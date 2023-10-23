［JCB］

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、 eスポーツチーム「ZETA DIVISION」と協業し、10月26日（木）20時より、JCBブランド会員様限定で、オリジナルグッズを先行販売いたします。







JCBは、日本から世界へ挑戦する「ZETA DIVISION」に共感し、2022年11月からチーム活動を支援しています。協賛をきっかけに、「ZETA DIVISION」のファンの皆様やJCBブランド会員様に喜んでいただけるような企画やサービスを実施しています。

▶ 協賛開始時のプレスリリースはこちら（https://www.global.jcb/ja/press/2022/202211171800_brand.pdf）



グッズ先行販売について





10月26日（木）から、JCBブランド会員様限定でオリジナルグッズを先行販売いたします。

※一般販売はJCBブランド会員様限定先行販売の翌日以降に実施を予定しております。詳細はZETA DIVISIONのHPをご確認ください。





ZETA DIVISIONについて





（１） 社名

GANYMEDE株式会社

（２） 本社所在地

東京都港区麻布台1丁目8番10号 麻布偕成ビル5F

（３） チーム名

ZETA DIVISION

（４） 主要なeスポーツ大会での実績

2022年3月：VALORANT部門『2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR STAGE1 Challengers Playoffs』優勝

2022年4月：VALORANT部門『2022 VALORANT CHAMPIONS TOUR STAGE1 MASTERS Reykjavik』3位

2022年6月：ブロスタ部門「ZETA DIVISION ONE」『Brawl Stars Championship 2022:MSI』優勝

2022年8月：第五人格部門『2022 夏季 IdentityV Japan League』優勝

2022年9月：PUBG MOBILE 部門『PUBG MOBILE RIVALS CUP 2022 JAPAN VS KOREA』準優勝

2022年10月：第五人格部門『2022 Identity V Stellaris Challenge』準優勝

2022年10月：大乱闘スマッシュブラザーズ部門 Tea『L’Odyssee - Chant I』優勝

2022年10月：大乱闘スマッシュブラザーズ部門 あ cola『Let’s Make Moves Miami』優勝

2022年11月：大乱闘スマッシュブラザーズ部門 Tea『Ultimate Fighting Arena』優勝

2022年11月：ブロスタ部門「ZETA DIVISION ZERO」 『Brawl Stars Championship World Finals 2022』優勝

2022年12月：第五人格部門 『2022 秋季IdentityV Japan League』優勝

2023年1月：大乱闘スマッシュブラザーズ部門 あcola『篝火#9』優勝

2023年5月：『VALORANT Champions Tour Pacific 2023』League Play 4位, Playoffs 5~6位

2023年7月：『VALORANT Champions Tour Last Chance Qualifier Pacific 2023』優勝

2023年8月：『VALORANT Champions Los Angeles』9~16位

2023年10月：『VALORANT Game Changers Japan 2023 Split 2』優勝[塙1]



JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。



PDF版プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d11361-864-bfa20872ae7c4a154484e28fa8c21c61.pdf



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/23-18:46）