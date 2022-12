[株式会社グレープストーン]

2022年12月15日(木)JR東京駅で新発売!



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)」から、『ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』を12月15日(木)より新発売いたします。







●「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がテーマ!ひとめで笑顔の最新作が登場

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

そんな話題のスイーツショップから、待望の新作が誕生!永遠の恋人「ミッキーマウス&ミニーマウス」がテーマの『ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』を新発売いたします。







●永遠の恋人「ミッキーマウス&ミニーマウス」がテーマのハートウォーミングなムードにキュン!

白のタキシードを着た「ミッキーマウス」と、ピンク色のワンピースにコートをはおったミニーマウスがとってもキュート。ふたりはこれからデートへ?永遠の恋人である2人を描いた、ハートウォーミングなパッケージになりました。キラキラ輝く街の様子や2人の笑顔に、お互いを想う優しさがあふれて、思わずキュンとする可愛いさ。クリスマスやバレンタイン、これからのイベントシーズンを盛り上げてくれること間違いなし!お友達へサプライズなプレゼントに、1年頑張った自分へのご褒美にぴったりです。





●おいしさ丸ごと頬張って!ふかふか優しいキャラメルケーキで心も甘~くとろけそう。

ふかふか優しく焼き上げた『ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』。「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれたキュートなスポンジで、キャラメルクリーム&ミルククリームを仲良く包み込みました。ひとくち頬張ればキャラメル&ミルクの優しいコクがおくちいっぱいに広がって、心も甘~くとろけそう。





●ついつい集めたくなっちゃう!8個入は全8種類のポストカード付き

8個入ボックスは、嬉しい特典付き!可愛すぎる記念のポストカードがはいっています。いろんな場面でデートを楽しむ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を描いた、全8種類のデザイン。お部屋に飾るのはもちろん、スイーツと一緒に写真に撮っても絵になる雰囲気です。ランダムに1枚セットされていますので、どのポストカードに出会えるかお楽しみに!



商品概要







【商品名】ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

【価 格】4個入 680円(630円)、8個入 1,360円(1,260円)

*4個入にはポストカードは付いておりません。

【発売日】2022年12月15日(木)~

【販売店】Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店(JR東京駅 1F在来線改札内)、東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)ほか

*一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売されることもあります。

*お電話等でのご注文・お取り置きや、店頭での配送サービスは承っておりません。







Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは









https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 初の共同スイーツショップ。オープンわずか1週間で10万個販売を突破し、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。



東京ばな奈ワールドとは



・公式ホームページ

https://www.tokyobanana.jp/

・公式Twitter

https://twitter.com/tokyobanana1991

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出して、『おいしいバナナスイーツブランドNo.1』(※2)も獲得。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。



※1: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「国内のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2:日本マーケティングリサーチ機構 調査概要:2021年3月期_ブランドのイメージ調査



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-12:16)