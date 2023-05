[日本エイサー株式会社]

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、AcerのもうひとつのブランドAOPENより、同ブランドとして日本初となるトレーニング機器「Smart Home GYM(スマートホームジム)」の取り扱いをスタートします。トレーニング・フィットネス用品の高い知見を持つ、クロステックスポーツ株式会社(本社:東京都千代田)が運営するトレーニング・フィットネス用品ブランド「FIGHTING ROAD(ファイティングロード)」とのパートナーシップにより、2023年5月26日(金)よりクラウドファンディングサイトのGREEN FUNDINGにて販売します。AOPENブランドならではのディスプレイやICT技術を最大限活かして開発された「Smart Home GYM」。独自のアルゴリズムや内蔵モーターにより、省スペース、かつ、専用アプリで操作できる0.5kg単位で最大120kg(片側60kg)の高負荷なデジタルトレーニングを可能とするスマートトレーニング機器です。スペースを取ったり、重りを付け替えることなく、ご自宅での本格的なトレーニング環境を実現します。







クラウドファンディングページ

https://greenfunding.jp/lab/projects/7191/



Smart Home GYM (型番:SHG500) 公式サイト 製品ページ

https://www.aopen.com/JP_jp/smarthomegym



◆主な製品特長



・5つのトレーニング方法で使用可能

コンパクトな本体にはモーターが内蔵。独自のアルゴリズムにより負荷がかかることによって、1.スミスマシン、2.ウエイトベンチ、3.ローイングマシン、4.ケーブルクロスオーバーマシン、5.ダンベル/バーベルの5つのトレーニング方法を再現することができます。









・3種のトレーニングモードを搭載

スタンダードモードのほか、引き下げる負荷が引き上げる負荷よりも大きくなり効率的に筋力アップができるエキセントリックモード、運動速度を一定にして効果的に筋肉に負荷をかけ続けることができるアイソキネティックモードの3種のモードを切り替えることで、多様な負荷調整が可能。より本格的なトレーニングを実現します。









・0.5kg単位で最大120kg(片側60kg)の高負荷なトレーニング

本体のディスプレイまたは専用アプリから0.5kg単位で重さ調整が可能。左右60kgずつの最大120kgの高負荷まで細かく調整することができます。









・コンパクトに収納可能

トレーニング時もわずか1.67平方メートル (約1畳)とコンパクト設計の本体は2つに折りたたむことでわずか0.40平方メートル と場所をとらずに収納することが可能。省スペースで、トレーニング機器をご自宅に設置することができます。









プレスリリースページ

https://acerjapan.com/news/2023/02A012





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://acerjapan.com

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式Twitter :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式Twitter: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel





