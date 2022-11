[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG Keris Wireless AimPoint」



ASUS JAPAN株式会社はゲーミングブランドRepublic of Gamersの超軽量ワイヤレスゲーミングマウス「ROG Keris Wireless AimPoint」に白色モデルの追加を発表しました。

2022年11月18日(金)より予約開始、2022年11月25日(金)より発売いたします





■ROG Keris Wireless AimPoint(White)











--------------------------------------------

製品名:ROG Keris Wireless AimPoint

カラー:白

接続方法:無線接続時(USBドングル RF2.4G / Bluetooth5.2 ) 有線接続時 USB 2.0

読み取り方式:光学センサー方式

トラッキング速度:650 IPS

加速度:50 G

解像度:最大36,000 DPI

ポーリングレート:1,000 Hz(USBドングルRF2.4 有線モード時のみ)

2.4 GHz無線接続時:250 Hz

Bluetooth接続時:250 Hz(ソフトウェアArmoury Crate上にて125Hz に変更可)

ボタン数:計5 個

左/右スイッチタイプ:ROGメカニカルスイッチ(7000万回クリック)

寸法(マウス本体):奥行118 X 幅62 X 高さ39 (mm)

重さ(マウス本体): 75g

価格 : オープン価格

予定発売日 : 2022年11月25日(金)

製品ページ:https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ergonomic-right-handed/rog-keris-wireless-aimpoint-model/

--------------------------------------------

〇製品の特長



究極の精度

ROG AimPoint光学センサーを使用して、比類のない精度であらゆる動きを追跡します。100~36,000 dpiの高感度センサーは、最大650インチ/秒(ips)/50gの加速度までマウスの動きを感知し、迅速かつ効果的に攻撃できます。



トライモード接続

ROG Keris Wireless AimPointは、超高速ワイヤレスRF2.4 GHzモード、最大3台のデバイスをペアリングできるBluetooth(R)高速ペアリングテクノロジー、プレイしながら高速充電できる有線USBモードなど、さまざまな接続方法に対応しています。



超低遅延を実現

ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、ワイヤレスデータ転送を最適化し、業界トップの低遅延性を実現します。



信頼性の高いデータ転送

ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、周囲の無線機器が発信するRF信号で混雑する環境下でも、強力な接続で電波障害を解消し、干渉の少ない利用可能な電波を探知することで、常に最高のポーリングレートを提供します。



最適化された電力効率

消費電力を徹底的に抑え、同様の電池を使用した他のワイヤレスマウスと比較して最大50%の消費電力削減を実現しました。





ROG(Republic of Gamers)とは

ASUSブランドとゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People(人を中心に据えた製品開発)」の理念はさまざまな分野で認められています。ROG(Republic of gamers)はその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG Japan公式Twitter : https://twitter.com/ASUSROGJP



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-12:46)