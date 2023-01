[アディダス ジャパン株式会社]

2023年1月13日(金)発売



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデォ―スト)のストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」は、未来の世代に向けたコレクション「Stan Smith Styled with Blue Version」をアディダス アプリ、オンラインショップ、直営店にて2023年1月13日(金)より発売します。







BLUE VERSIONとコーディネートして履きこなす、新たなスタンスミス。

スタンスミスの新時代が、今始まる。



adidas Originalsを象徴するアイコンシューズ「Stan Smith (スタンスミス)」と

ブランドの核心を表現してきたアパレルコレクション「Blue Version (ブルーバージョン)」とのコーディネートにより

シンプルな美意識と、かつてないダイナミズムが共鳴し合うコレクションが誕生しました。



新たに登場する「Stan Smith Millencon (スタンスミス ミレンコン)」は

今なお色褪せることのないシルエットを、流れるようなラインとボリューム感でアップデート。

コンテンポラリーかつミニマルな「Stan Smith Recon (スタンスミス リコン)」は

上質なアッパーと、ボリューム感のある天然ラバーミッドソール、無駄を削ぎ落したミニマルなブランドロゴとの

絶妙なコンビネーションでスタイリッシュなルックスに仕上げた一足です。



2023年春夏シーズンの「Blue Version」は、1970年代のナイトクラブシーンをモチーフに

数々のシグネチャールックを取り入れながら、未来に向けたデザインへと刷新しました。



歴史と伝統あるホテルで撮影されたレトロなビジュアルは

新しい扉を世界に向けて開け放ち、型にはまらない積極的な心意気にオマージュを捧げています。



#adidasOriginals #StanSmith #adidasBlueVersion





STAN SMITH STYLED WITH BLUE VERSION



不朽の名作としてシンプルかつタイムレスなスタイルで人々を魅了してきたスタンスミスは、様々なカルチャーやファッション、トレンドの垣根を越えたアイコニックな存在として愛され続けてきました。ルールに縛られない生き方を選ぶこれからの世代のために、フリーダムの象徴であるBlue Versionとコーディネートして履きこなす「Stan Smith Millencon」と「Stan Smith Recon」の現代的なフットウェアが登場します。

今季の「Blue Version」は、レトロなスタイルにインスピレーションを得た、ひねりの効いたアイテムが登場。際立つシルエットと意外性の富んだディテールで、タイムレスでクラシックな未来志向のステートメントピースへと進化。スパンコールをあしらったトラックトップやショートパンツ、アディダスのアイコンともいえるサンティアゴのカットラインから着想を得たボディスーツなどが登場します。



<STAN SMITH>







<BLUE VERSION>













STAN SMITH STYLED WITH ADICOLOR



クラシックなスタンスミスと、adicolorが衝突した「Stan Smith Styled with adicolor」は、そのダイナミックなラインと色使いで、定番ルックを前例のない新時代にふさわしい姿へと変えていきます。半世紀以上もの間、グローバルカルチャーのアイコンとして気高く異彩を放ってきた伝説的なコートスニーカーが、既成概念に挑みながら、これまでのルールを破り、再び個性を光らせます。



<STAN SMITH>







<ADICOLOR>









※「Blue Version」は一部店舗のみの取扱いとなります。

詳細はこちら https://shop.adidas.jp/stores/article/2023010601/



■「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



(C) 2023 adidas Japan K.K. adidas, the Trefoil logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.



