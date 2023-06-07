バンダイナムコエンターテインメント『ダウンロード版セール』開…
［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5のダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 6月のお買い得セール』も開催中です。
PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル」が31％OFFの12,144円（税込）や、「太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版」が28％OFFの6,811円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。
なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。
また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 6月のお買い得セール』では、「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」が52％OFFの2,970円（税込）、「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」が24％OFFの4,990円（税込）とお買い得に。 この機会をお見逃しなく！
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
【PlayStation™Store】
■セール名：『PS+ Double Discounts』
■セール期間：2023年6月7日（水）～ 2023年6月21日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』
販売価格：17,600円（税込）⇒ 【31％OFF】セール販売価格：12,144円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【62％OFF】セール販売価格：6,688円（税込）
『SCARLET NEXUS -DELUXE EDITION-』
販売価格：10,560円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：7,075円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：3,590円（税込）
『風のクロノア 1&2 アンコール Deluxe Edition』
販売価格：7,678円（税込）⇒ 【20％OFF】セール販売価格：6,142円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【40％OFF】セール販売価格：4,606円（税込）
『THE DARK PICTURES: Vol. 1+2+3パック』
販売価格：7,040円（税込）⇒ 【22％OFF】セール販売価格：5,491円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【44％OFF】セール販売価格：3,942円（税込）
『リトルナイトメア2 デラックスエディション』
販売価格：5,280円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：3,960円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）
など。
【セール対象：PlayStation(R)4】
『テイルズ オブ ゼスティリア Welcome Price!!（PS4(R)版）』
販売価格：3,740円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：2,505円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：1,270円（税込）
『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版』
販売価格：9,460円（税込）⇒ 【28％OFF】セール販売価格：6,811円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【56％OFF】セール販売価格：4,162円（税込）
『ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary EDITION』
販売価格：7,700円（税込）⇒ 【25％OFF】セール販売価格：5,775円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【50％OFF】セール販売価格：3,850円（税込）
『SOULCALIBUR VI デジタルデラックス2019』
販売価格：9,350円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：6,545円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【60％OFF】セール販売価格：3,740円（税込）
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
販売価格：2,178円（税込）⇒ 【18％OFF】セール販売価格：1,785円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【36％OFF】セール販売価格：1,392円（税込）
『サモンナイト６ 失われた境界たち Welcome Price!!』
販売価格：4,180円（税込）⇒ 【33％OFF】セール販売価格：2,800円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【66％OFF】セール販売価格：1,420円（税込）
など。
【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『6月のお買い得セール』
■セール期間：2023年6月7日（水）～ 2023年6月20日（火）
【セール対象：Nintendo Switch™タイトル】
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒ 【52％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』
販売価格：6,578円（税込）⇒ 【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』
販売価格：6,908円（税込）⇒ 【24％OFF】セール販売価格：5,190円（税込）
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
販売価格：2,178円（税込）⇒ 【35％OFF】セール販売価格：1,395円（税込）
『ウルトラ怪獣モンスターファーム』
販売価格：6,710円（税込）⇒ 【30％OFF】セール販売価格：4,690円（税込）
『風のクロノア 1＆2 アンコール』
販売価格：5,478円（税込）⇒ 【40％OFF】セール販売価格：3,280円（税込）
『.hack//G.U. Last Recode』
販売価格：5,478円（税込）⇒ 【36％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『ネコ・トモ～スマイルましまし～』
販売価格：5,280円（税込）⇒ 【57％OFF】セール販売価格：2,220円（税込）
『ディズニー ツムツム フェスティバル』
販売価格：6,710円（税込）⇒ 【50％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）
『ビリオンロード』
販売価格：6,270円（税込）⇒ 【79％OFF】セール販売価格：1,290円（税込）
など。
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
■権利表記：
『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』
Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
SCARLET NEXUS™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
Tales of Vesperia™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)藤島康介
『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！デラックス版』
Taiko no Tatsujin™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Amusement Inc.
