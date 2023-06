[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(以下、シャニソン)』にて、5月19日(金)~5月23日(火)に実施された「Demo版 テストプレイ」のレポートを公開!

さらに『「Demo版 テストプレイ」レポート報告会』と題し、6月26日(月)19時 より生配信の実施も決定!





「Demo版 テストプレイ」レポートを公開!





『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』の「Demo版 テストプレイ」への多数のご応募・ご参加、誠にありがとうございました。

テストプレイにご参加いただいたプロデューサーの皆さまのアンケート結果や、期間中のプロデュース活動を「シャニソン」公式サイトに掲載しております。



こちらではその中の一部をご紹介いたします!



■アンケート結果ご紹介

Q.あなたは今回プレイいただいたゲームで、どのような点について最も楽しめましたか。

あてはまるものを1つお選びください。



1位:リズムゲーム中にアイドルたちが歌って踊るライブシーン(29.79%)





2位:アイドルたちのビジュアル(18.48%)





3位:アイドルたちとの思い出シーンが挿入されたプロデュース終了後に見られるメモリアルライブ(18.08%)





■プロデューサーの皆さまから頂いたご意見





その他のレポート内容は公式サイトよりご確認ください!



■「シャニソン」公式サイトはこちら

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/special/report/



『「Demo版 テストプレイ」レポート報告会』を6月26日(月)19時よりYouTube Liveにて実施!







『「Demo版 テストプレイ」レポート報告会』と題し、生配信の実施が決定!

当日は「Demo版 テストプレイ」にて実施したアンケートへの回答を中心に、あらためて「シャニソン」のご紹介をさせていただきます。

さらに、新作制作発表会ではお見せできていないゲーム内映像などもお届け予定です!



是非ご視聴くださいね!



■日時

2023年6月26日(月) 19時~(予定)



■出演者

「シャイニーカラーズ」プロデューサー 高山 祐介



■配信メディア

YouTube Live



■配信URL

https://youtube.com/live/bfK12XSiHe4



※期間・内容は予告なく変更する場合がございます。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。



『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは









この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。



アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム』



芸能事務所『283(ツバサ)プロダクション』のプロデューサーとして、個性豊かな26人のアイドルたちと日々を過ごし、レッスンやお仕事を通して彼女たちを成長させていくアイドルプロデュースゲーム。

あなたは、自ら育てたアイドルたちを新たなステージへと送り出し、リズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。



現在、鋭意開発中です。サービス開始まで楽しみにお待ちください。



公式サイト:https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/imassc_prism

権利表記:THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-09:46)