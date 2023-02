[アディダス ジャパン株式会社]

ジムもスタジオも、自分らしくワークアウトに集中できるワンランク上のフィット感。



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、どんなワークアウトでも自分らしく、もっと自由に、そしてしっかりと集中できるワンランク上の着心地とフィット感を実現した、2023年春夏ブラ&レギンスコレクションを発表いたします。

本コレクションは、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、一部のアディダス取扱店にて2023年2月1日(水)より順次販売開始いたします。







https://shop.adidas.jp/sports_bra_leggins/



今回アディダスは、運動科学を専門とし、エリートアスリート向け生理学コンサルタントとしても活躍するノーザンケンタッキー大学のジェイソン・ホワイト准教授、およびポーツマス大学ブレストヘルス研究グループ長のジョアナ・ウェイクフィールド=スカー教授による協力のもと、グローバル消費者調査に基づき、女性のワークアウト中のアパレルに関する悩みや問題の実態を明らかにしました。本調査によると、女性の58%がワークアウト中にレギンスを引き上げるために、頻繁に動きを止めていると回答(注1)。また、49%がタイトなフィット感のアパレルのせいで肌に痕が残ってしまったことがあるといいます(注2)。 多くの女性が、合わないフィットや不適切なアパレルに起因するわずらわしさを経験しており、そのわずらわしさが本来のパフォーマンスを発揮することを妨げていることが分かりました。



その結果を受け、本コレクションは、さまざまな女性の異なる体形にフィットし、あらゆる動きや姿勢をサポートすることでワークアウト中のわずらわしさを軽減、パフォーマンスの向上に集中できるアパレルを目指して開発されました。最新の素材構造と独特のディテールが取り入れられ、より多くの女性が自分らしくスポーツを楽しむため、幅広いアクティビティに対応したラインアップが揃っています。



また今回のキャンペーンには、ジムトレーニングやスタジオワークアウトのために開発されたブラ&レギンスコレクションを着用した阿部 詩選手(柔道)が起用されています。どんな時も自分らしくしなやかに、高いパフォーマンスを追求・発揮する阿部 詩選手の姿勢が、「ワタシらしさ、解き放つ」という本コレクションのメッセージを体現しています。



(注1・注2)アディダスの委託により、英国、米国、日本、中国の16歳~24歳の参加者1,724人を対象としてVitreous Worldが実施した調査の結果。







消費者調査について





■ジェイソン・ホワイト准教授(ノーザンケンタッキー大学)のコメント

「リサーチとアンケート調査から、女性の大半が不適切なフィット感のレギンスのせいで、集中を妨げられたり、パフォーマンスに影響が出たりと、数々の問題に直面していることが明らかになりました。レギンスがきついか緩いか、そのどちらであっても、履き心地はパフォーマンスを左右する要素です。だからこそ今回のリサーチを公表することは、あらゆるタイプのスポーツに女性が参加して楽しめるようサポートするための重要なステップだと考えます。」



■ジョアナ・ウェイクフィールド=スカー教授(ポーツマス大学)のコメント

「バストの揺れやずれは、多岐に及ぶアクティビティによって大きく異なります。ヨガの場合、バストは主に左右に揺れ、ずれは最大5cmで済みますが、ジャンプなどのアクティビティでは上下の揺れで最大17.8cmのずれが発生しますし、ランニングでは全方向(上下前後左右)の揺れが生じます。したがって、ぴったりフィットするスポーツブラスタイルと調節可能なフィットは、いかなるレベルのアスリートにとっても不可欠です。2022年春夏シーズン以来、アディダスはこのトピックに関する意識を高める活動を継続するとともに、女性アスリート向けの製品ラインナップを拡大しており、本シーズンもこうして協力できることを、私は誇りに思っています。」







