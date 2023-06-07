［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5のダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 6月のお買い得セール』も開催中です。





PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル」が31％OFFの12,144円（税込）や、「太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版」が28％OFFの6,811円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。





また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 6月のお買い得セール』では、「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」が52％OFFの2,970円（税込）、「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」が24％OFFの4,990円（税込）とお買い得に。 この機会をお見逃しなく！





詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。









【PlayStation™Store】

■セール名：『PS+ Double Discounts』

■セール期間：2023年6月7日（水）～ 2023年6月21日（水）







【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】

『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』

販売価格：17,600円（税込）⇒ 【31％OFF】セール販売価格：12,144円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【62％OFF】セール販売価格：6,688円（税込）





『SCARLET NEXUS -DELUXE EDITION-』

販売価格：10,560円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：7,075円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：3,590円（税込）





『風のクロノア 1&2 アンコール Deluxe Edition』

販売価格：7,678円（税込）⇒ 【20％OFF】セール販売価格：6,142円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【40％OFF】セール販売価格：4,606円（税込）





『THE DARK PICTURES: Vol. 1+2+3パック』

販売価格：7,040円（税込）⇒ 【22％OFF】セール販売価格：5,491円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【44％OFF】セール販売価格：3,942円（税込）





『リトルナイトメア2 デラックスエディション』

販売価格：5,280円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：3,960円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）





など。





【セール対象：PlayStation(R)4】

『テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!（PS4(R)版）』

販売価格：3,740円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：2,505円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：1,270円（税込）





『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版』

販売価格：9,460円（税込）⇒ 【28％OFF】セール販売価格：6,811円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【56％OFF】セール販売価格：4,162円（税込）





『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary EDITION』

販売価格：7,700円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：5,775円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：3,850円（税込）





『SOULCALIBUR VI デジタルデラックス2019』

販売価格：9,350円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：6,545円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【60％OFF】セール販売価格：3,740円（税込）





『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格：2,178円（税込）⇒ 【18％OFF】セール販売価格：1,785円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【36％OFF】セール販売価格：1,392円（税込）





『サモンナイト６ 失われた境界たち Welcome Price!!』

販売価格：4,180円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：2,800円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：1,420円（税込）





など。









【ニンテンドーeショップ】

■セール名：『6月のお買い得セール』

■セール期間：2023年6月7日（水）～ 2023年6月20日（火）







【セール対象：Nintendo Switch™タイトル】

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格：6,270円（税込）⇒ 【52％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）





『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』

販売価格：6,578円（税込）⇒ 【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）





『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』

販売価格：6,908円（税込）⇒ 【24％OFF】セール販売価格：5,190円（税込）





『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格：2,178円（税込）⇒ 【35％OFF】セール販売価格：1,395円（税込）





『ウルトラ怪獣モンスターファーム』

販売価格：6,710円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：4,690円（税込）





『風のクロノア 1＆2 アンコール』

販売価格：5,478円（税込）⇒ 【40％OFF】セール販売価格：3,280円（税込）





『.hack//G.U. Last Recode』

販売価格：5,478円（税込）⇒ 【36％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）





『ネコ・トモ～スマイルましまし～』

販売価格：5,280円（税込）⇒ 【57％OFF】セール販売価格：2,220円（税込）





『ディズニー ツムツム フェスティバル』

販売価格：6,710円（税込）⇒ 【50％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）





『ビリオンロード』

販売価格：6,270円（税込）⇒ 【79％OFF】セール販売価格：1,290円（税込）





など。





その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。





■権利表記：

『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』

Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

SCARLET NEXUS™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

Tales of Vesperia™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)藤島康介





『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版』

Taiko no Tatsujin™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.





※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）