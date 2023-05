[JR東日本ホテルズ]

2023年6月1日(木)~2023年10月1日(日)の期間限定



"TOKYO WAVES"をコンセプトに東京の躍動感や波長と共鳴し、五感を魅了する数々のこだわりでお客さまをお迎えする『メズム東京、オートグラフ コレクション』(港区海岸1-10-30/総支配人 生沼久)は、日本が世界に誇る人気コンテンツ、アニメでも有名なキャラクターの着想となった小説の名場面を料理で表現した新メニューをスタート致します。フランスの推理・冒険小説の名作『Arsene Lupin(邦題:アルセーヌ・ルパン)』のストーリーをレストランでお楽しみ頂けます。ランチ&ディナーシグネチャープログラムとしてスタートしてから第4弾となるこの新メニューを、ホテル16階のレストラン「シェフズ・シアター」にて、2023年6月1日(木)~2023年10月1日(日)の期間限定で提供致します。







ビストロノミースタイルのフレンチを、オープンキッチンのライブ感とともに楽しむ「シェフズ・シアター」。“シェフの劇場”という名の通り、まるで舞台を観賞するように、ストーリーとともに紡がれる美食体験を五感すべてで堪能できるレストランです。今回の『アルセーヌ・ルパン』を基にしたランチ & ディナー シグネチャー プログラムでは、シリーズの名場面を再現し、ランチとディナーを合わせるとルパンの不思議な冒険が完成する構成です。ランチプログラムは、変装の達人で怪盗紳士アルセーヌ‧ルパンが逮捕されるところから始まりますが、機知と勇気を駆使して脱獄に成功し、様々なストーリーが展開されます。ディナープログラムでは、ルパンが女王の首飾りとハートの7の謎を解き明かしたり、シャーロック・ホームズとアルセーヌ・ルパンの熱い対決で物語の結末を再現します。世界中の人々に愛される物語の人気シーンをモチーフにしたお料理の数々を音楽と共に、ルパンのスリリングな世界にご堪能ください。



ランチプログラム







アミューズ

【プロヴァンス号/La Provence】

ホタテ/カリフラワー/レンズ豆

物語は、ルパンが、プロバンス号の船上で逮捕されるところから始まります。盗んだパールをイメージしたアミューズでスタートします。

レンズ豆と野菜にベーコンを加えたサラダに、新鮮なホタテの、クリーミーなムースを盛り付け、上にカリフラワームースをのせています。その上からパールアガーシートでカバーし、真珠のように華やかに盛り付けています。



オードブル

【ラ・サンテ刑務所/Prison de la Sante】

トラウトサーモン/アボカド/香草

ルパンが囚われたパリ14区のパノプティコン様式のラ・サンテ刑務所の様子を表現しています。大根マリネで回りを囲んだ中に燻製サーモンとアボカドを詰め、サーモンと大根のピクルスを加えています。緑野菜と緑ハーブのピュレと季節の野菜マリネを一緒に盛り付けて、彩り鮮やかな仕上げています。



メイン

【獄中のアルセーヌルパン【魚】/Arsene Lupin en Prison】

白身魚/白いんげん豆/根菜

囚われてしまったルパンが刑務所内で楽しんでいたヘンリークレーの葉巻を表現した一皿。新鮮な白身魚にジャガイモの千切りを巻き付けて蒸しています。白いんげん豆、蓮根、ゴボウなどの根菜はブイヨンで煮込み、風味豊かなスープに仕上げました。ローストした季節野菜、ヴィネグレットを使い、さわやかな酸味をプラスしています。ガラスのフードカバーにスモークを注入し、お客さまには香りを楽しんで頂けます。



メイン

【獄中のアルセーヌルパン【肉】/Arsene Lupin en Prison】

豚肉/シードル/パスタ

刑務所内でのルパンの食事をイメージした料理です。

ローストした豚肉を、カットしてから焼き色を付けます。豚ホホ肉はシードルやブイヨンなどで煮込んで、柔らかく仕上げます。付け合わせには、鶏のすり身を詰めて蒸しあげたマカロニや季節野菜が彩りよく盛り付け、シードルを使ったソースを使用して、豚料理の味わいを引き立てています。



