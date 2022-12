[株式会社ネイキッド]

―エンターテイメントイベント「Al Murabaa」にアーティストとして招待参加―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2022年11月3日(木)~12月18日(日)まで、サウジアラビアの首都・リヤドに所在するムラッバ宮殿で行われたエンターテイメントイベント「Al Murabaa(アルムラバ)」(主催:SELA)に、アーティストとして招待され、参加しましたことをご報告いたします。首都・リヤドの市内各地では「リヤド・シーズン2022」の名のもと、2022年10月~2023年1月下旬までの期間で様々なエンターテイメントイベントが行われます。今回の「Al Murabaa(アルムラバ)」はその一環として開催されるものです。











サウジアラビアの歴史的名所をネイキッドのデジタルアートが彩る







サウジアラビアでは日本のエンタテイメントやアート、文化に注目が集まっています。今回ネイキッドが招待参加したイベント「Al Murabaa(アルムラバ)」の会場となるムラッバ宮殿は、都市リヤドの中でもひと際目立つ歴史的建造物です。ネイキッドが参加し演出したゾーンは5つ。ネイキッドを代表する巨大な本のデジタルアートオブジェ「NAKED BIG BOOK」、花占いのように壁の前に立つと自分の花が現れるインタラクティブアート「MOSAIC FLOWERS」、桜のアート空間「桜彩(OUSAI)」、デジタル花火アート「NAKED FIREWORKS」、そして、アーティスト村松亮太郎の、世界と繋がる参加型アートプロジェクト「DANDELION PROJECT」の全5作品を展示いたしました。特に『DANDELION PROJECT』の参加者は2万人以上にものぼり、注目度の高さを感じられる展示となりました。





<「Al Murabaa(アルムラバ)」展示作品紹介>









「NAKED BIG BOOK」



ページがめくれるように見えるプロジェクションマッピングで演出する、巨大な本のデジタルアートオブジェ。来館者の感性を常に刺激し次の展示物へ誘います。









「MOSAIC FLOWERS」



LEDモニターの前を通り過ぎると大きな花が壁一面に伸び、花を咲かせるインタラクティブアート。どのような花が咲くのか歩いてみてからのお楽しみです。









「桜彩 OUSAI」



無数の桜が集まって、空に浮かぶ雲のように浮遊するアート作品。巨大なLEDモニターに、日本を代表する花である「桜」のアートが広がります。









「DANDELION PROJECT」



タンポポのオブジェを世界各地に設置し花を世界中に咲かせていくアートプロジェクト。オンラインから体験した人の綿毛も各地に花となって咲いていきます。









「NAKED FIREWORKS」



花火をモチーフとしたネイキッドオリジナルデザインのデジタルアートです。プロジェクションマッピングで投影し花火演出が楽しめます。







ムラッバ宮殿(Al Murabba Palace)について



サウジアラビアの建国者、アブドゥルアズィーズ王が建造した宮殿。サウジアラビアの首都リヤドに所在。王が1938年に完成してから1953年に亡くなるまで住んでいた宮殿は、巨大なヤシの葉状体を使用した層状の壁や天井が特徴の伝統的なナジド様式で建設され、部屋はそよ風の吹く中庭の周りに配置されていた。





NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



