[株式会社Cygames]

PS5(R)/PS4(R)/Steam向けアクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』は2月1日(木)発売!







ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam向け新作アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』の発売を記念して、アニメシリーズ7話分をYouTube「グランブルーファンタジー公式チャンネル」にて無料公開することをお知らせいたします。

本日1月5日(金)より2月4日(日)までの1か月間、アニメ『GRANBLUE FANTASY The Animation』の#1~#7を無料でご覧いただけます。



▼対象話





#1 「蒼の少女」

#2 「旅立ち」

#3 「風の出会い」

#4 「操舵士の決意」







#5 「決戦、嵐の守護神」

#6 「想いは陽炎の如く」

#7 「鉄の巨人」



■アニメ『GRANBLUE FANTASY The Animation』あらすじ



ここは、空に島々が漂う“空の世界”。

神秘を奉る島ザンクティンゼルに暮らす少年・グランと相棒のビィは、ある日、空から落ちてきた少女・ルリアと出会う。ルリアは、この空の世界を強大な軍事力によって支配しようとする軍事国家・エルステ帝国から逃れてきたのだった。

グランとルリアは、帝国から逃れるため、そしてグランの父が残した「星の島イスタルシアで待つ」という手紙を手に、壮大な空へと旅立つ。



■さらに『グランブルーファンタジー リリンク』を楽しむために!



いよいよ2月1日に発売されるPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam向けアクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』。

『リリンク』単体でも楽しめるのはもちろんのこと、グランとルリアの関係性や、故郷の島を旅立つ理由を知ることで、さらに本作を楽しむことができます。

アニメ『GRANBLUE FANTASY The Animation』では、空の果てを目指す主人公たちの冒険の序章を見ることができますので、原作を知らないという方も、原作を振り返りたいという方も、アニメ無料公開中にぜひご覧ください!



▼GRANBLUE FANTASY The Animation #1 「蒼の少女」期間限定公開

https://www.youtube.com/watch?v=2UTOrpgA6UE



▼「グランブルーファンタジー公式チャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UCBV4S3kliBSKTFswcTEhC9w



▼アニメ『GRANBLUE FANTASY The Animation』公式サイト

https://anime.granbluefantasy.jp/1st/



■『グランブルーファンタジー リリンク』とは















4人パーティで連携し戦う、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam向け本格派アクションRPG!

個性的な武器やスキルを備え、独自のアクションスタイルを持つプレイアブルキャラクターが多数登場。キャラクター同士で次々と技を繰り出し、4人で集中攻撃する「リンクアタック」「奥義チェイン」で華麗に敵を打ち倒そう。

最大4人のマルチプレイに対応したクエストモードでは、プレイヤー同士で協力し強大な敵の群れやボスを討伐し、キャラクターを大幅に強化するレア素材やスキルを入手可能。キャラクターとスキルを強化し組み合わせて様々な戦術を開拓し、さらなる強敵に挑もう!

またアクション操作を一部オート実行する「アシストモード」、移動以外を全てオート実行する「フルアシストモード」を搭載。アクションゲーム初心者でも気軽に楽しめる!



【ストーリー】

空に浮かぶ多彩な島々によって構成された「空の世界」。主人公は相棒の小さなドラゴン・ビィと共に、神秘的な力を持つ少女ルリアをはじめとした多くの仲間たちと出会いながら、空の果てにあるという伝説の島「イスタルシア」を目指す旅をつづけている。

本作の物語は主人公たちが、広大な空の世界の一角「ゼーガ・グランデ空域」を訪れる場面から始まる。大いなる力を以て島々を守護する「星晶獣」たちとの邂逅、空域中で暗躍する謎の組織「アヴィア教団」――様々な出会いを経て、主人公たちは空域全体を巻き込む冒険や戦い、陰謀、そして大いなる運命に挑んでゆく。



『グランブルーファンタジー リリンク』製品概要





「グランブルーファンタジー リリンク」公式サイト https://relink.granbluefantasy.jp/

「グランブルーファンタジー リリンク」公式X(旧Twitter) https://twitter.com/gbf_relink_jp

「グランブルーファンタジー」公式YouTube https://www.youtube.com/@user-cl4gn4iu4s



(C) Cygames, Inc.

(C)アニメ「グランブルーファンタジー」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/06-09:46)