デセール

【ウデヒシギ/Udi-shi-ghi】

ほうじ茶/よもぎ/紫蘇

別人になりすまし、ラ・サンテ刑務所から脱獄することに成功したルパン。変装したルパンにただ一人気づき彼の前に立ちはだかるガニマール警部を倒したシーンを再現しています。腕ひしぎは、その際に使われた柔道の技です。サクサクとしたビスキュイにほうじ茶ムース、真ん中のチョコディスクとほうじ茶サブレが、食感のアクセントのデザート。大葉とハイビスカスを使用したソースで爽やかな味わいを演出しています。よもぎジュレが添えられ、さらに贅沢な食べごたえを楽しめます。このデザートは、日本の国旗とフランスのトリコロールカラーを表現しました。



ディナープログラム







アミューズ

【女王の首飾り/Le Collier de la Reine】

白身魚/フロマージュブラン/きのこ

ドルー=スービーズ伯爵の屋敷から消えたマリーアントワネットゆかりの名品「女王の首飾り」。このストーリーからヒントを得て、首飾りの円形をイメージしたアミューズです。手毬風のマリネした白身魚で包んだ野菜のピクルスと、同じく手毬風のフロマージュブランとナッツ、きのこのコロッケ。甘酒のジュレと白ポルトゼリーにヨーグルトベースの白いソースを添えています。



オードブル

【ハートの7/Le Sept de Cœur】

オマール/キヌア/ラスベリー

小説の執筆者(わたし)がルパンと話をするきっかけとなったのが赤い7つのハート全てに穴があけられていたトランプのカード。オマールのフランの上にオマールのマリネをのせ、紫キャベツのアガーシートを載せることで深紅を表現しています。ベリー系のソースでトランプのハートの7をイメージしています。



メイン

【黒真珠【魚】/La Perle Noire】

本日のお魚/貝/黒ニンニク

アンディロ伯爵夫人の持つ「黒真珠」を狙い、深夜忍び込むルパン。だが伯爵夫人はすでに殺され、黒真珠も盗まれていた!著者のモーリス・ルブランの出身地であるノルマンディ地方の調理法で、物語のキーとなる「黒真珠」を表現しました。ゆっくりと丁寧に低音調理した2種の魚介に、さらに魚介から出汁をとったディエップ風ソースを添えました。黒ニンニクのピュレの球体で「黒真珠」を表現しています。



メイン

【おそかりしシャーロック・ホームズ【肉】/Herlock Sholmes arrive trop tard】

仔羊/シトラス/クレソン

お皿の上の部分がイギリス、下の部分はフランスをイメージしています。上部は、シェパーズパイをイメージしたメルゲーズ風パイ包みでホームズの出身地であるイギリスを表現しています。下部には、仔羊のローストにフランス産きのこのソテーにコンテチーズ入りのクレソンのピストゥを使用し、ルパンのゆかりのあるフランスを表現しています。



デセール

【ネリー嬢/Mademoiselle Nelly】

ベルベーヌ/抹茶/ローズ

長い間、誰も解けなかった城の秘密を解き、難なく骨董品を盗み出す事に成功したルパン。しかし廊下の向こう側からやって来た女性に犯行の現場を目撃されてしまう。その目撃者はプロバンス号でルパンが想いを寄せたネリー嬢だった。作品中でネリーが着用していたという白い服と白い薔薇をイメージした、ローズムースとヨーグルトのエスプーマに抹茶とベルベーヌソースを添えました。



≪"TOKYO WAVES"『 アルセーヌ・ルパン』がテーマのランチ&ディナープログラム概要≫







ランチ&ディナー シグネチャー プログラム クリエイター達の紹介







クリエイティブディレクター 小泉堅太郎 (こいずみけんたろう)

