブラック/セミソーラーレッド、ホワイト/ダーク シルバーメタリック/シルバーメタリック、コアブラック/ダーク シルバーメタリック/シルバーメタリック



ウィメンズ ZG23 BOA





・重量(片足):327g (23.0cm)

・サイズ:22.0~26.5cm

・ラスト:ウィメンズツアーパフォーマンスラスト(EE相当)

・カラー:ホワイト/ブルーフュージョンメタリック/シルバーメタリック、ホワイト/コーラルフュージョン/シルバーメタリック、ダッシュグレー/ルシッドフクシャ/プリラブドブルー、ダーク シルバーメタリック/ソーラーゴールド/ビームピンク



ウィメンズ ZG23





・重量(片足):315g (23.0cm)

・サイズ:22.0~26.5cm

・ラスト:ウィメンズツアーパフォーマンスラスト(EE相当)

・カラー:ホワイト/ブルーフュージョンメタリック/シルバーメタリック、ホワイト/シルバーメタリック/コーラルフュージョン、コアブラック/シルバーメタリック/コアブラック



※価格、ミッドソール、アウトソールは全モデル共通





キャンペーン



ZG23の発売を記念して、アディダス公式オンラインストア(https://shop.adidas.jp/golf/)および製品取扱店舗にて、購入者を対象としたキャンペーンを実施いたします。





・購入期間 2023年2月14日(火) - 4月2日(日) 23:59

・応募期間 2023年2月14日(火) - 4月9日(日) 23:59

・賞品詳細 A賞:アディダスゴルフ契約プロとのシークレットラウンドにご招待 24名様

B賞:キャディバッグ (お名前の刺繍付き) 10名様

C賞:シューズバッグ (お名前の刺繍付き) 30名様

・対象商品 ZG23 / ZG23 BOA / ウィメンズ ZG23 / ウィメンズ ZG23 BOA



詳細は、キャンペーン応募ページ(QRコード)まで。





ZG23 取扱店舗



・アディダス オンラインストア https://shop.adidas.jp/item/?cat2Id=tour360_22

・アディダス アプリ https://shop.adidas.jp/mobileapps/

・アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

・アディダス ブランドコアストア 銀座

・その他アディダスゴルフ取扱店 各店



※店舗により一部お取扱のない商品がございます



(C)2023 adidas Japan K.K. adidas and the Badge of Sport are registered trademarks of adidas.



