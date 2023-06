[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズU149」、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」、アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の3作品での出展が決定いたしました。





2023年8月12日(土)・13日(日)に開催されるコミックマーケット102企業ブースに、「アイドルマスター」アニメシリーズ3作品の出展が決定いたしました!







『ANiM@S in SUMMER』をテーマに、TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」、アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の3作品合同で企業ブースへ出展いたします。

ここでしか見られない、コミックマーケット102限定描き下ろしイラストやグッズ等ご用意しておりますので、続報をお待ちください。



「アイドルマスター」シリーズ初のコミックマーケット企業ブース参加、プロデューサーさんはもとよりアニメなどで「アイドルマスター」にご興味をお持ちの方、皆様のご来場を心よりお待ちしております♪





<特設サイト>



「アイドルマスター」アニメシリーズ コミックマーケット102特設サイトがオープンいたしました!

出展内容等の詳細は後日発表いたします。

https://idolmaster-official.jp/live_event/c102/



<コミックマーケット102出展概要>



・イベント名

コミックマーケット102

https://www.comiket.co.jp/



・日程

2023年8月12日(土) 10:30~16:00(予定)

2023年8月13日(日) 10:30~16:00(予定)



・会場

東京国際展示場(東京ビッグサイト)

https://www.bigsight.jp/visitor/access/



・ブース名

「アイドルマスター」アニメシリーズ



・ブース場所

企業ブース 西4ホール 1451(西展示棟4F)



・注意事項

※入場には参加証の購入が必要となります。

※内容に関して変更や中止となる場合があります。

※混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、列の作成を一時停止や中止したり、列を解消することがあります。

※当日来場前に検温をおこなってください。平熱を超える発熱がある場合、来場をお控えください。

※その他注意事項など、詳しくはコミックマーケット公式サイトをご確認ください。





<「アイドルマスター」シリーズ公式>



・アイドルマスター ポータルサイト

https://idolmaster-official.jp/



・アイドルマスター 公式Twitter

https://twitter.com/imas_official





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」



■概要

放送時期:毎週水曜日24時よりTV東京他にて順次放送中

原作:バンダイナムコエンターテインメント

原案:「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 廾之(サイコミ連載)



■キービジュアル





■公式サイト

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/u149_anime



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149





アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」



■概要

劇場先行上映スケジュール(全国の劇場にてTVアニメ全12話先行上映)

第1幕 8月18日~9月7日

第2幕 9月8日~9月28日

第3幕 9月29日~10月19日

TV放送時期:2023年10月予定

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント



■劇場ビジュアル





■公式サイト

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/imasml_765PRO



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.







アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」



■概要

2024年春 TVアニメ放送決定

放送に先駆け、2023年10月27日(金)より劇場先行上映



<劇場先行上映スケジュール>

第1章 2023年10月27日(金)~ 11月16日(木)

第2章 2023年11月24日(金)~ 12月14日(木)

第3章 2024年1月5日(金)~ 1月25日(木)

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント



■第1弾キービジュアル





■公式サイト

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



