ROG Rapture GT-AX11000 Pro



ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドRepublic of Gamersから、10G&2.5G WAN/LANポートを搭載したv6プラス対応トライバンドゲーミングルーター「ROG Rapture GT-AX11000 Pro」を発表しました。

2022年12月2日(金)より発売いたします。





■ROG Rapture GT-AX11000 Pro

















製品名:ROG Rapture GT-AX11000 Pro

Wi-Fi対応規格:Wi-Fi 6 IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b、IPv6

CPU:Broadcom BCM4912(2.0GHz、クアッドコア)

対応周波数:5GHz(5GHz-1, 5GHz-2)、2.4GHz

メモリー:256MB フラッシュ/1GB RAM

最大転送速度:IEEE802.11ax(最大4804Mbps - 5GHz-1, 5GHz-2)

IEEE802.11ax(最大1148Mbps - 2.4GHz)

IEEE802.11ac(最大4333Mbps - 1024QAM)

IEEE802.11n(最大1000 Mbps - 1024QAM)

IEEE802.11a/g(最大54Mbps)

IEEE802.11b(最大11Mbps)

搭載アンテナ:アンテナ8本(脱着不可)

インターフェース:10G WAN/LAN ×1、2.5G WAN/LAN×1、 1G LAN×4、 USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1

サイズ(W×H×D):355mm x 193mm x 355mm

質量:2,180g

価格:オープン価格

発売日:2022年12月2日(金)

製品ページ:https://rog.asus.com/jp/networking/rog-rapture-gt-ax11000-pro-model/

Wi-Fiルーター特設サイト:http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html

ゲーミングルーター特設サイト:https://www.asus.com/jp/content/best-gaming-router/

〇製品の特長



IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応

v6プラスに対応。IPv6/IPv4共にインターネット接続可能。



3つのゲーミング機能

ゲーミングLANポートやモバイルゲームモード、Adaptive QoSによりゲーミングが快適に。

それぞれのゲーミングパケットを優先的に処理し、ラグや遅延のないスムーズなプレイを提供します。

更に、オープンNATによりチャットや、マルチプレイヤー ゲームに参加して、ホストになることもできます。



WANリンクアグリゲーション/LANリンクアグリゲーション

WANリンクアグリゲーションによる最大3.5GbpsのWAN通信。

LANリンクアグリゲーションによる最大2GpbsのLAN通信を可能にします。



3段階のゲームアクセラレーション

ゲーム通信を加速化させる3段階のゲームアクセラレーションを提供します。

ジッターの抑制、ラグの低減、pingの向上によりあらゆる段階でのゲーミングトラフィックが強化され、接続が安定し、ネットワーク速度が向上することで、最高のゲーム体験が可能になります。

1. ゲーム機の優先順位付け - Gaming Port

2. ゲームパケットの優先順位付け - Game Boost

3. ゲームサーバーへの最短経路 - Gamer VPN



メッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」搭載

複数のWi-Fiルーターを繋ぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステムAiMeshに対応。



2.0GHzクアッドコア

2.0GHzクアッドコア64ビットCPUを搭載し、要求の厳しいゲームネットワークにも対応できる性能を備えています。ネットワークスループットを向上させ、データ転送を高速化し、ゲーム体験を最適化します。



ネットワークセキュリティー”AiProtection”

トレンドマイクロ社のセキュリティ技術を採用した3つのセキュリティ機能-「悪質サイトブロック」「脆弱性保護 」「感染デバイス検出/ブロック」によって外部の脅威から強力に保護します。











ROG(Republic of Gamers)とは

ASUSブランドとゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People(人を中心に据えた製品開発)」の理念はさまざまな分野で認められています。ROG(Republic of gamers)はその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG Japan公式Twitter : https://twitter.com/ASUSROGJP