2023年春夏ブラ&レギンスコレクションについて







2023年春夏ブラ&レギンスコレクションは、新作パフォーマンスブラとレギンスを幅広く取り揃えた、アディダスの最新トレーニングアパレルのラインナップです。さらに多様なワークアウトに対応するため、スタジオ、ジム、HIIT、ランニングという各アクティビティに合わせて製品デザインを調整し、様々なバリエーションを揃えました。



運動中の女性がアパレルの機能性のせいで直面する壁を乗り越えるため、アディダス最新の素材とデザインテクノロジーを採用。どのスタイルでも、4方向に伸びる4WAYストレッチの素材や調節可能なデザイン、サポート力を高めた構造、通気性に優れた素材など、わずらわしさを減らしてパフォーマンスだけに集中できる特殊なディテールを組み込んでいます。





主力プロダクト(一部)



●トレーニング:W TRN 3S ミディアムサポートブラ&W TRAIN ICONS OPT 7/8タイツ











【ブラ】

商品番号:HC7889

自店販売価格:4,290円(税込)





【レギンス】

商品番号:H64211

自店販売価格:7,690円(税込)





ジムでのトレーニングや球技のほか幅広いスポーツに対応する汎用性の高いトレーニングタイツ。スポーツの最中も後も快適に過ごせるよう吸汗速乾・通気性に特化。動きやすさや履き心地の良さのためにサイドシームを無くし、ミニマルなパターン構築でデザインされています。またHIITやボクシング、球技系スポーツなど高い負担がかかるスポーツに適したブラには、トレーニングの最中も後も快適に過ごせるよう吸汗速乾・通気性に特化し、汗をかきやすく熱がこもりやすいエリアにはメッシュを施しました。滑らかな肌触りのファブリックはサポート力も高く、トレーニングで身体を良く動かす部分に合わせてストレッチを効かせたデザインになっています。



●スタジオ:W STUDIO CF ミディアムサポートブラ&W YOGA STO 7/8 タイツ









【ブラ】

商品番号:HR9669

自店販売価格:5,490円(税込)





【レギンス】

商品番号:HR5437

自店販売価格:6,990円(税込)





ヨガ・ピラティス・バレエなど柔軟性や身体の動きのコントロールを必要とするパフォーマンスに適したブラ&タイツが登場。バターのように滑らかでしっとりとしたファブリックで柔らかでストレッチの効いた仕様が、トップス、ボトムスともに様々なポージングにも心地よく対応します。

シンプルでミニマルながらフェミニンさも感じるデザインも特徴です。





アディダス直営店 スポーツブラ スペシャリストによるフィッティングサービスについて



アディダス直営店には、それぞれのお客様の体形やニーズに合ったスポーツブラをお求めいただけるよう、「スポーツブラ スペシャリスト」がいます。サイズが合っているか、動作がスムーズに行えるかなど、各種チェックポイントを確認し、お客様のサイズとスポーツシーンに合わせて、最適なアディダスのスポーツブラ選びをサポートしています。



■該当ストアリンク:https://shop.adidas.jp/stores/article/2023020101/





取扱店舗情報



■取扱い店舗一覧 (※一部店舗によって取扱商品が異なります)

・アディダス ブランドセンター、アディダス ブランドコアストア:全店

・アディダス オンラインショップ:

スポーツブラ&レギンス: https://shop.adidas.jp/sports_bra_leggins/

スポーツブラ: https://shop.adidas.jp/item/?gender=ladies&category=wear&group=tops&type=sports_bra

レギンス: https://shop.adidas.jp/item/?gender=ladies&category=wear&group=bottoms&type=tights

・アディダス アプリ:https://shop.adidas.jp/mobileapps/

・一部アディダスお取り扱い店舗



(C)2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance Logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.



一般のお客様からのお問い合わせ先

アディダスお客様窓口 TEL:0570-033-033 営業時間:月~金 9:30~18:00

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。

※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

アディダス オンラインショップ : https://shop.adidas.jp/sports_bra_leggins/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-16:46)