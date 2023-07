[アデコ]





人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本における事業を統括するAdecco Group Japan(本社:東京都千代田区、Country President:川崎健一郎)は、この度、Adecco Groupが日本を含む世界34の国と地域で開催(*1)するCEO業務体験インターンシップ・プログラム「CEO for One Month」の日本代表として、国際基督教大学の石井 海成(いしい かいせい)さんを選出しました。石井さんは、約1か月間にわたり、Adecco Group JapanのCountry Presidentである川崎 健一郎のもとでCEO業務を体験しながら、9月に決定するAdecco Group全体の「CEO for One Month」を目指します。



「CEO for One Month」公式サイト(日本語)

https://www.adeccogroup.jp/sustainability/csr/adecco-way-to-work/ceo-for-one-month









「CEO for One Month」は、プログラム実施国ごとに参加者を募り、応募者から選出された1名が各国のCEO業務に携わることができるAdecco Group独自のインターンシップ・プログラムです。昨今では、日本でも就職前に企業が主催するインターンシップ・プログラムへ参加することが一般化していますが、本プログラムは1か月間にわたりCEO業務に携わることで、代表に選出された学生が経営視点でビジネス課題に向き合い、実際の事業にも取り組むことができる貴重な機会を提供しています。国内でのインターンシップ終了後は、各国の代表者からさらに10名が選抜され、最終選考である「Boot Camp Trip」に参加します。そこで選出された1名は、Adecco Groupのスイス本社で、Group CEOであるデニ・マシュエルとともに経営会議や顧客との商談に参加し、Group CEOの業務を体験します。



今回「CEO for One Month」の日本代表に選出された石井さんは、日本代表選考において発表した新規事業のコンセプトおよび事業計画の完成度と、人財サービスへかける情熱が高く評価されました。石井さんは、約1か月間にわたり、Adecco Group Japan 代表の川崎のもと、社内外におけるリーダーシップと事業を運営するための実行力を学び、次世代リーダーとしての研鑽を積みます。



Adecco Group Japanは、「『人財躍動化』を通じて、社会を変える。」をビジョンに掲げ、仕事を通じて躍動する人財と、人財が躍動できる環境の創出により、社会へ変革をもたらすことを目指しています。今後も、若者を含むあらゆる人財のキャリア開発を支援するとともに、企業の生産性および業績の向上に寄与してまいります。



*1:2023年度開催実績



Adecco Group Japanについて

Adecco Group Japanは、世界60の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本における事業体の総称です。Adecco Group Japanにおける法人は、アデコ株式会社、Modis株式会社、Modisビジネスサポート株式会社の3社です。Adecco Group Japanは、Adecco、LHH、AKKODiS、Pontoonの4つの事業ブランドを通じて、人財派遣、アウトソーシング、コンサルティング、人財育成・組織変革をはじめとするサービスを提供し、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートします。Adecco Group Japanは、「『人財躍動化』を通じて、社会を変える。」をビジョンとして掲げ、さらなるサービスの強化に取り組んでいます。当社に関するより詳しい情報は、adeccogroup.jpをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-22:40)