関西学院大学在学中にグラフィックデザイナーとして活動開始。主にビューティー・ファッション業界における外資系企業のブランディング、プロモーション、PR活動に従事してきた。2017年経済産業省アウトバウンドプロジェクト『第一回BrandlandJapan』プロジェクトプロデューサーに選出。2019年2月にメズム東京のクリエイティブディレクターに就任。現在はメズム東京のクリエイティブディレクターとして活動中。開業前より、同ホテルのBI(ブランド・アイデンティティ)、VI(ヴィジュアル・アイデンティティ)、アメニティグッズ、アートワーク、各種コラテラル、フード&ビバレッジをデザイン/監修している。



キュリナリーマイスター 隈元 香己(くまもと こうき)

1988年都内フレンチレストランで料理人としてのキャリアをスタート。1993年ホテルメトロポリタン エドモント(現 日本ホテル株式会社)入社。日本人で初めてミシュランの星を獲得した統括名誉総料理長の中村勝宏の薫陶を受け、宴会洋食部門、フレンチレストラン等で経験を積んだ。2014年1月には、フランス料理界の巨匠ジョエル・ロブション氏が審査委員長を務めるフランス料理界の権威あるコンクール「第64回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクール」において、日本人として2人目、日本在住の日本人としては初めての優勝の栄冠を勝ち取った。2019年1月メズム東京、オートグラフ コレクション キュリナリーマイスター(総料理長)就任。



【主な受賞歴】

・2004年 「第11回メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯”(フランス料理文化センター主催)」優勝

・2004年 「トロフェ・インターナショナル・ド・キュイジーヌ・エ・パティスリー(アカデミー・キュリネール・ド・フランス主催)」(フランス料理の世界大会)優勝

・2014年 「第64回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクール(クラブ・ガストロノミック・プロスペール・モンタニェ主催/審査委員長:ジョエル・ロブション氏)」優勝(日本人として史上2人目)



キュリナリーアーティスト 養父直人 (やぶ なおと)

東京全日空ホテルにてパティシエとしてのキャリアをスタート。その後、都内レストラン、オリエンタルランド アンバサダーホテルを経て、2001年ANAインターコンチネンタル東京に入社、ペストリーシェフとして腕を振るう。2010年より都内スイーツ店にて商品開発や製造などに携わったのち、2017年11月より日本ホテル株式会社入社、ホテルメトロポリタンエドモントのペストリーシェフ就任。2019年10月メズム東京のマスターキュリナリーアーティストに就任。

主な受賞歴:1993年 テイスト・オブ・カナダ ホット部門(チーム)金賞/コールド部門(個人)銀賞

1999年 TVチャンピオン チョコレート職人選手権 準優勝

2001年 ジャパンケーキショウ チョコレート工芸菓子 金賞



シェフズ・シアター (Chef’s Theatre) について









ビストロノミースタイルのフランス料理を、オープンキッチンのライブ感とともにお届けするレストラン。繊細なシェフの技と東京だからこそ集まる旬の食材を生かし、“シェフの劇場”という名の通り、まるで舞台を観劇するようにストーリーとともに紡がれるフレンチをお楽しみいただけます。日中は浜離宮恩賜庭園の爽やかな緑、夜は都心の煌めく夜景に包まれ、華やかでダイナミックなアートが目を引く空間で、五感で味わう美食体験をご堪能ください。

■席数: 92席 (個室席24席含む) / 個室 3室24席

■営業時間(※):

朝食: 06:30 ~ 11:00 (L.O. 10:00)

ランチ: 11:30 ~ 15:00 (L.O. 14:00)

ディナー: 17:00 ~ 23:00 (L.O. 22:00)

※当面の間は、一部施設につきまして、営業時間および営業内容を変更させていただいております。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。



【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のラグジュアリーなホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。



【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、30以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る200軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else(唯一無二)」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細についてはwww.autographhotels.comをご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebookのソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElseで最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:46)