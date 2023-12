[株式会社スター・チャンネル]

「BS10 スターチャンネル」にて独占プレミア放送決定!放送:BS10 スターチャンネル 【STAR1 字幕版】 1月20日(土)21:00ほか







(C) 2021 Camelot Productions, Inc. All rights reserved. Photo: John F. Kennedy

Presidential Library, National Archives



世界を震撼させたJFK暗殺事件の新たに解禁された数百万ページにおよぶ機密解除文書の中から“真実”と思われる重要な発見を白日の下に晒し、主要メディアが無視し続けてきた陰謀の真相をあぶり出す、巨匠オリヴァー・ストーン監督の衝撃のドキュメンタリー『JFK/新証言 知られざる陰謀【劇場版】』。



先月11月17日に劇場公開され、その濃密かつセンセーショナルな内容から、メディアのみならずSNS上でも映画ファンを中心に物議を醸している本作を、スターチャンネル(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、劇場公開から約1か月後となる12月25日(月)本日より「スターチャンネルEX」にて“緊急”独占配信が決定!

『JFK』(1991)で綿密な調査に基づく独自の視点から描いた陰謀のストーリーは、そのセンセーショナルな内容から世界中で大ヒットを記録。最新作では、長期間に渡る調査と、事件の目撃者をはじめとする関係者のインタビューの中から浮かび上がる“新たな証拠”=「新証言」を深く掘り下げ丁寧に紐解きながら、この暗殺事件がいまだ現代にも大きな影響を与え続けている歴史的な大事件であったことを、今を生きる私たちに改めて知らしめることになる衝撃のドキュメンタリーとなっている。オリヴァー・ストーン監督が示し出す“新事実”をぜひ刮目せよ!



STAR CHANNEL MOVIES

『JFK/新証言 知られざる陰謀【劇場版】』“緊急”独占配信決定!

配信:「スターチャンネルEX」にて、12月25日(月)より独占配信開始!

配信URL:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CKNPNR6B



Photo: National Archives



監督:オリヴァー・ストーン(『JFK』、『プラトーン』、『7月4日に生まれて』)

出演:オリヴァー・ストーン

ナレーション:ウーピー・ゴールドバーグ、ドナルド・サザーランド

世界を震撼させた暗殺事件から60年…。巨匠オリヴァー・ストーン監督が『JFK』で描いた陰謀のストーリーは世界中で大ヒットを記録した。本作ではあの伝説の映画の公開後、新たに解禁された膨大な機密解除文書の中から“真実”と思われる重要な発見を白日の下に晒し、関係者のインタビューの中から浮かび上がってきた“新たな証拠”=「新証言」を深く掘り下げ、紐解きながら陰謀の真相をあぶり出した衝撃のドキュメンタリー。



「BS10 スターチャンネル」にて独占プレミア放送決定!

放送:BS10 スターチャンネル 【STAR1 字幕版】 1月20日(土)21:00ほか

作品公式サイトURL:https://www.star-ch.jp/jfk-shinshogen/

放送情報サイトURL:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20240102



≪オリヴァー・ストーン監督特集≫

放送:【STAR1 字幕版】1月20日(土)13:45~ 一挙放送/1月23日(火)~1月26日(金)14:00頃 4日連続放送

放送作品:『天と地』『ナチュラル・ボーン・キラーズ』『7月4日に生まれて』



≪オリヴァー・ストーン監督特集≫

サイトURL:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20240103



【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch



