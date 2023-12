[株式会社スター・チャンネル]

さらに『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 [1977年初公開版]』も4Kリマスターにて1月14日(日)21:00、TV初放送&初配信開始!



さらに『宇宙戦艦ヤマト』TVシリーズ全3作 1月8日(月・祝)よりアンコール放送、決定!







(C) 東北新社/著作総監修 西崎彰司



SFアニメ・シリーズの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』の劇場版初期作、『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』と『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の4Kリマスター版の2ヵ月連続公開が、12月8日(金)よりスタートしています。スターチャンネル(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)では、24年1月より、それら2作品を“劇場公開翌月”という速さで、独占放送&配信!また、独占放送&配信を記念して、このたび、4Kリマスターにて甦ったクリアな映像と音声が映し出された本編映像を含むプロモーション映像を初公開!

さらに、ミニ番組『「宇宙戦艦ヤマト 劇場版」「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」4Kリマスター版独占放送&配信記念 特別番組-伝説はここから始まった―』を放送いたします。ミニ番組では、アニメ研究家・氷川竜介氏が、『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』公開当時の社会現象や4Kリマスター版の魅力を解説。また、実際に今回の4Kリマスターを担当したスタッフへ、修復にあたってのこだわりや見どころをインタビュー。アニメブームの到来を呼んだ記念碑的作品をぜひこの機会にご堪能ください!







1月『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』、2月『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター』

2ヵ月連続、独占放送&配信!

宇宙戦艦ヤマト長期徹底特集 公式ページURL:https://limited.star-ch.jp/yamato/



《TV初》『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』

放送:【STAR1】 1月3日(水)21:00 ほか

配信:1月3日(水)21:00開始



日本のアニメに革命を起こしたSFアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』のTVシリーズ第1作を再編集して劇場公開し大ヒット、その後のヤマト人気を決定づけたといわれる劇場版が、最新鋭の4Kスキャン&リマスター技術で蘇る!



1977年に初公開されたバージョンも、4Kリマスター版を併せて独占プレミア(TV初)放送!

《TV初》『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター[1977年初公開版]』

放送:【STAR1】 1月14日(日)21:00 ほか/配信:1月14日(水)21:00開始





《独占放送/配信初》『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター』

放送:2月4日(日)21:00 ほか独占放送!/配信:2月4日(日)開始



※上記劇場版各作品のピュア4K放送は、同月に「スターチャンネル4K」チャンネルにてお届けします。

※スターチャンネルの放送は4Kマスターを元にしたHD原版で制作した高画質版となります。



《『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』 『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4Kリマスター版独占放送記念!》

『宇宙戦艦ヤマト』TVシリーズ全3作アンコール放送スタート!

放送:【STAR2】1月8日(月・祝)より 毎週月曜~金曜11:30ほか/配信:【スターチャンネルEX】全話配信中

▶スターチャンネルEX 視聴URL:https://www.amazon.co.jp/channels/starch



《ミニ特番も放送!》

『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4 K リマスター版

独占放送&配信記念ー特別番組 伝説はここから始まったー』

【STAR1】12月24日(日)20:50~21:00ほか



『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』、『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』

4Kリマスター 劇場公開&放送情報

『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』 4Kリマスター全国劇場にて絶賛上映中!



地球を救え!はるか宇宙の彼方イスカンダルをめざして

ヤマトはいま、ロマンと冒険の旅へ――

西暦2199年。地球は謎の星間国家ガミラスの攻撃を受け滅亡の危機に瀕していた。遊星爆弾による放射能汚染は地表全土に広がり、地下都市に逃れた人類を刻々と蝕みつつあった。地球防衛軍も敗退し希望の全てを失った時、14万8千光年の彼方、惑星イスカンダルの女王スターシャからのメッセージが届く。イスカンダルには地球の滅亡を救う放射能除去装置コスモクリーナーDがあるという。そして、さらにそのメッセージには、人類の技術水準を遥かに上回る機関「波動エンジン」の設計図が託されていたのだった!





『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』 4Kリマスター

2024年1月5日(金)から全国36館にて期間限定公開



永遠の愛とロマンをのせて――

ヤマトは いま、最後の戦いが待つ宇宙のかなたへ・・・・

西暦2201年。地球はガミラスとの戦いの傷も癒え、かつて無い繁栄の道を進んでいた。ヤマトはすでに廃艦処分となり、代わりに超最新鋭戦艦アンドロメダが就航、かつてのヤマト戦士古代、島、真田らは惑星間資源輸送船団の護衛任務にあたっていた。そんな折り、古代は地球への輸送航海の途中、未知の星から地球に救いを求める不思議な発信をキャッチした。危機を感じたヤマト戦士たちは、海底ドックに眠るヤマトに乗り込み、新たなる旅へと発進する!



コピーライト (C) 東北新社/著作総監修 西崎彰司

◎作品情報公式 WEB ページ https://starblazers yamato.net/4kremaster

◎「宇宙戦艦ヤマト」シリーズ公式Twitter アカウント

https://twitter.com/new_yamato_2199

配給 バンダイナムコフィルムワークス

提供 東北新社





