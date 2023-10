[株式会社第一興商]

撮影で使用したサイン入りグッズが当たる歌唱キャンペーンも実施



株式会社第一興商は、アニソンを声優が歌う「あにそんボーカル」において、スマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』の千役、TVアニメ『ブルーロック』の時光青志役としておなじみの人気声優・立花慎之介が歌唱する楽曲「STILL LOVE HER (失われた風景)」を、撮り下ろし本人出演映像とともに2023年10月8日より配信します。

併せて、本人出演映像撮影時の裏側を収めた特別メイキング映像を「カラオケDAM公式YouTubeチャンネル」にて限定公開するほか、映像収録時に使用したサイン入りの100tハンマーやミニカーが抽選で当たるキャンペーンを開催します。







“あの声優さんが歌ってくれる”がコンセプトの「あにそんボーカル」は、歌って楽しむだけでなく、聴いても楽しい、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やカラオケの前後に流れるオリジナルコメントは必見。見て楽しむもよし、一緒に歌うもよし、楽しみ方は無限大です。

LIVE DAM AiRおよびLIVE DAM Aiでは、立花慎之介が歌唱する「STILL LOVE HER (失われた風景)」に、本人が出演する撮り下ろし映像を10月8日に配信します。

「STILL LOVE HER (失われた風景) 」は、 TM NETWORKが1988年に発売し、アニメ『シティーハンター2』のエンディングテーマに起用されたことで話題になりました。今回撮り下ろした映像は、立花慎之介が同作品のキャラクター・冴羽獠の衣装で登場するなど、ほかでは見ることができない貴重な作品に仕上がりました。



1.通信カラオケDAMに立花慎之介が歌う「STILL LOVE HER (失われた風景)」を、あにそんボーカル本人出演映像として配信。*【2023年10月8日(日)より】

2.カラオケDAM公式YouTubeチャンネルに、本人出演映像撮影時の裏側を収めた特別メイキング映像を配信。 【2023年10月2日(月)より】

3.Wフォロークイズキャンペーン参加で、サイン入りチェキ写真を3名様にプレゼント。【2023年10月2日(月)~10月10日(火)】

4.デンモクの特設ページから課題曲を歌唱し、表示されたQRコードより必要項目を入力して応募した方の中から抽選で、本撮影で使用したサイン入り100tハンマーとミニカーをそれぞれ1名様にプレゼント。【2023年10月10日(火)~11月12日(日)】

* 本人出演映像対象機種はLIVE DAM AiR、LIVE DAM Aiです。



当社は、アニソンや声優コンテンツをより多くの皆さまに楽しんでいただくため、今後もさまざまな企画を立案してまいります。



あにそんボーカル立花慎之介キャンペーン





1.配信曲*





2.Wフォロー&クイズキャンペーン

実施期間:2023年10月2日(月)~10月10日(火)

応募方法:

1.立花慎之介公式X(旧Twitter)アカウント(@REAL_1978_TS)とDAMアニメ部公式X(旧Twitter)アカウント(@dam_anison)をフォロー

2.対象のクイズに回答を投稿

賞品:サイン入りチェキ 3名様



3.歌唱キャンペーン

実施期間:2023年10月10日(火)~11月12日(日)

対象店舗:全国の通信カラオケDAM設置店舗*

課題曲 :STILL LOVE HER (失われた風景)(歌唱:立花慎之介)

応募方法:

1.デンモク(SmartDAMシリーズ)から「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択

2.課題曲を歌唱し、デンモクの画面に表示されるQRコードからキャンペーンサイトにアクセス

3.必要項目を入力して応募

賞品:

【A賞】本人出演映像撮影時に使用したサイン入り100tハンマー 1名様

【B賞】本人出演映像撮影時に使用したサイン入りミニカー 1名様



* 対象機種は、LIVE DAM AiR、LIVE DAM Ai、LIVE DAM STADIUMシリーズです。

対応していない店舗もありますのでご確認ください。



DAMアニメ部





カラオケでこれまで以上にアニソンや声優コンテンツを楽しんでいただくため、2022年4月に発足しました。

カラオケ編成はもちろんのこと、アニメ作品とのコラボ企画や映像配信、声優コンテンツの拡充など、さまざま

な活動を展開しています。

DAMアニメ部公式X(旧Twitter)アカウント(@dam_anison)では、アニメや声優に関する情報を発信し、皆さんが歌いたいカラオケを一緒に作っていきます。