※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
SNS社会に苦悩する“動画配信猫”の日常を描いたオリジナルTVアニメ 『ユーチューニャー』6月13日(火)より放送・配信開始の第11話 「迷惑系現る」 あらすじ・先行カット公開！(06/07 18:46)
【JAF佐賀】「チャイルドシート取り付け点検」を実施！７／１５（土）支部駐車場にて(06/07 18:46)
葵あずささん、渋谷彩乃さん、北原沙弥香さん出演のオリジナル朗読劇『刹那の少女』を、アニメイトシアターにて6月11日に開催！ 台本・お見送り会付きでチケット販売中!!(06/07 18:46)
AIスタートアップ支援第3弾！期間限定「.ai」ドメインが50％OFF！ホスティング併用なら無料に！(06/07 18:46)
跳躍が止まらない！興奮が止められない！ケビンスの第2回単独ライブは昼と夜の同日2回公演！今話題の吉田たちの企画ライブ開催！(06/07 18:46)
創業70周年を迎えるアダストリアが創業の地・水戸で「ADASTRIA BAZAAR！2023」を開催(06/07 18:46)
卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」中小企業の販路開拓を支援する中小機構の地域活性化パートナーに 6/8(木)「販路開拓サポートDAY 春」に登壇(06/07 18:46)
Adecco Group Japan、「Business for Marriage Equality」に賛同(06/07 18:46)
JR東日本と三菱UFJ銀行による、エキナカを活用した金融相談サービスの提供に関する連携について(06/07 18:46)
ペプシの次回作は「ヤキソバ専用コーラ」！(06/07 18:46)
【2023年6月19日（月）OPEN】開業6周年を記念して 初夏の風を感じながらオールデイで愉しめるテラスラウンジ＆バーを新設(06/07 18:46)
多くの経営者、芸能人からも絶大な支持！大阪ミナミの占い覇王・山倭厭魏先生監修の占いコンテンツ提供開始！(06/07 18:46)
万博弁当食材に豊中市のサバ採択～2025大阪・関西万博 自治体連携プロジェクト～(06/07 18:46)
梅雨も吹き飛ぶような、初夏の地鶏・野菜の料理を揃えました＜塚田農場の季節限定メニュー 6/8㊍スタート＞(06/07 18:46)
冷蔵・冷凍での保存は「いつまでもつか」が懸念 悩みは「庫内の掃除」と「スペース不足」(06/07 18:46)
【Amazon 新品 セール】31%OFFクーポンを配布中！8コア 8+128GB Android 12ハイパフォーマンスタブレットを超特価の1万8千円で手に入れよう！(06/07 18:46)
〈２日間限定開催〉飛騨市"食の大使"と八芳園シェフのコラボレーション！『美食縦断2023・初夏-飛騨牛と飛騨清流みやがわ鮎を味わう夕べ-』を開催(06/07 18:46)
6/16 (金) 18:00～ マーケティング部門マネジャー・責任者が集まるイベント「マケトーク」をオフライン開催(06/07 18:46)
REALITY XR cloud、Z世代向けメタバース採用イベント会場をオープン～USEN-NEXT HOLDINGSと革新的なリクルーティングスタイルを提供～(06/07 18:46)
【Teclast 24周年記念キャンペーン続き】Amazon Android 12タブレット超安、32% OFF独占クーポン配布中！WideVine L1対応+4G LTEモデル(06/07 18:46)
Ｆリーグ登録選手追加・変更・抹消のお知らせ(06/07 18:46)
ムーミンバレーパークで夏のイベント「リビエラ」ミストの海でバカンス気分を満喫(06/07 18:46)
メルカリ、台風による大雨被害に対する支援を「メルカリ寄付」機能で受付開始(06/07 18:46)
【祝20周年！】ピエール・エルメ・パリとコラボレーション Love & Celebration パーティー・アフタヌーンティー(06/07 18:46)
【生める子どもの数は？出産のハードルがあがる人数と理由は？】ママ100人にアンケート調査(06/07 18:46)
【発表会レポート】社名を冠した新ブランド「Life on Products」から、冷凍庫やクリーナー等、インテリア家電他6アイテムを発表｜ライフオンプロダクツ株式会社 新製品発表会(06/07 18:46)
【Alexander McQueen】新作バッグ「The Biker Jewelled Satchel」が登場(06/07 18:46)
家族の絆を深める父の日 ～栗原心平厳選のギフトセットと手料理レシピで、心満たされる一日を！～(06/07 18:46)
【3社連携共同研究】「社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会」×「SMARTふくしラボ」×「jinjer」福祉分野におけるICTを活用した業務効率改善ふくしDXプロジェクトの中間発表(06/07 18:46)
日本一の生物多様性保全活動を選ぶ「日本自然保護大賞2023」募集スタート！(06/07 18:46)