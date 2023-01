[株式会社ネイキッド]

−体験型フラワーアート施設『NAKED FLOWERS FOR YOU』冬限定コンテンツ&メニュー−



NAKED FLOWERS FOR YOU製作委員会は、有楽町マルイ8Fにて常設している、自身のパーソナルデータから今の自分に合った体験ができる進化系フラワーアート施設『NAKED FLOWERS FOR YOU(ネイキッド フラワーズ フォー ユー)』にて、2023年1月21日(土)~2月中旬(予定)までの期間限定で、大人気コンテンツ「NAKED花みくじ(R)」と、併設されている『NAKED FLOWERS CAFE』で期間限定メニュー「桜ぜんざい」を提供いたします。











山形県名産の本物の啓翁桜で彩られた空間や、「桜ぜんざい」で桜をアートや食で楽しむ







『NAKED FLOWERS FOR YOU』は、ネイキッドを代表する「花」を五感で楽しむ体験型アート展『NAKED FLOWERS』の世界観をそのままに、来場者一人ひとりに合わせた様々なパーソナライズ体験ができる体験型フラワーアート施設です。毎月リサイクルフラワーを含む季節の花々をBEST FLOWER ARRANGEMENTの協力のもと活けていただき、本物の花とデジタルアートやオブジェが融合した花の空間をお楽しみただけます。今月は、JAグループ山形/JA全農山形から提供いただいた啓翁桜が登場。









さらには、『NAKED FLOWERS CAFE』にて、季節限定メニューの「桜ぜんざい」(税込680円)が登場。珍しい桜色のぜんざいには、ピンクと白のお餅に桜の塩漬けがトッピングされた体に優しい甘さがホッとするスイーツです。ぜんざいは、仏教語の「善哉」や、出雲大社の「神在餅」に由来するといわれるなど、縁起の良い食べ物。おめでたい紅白を連想させる桜ぜんざいを食べて、幸多い一年になる願掛けも!



大人気の「NAKED花みくじ(R)︎」がNAKED FLOWERS FOR YOUに初登場!







「NAKED花みくじ(R)」(税込500円)は、Twitter国内急速リツイートランクインもしたNAKEDの大人気アート体験。様々な色や形のアーティフィシャルフラワーの中から、好きな花を選べば、おみくじとして、今の自分に必要なメッセージに出会えます。おみくじについている花のオブジェは、木の枝に結んで参加型アートに変化させたり、オブジェごと持ち帰って記念のお土産にしたりできます。2023年の運試しに、ぜひお楽しみください。





大型アップデート5つのポイント



2022年11月1日より、体験を大幅アップデートしました!



1.5つのガーデンでパーソナルカードを集めると、“あなたのための”パーソナルブックを持ち帰れる!







「NAKED PHYTOTHERAPY(ネイキッド フィトセラピー)」(植物療法)を取り入れたプロフィール診断を元に作られたパーソナルデータをコレクション。“あなたのための”パーソナルブックをお持ち帰りいただけます。





2.「WILD FLOWER GARDEN」で台湾茶ブランド「芯身美茶」とコラボレーション!







パーソナルデータを元に、10,000パターンの中から“あなたのために” 茶葉・ハーブ・お花をレコメンド。花摘みや、美容ブレンドティーを作れるプチワークショップ体験も。





3.会場内での飲食が可能になり、ゆっくりとした時間を過ごせるように!







「桜彩 OUSAI(オウサイ)」エリアでは、空間全体に浮かび上がる四季の美しさに包まれながら、ゆったりとした時間を過ごしていただくことができます。「WILD FLOWER GARDEN」の美容ブレンドティーや「CHOCOLATE GARDEN」のメディカルチョコレート※1を楽しむのもオススメ。

※1 メディカルチョコレート:医師の監修のもと、砂糖不使用・グルテンフリー・天然無添加で栄養成分を凝縮した健康を考えたチョコレート。



4.「NAKED FLOWERS CAFE」は、マルシェと一体化した店舗へアップデート!







診断結果に合わせたパーソナライズドリンクが、スムージーで楽しめるサステナブルカフェ「NAKED FLOWERS CAFE」。物販エリアを設置し、オリジナル商品だけでなく、シーズンに合わせた期間限定商品のコーナーや『NAKED FLOWERS FOR YOU』ならではの“花”をテーマにしたクリエーターオーダーメイド企画、ワークショップなど様々な花のアート体験を提供します。



5.プレミアムガーデンエリアがチケット料金のみで楽しめるように!







もっと多くのお客様にお楽しみいただくべく、プレミアムガーデンエリアの「WILD FLOWER GARDEN」と「BLOOMING GARDEN」は、体験内容はそのままに、別途でお支払いいただいていた体験料金を廃止。チケット料金のみで体験可能です。(写真はBLOOMING GARDEN)







施設概要



施設正式名称:NAKED FLOWERS FOR YOU(ねいきっど ふらわーず ふぉー ゆー)

場所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目7−1 有楽町マルイ 8F

営業時間:11:00~18:00 最終入場:17:30

休館日:有楽町マルイの休館日に準ずる



主催:NAKED FLOWERS FOR YOU製作委員会

(NAKED, INC.、アクティオ株式会社、株式会社朝日新聞社、株式会社サニーサイドアップ、ぴあ株式会社)

企画・演出・制作:NAKED, INC.

協賛:銀座ダイヤモンドシライシ/インテル株式会社 /株式会社トゥモローネット /株式会社マウスコンピューター /スーパーマイクロ株式会社 /TDシネックス株式会社 /富士フイルム株式会社 /ブラックマジックデザイン株式会社

技術協力:パナソニック株式会社

協力:アットアロマ株式会社 /アトリエ F-style FLORA /Extreme Networks株式会社/株式会社エーエスグリーン /株式会社 東京堂/dermalogica(ダーマロジカ) /FIAN /florever /BEST FLOWER ARRANGEMENT/プランツパートナー

監修:芯身美茶/セディカル株式会社 /株式会社Melon



公式HP:https://flowers.naked.works/foryou/

チケット販売サイト:https://w.pia.jp/t/flowers-naked-foryou/



<一般からのお問合せ先について>

NAKED FLOWERS FOR YOU 運営事務局

Mail:nffy@naked.co.jp TEL:03-3760-4210(対応時間:11:00~17:30)



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-15:46)