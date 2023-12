[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

PERSONZの年内最後となるライブの会場から、ニコニコ生放送にてスペシャル番組を生放送いたします。







長きに渡って日本のロック界の第一線で活躍し続けるレジェンドといえ、2024年に40周年を迎えるPERSONZ。

そんなPERSONZが、39周年(サンキューイヤー)を締めくくるライブとして12月30日(土)に開催する『I AM THE BEST TOUR 2023「Year-End Ultimate Rock Party」』の会場から、ニコニコ生放送のスペシャル番組を生放送にてお届けします。

番組では、会場となる大手町三井ホールの様子や、ライブ終了後に行われるメンバー出演の忘年会をゆるく生中継。

なお、PERSONZのメンバーがニコニコ生放送に出演するのは初となり、ステージとは異なるメンバーの表情が見られる機会となります。

※ライブ本編を全編生中継する番組ではございません。予めご了承ください。





【番組概要】



番組名:PERSONZ「Year-End Ultimate Rock Party」会場に潜入SP!音漏れ!?生中継&メンバー生出演忘年会

放送日時:2023年12月30日(土) 16:30~20:30予定

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343711193



■備考

※番組前半は、どなたでもご視聴頂けます。

番組後半は、ニコニコプレミアム会員限定視聴となりますのでご了承ください。

※番組全編を視聴するには、ニコニコプレミアム会員のご登録が必要です。

※ニコニコ生放送・番組タイムシフト(アーカイブ)期間:番組終了後30日間(一度のみ視聴可能)

タイムシフト視聴権は、 視聴を開始した時点から「放送時間+24時間」が経過すると失効しますのでご注意ください。

※タイムシフトは、 プレミアム会員の場合番組開始前に予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

※一般会員の場合、 番組開始前にタイムシフト予約が必須です。

※一般会員の場合、 タイムシフトではプレミアム会員限定視聴パートはご視聴頂けません。

※公演の進行状況等により、放送時間・内容は変更になる可能性がございます。





【LIVE INFORMATION】



I AM THE BEST TOUR 2023 「Year-End Ultimate Rock Party」

日程:2023年12月30日(土)

会場:大手町三井ホール

時間:開場16:30/開演17:00▼チケット料金

■一般 8,000円

高校生以下 1,000円(消費税込み)

※全席指定、別途1ドリンク

■プレミアムチケット(FC先行のみ)12,000円(消費税含む)

※公演終了後ロビーにて乾杯&お年玉付き

※全席指定、別途1ドリンク



