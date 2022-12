[株式会社ネイキッド]

―京都の方々への感謝を込めて、『NAKED GARDE ONE KYOTO』のエンディングに12月23日・24日・25日の3日間記念展示―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、京都エリアで12月25日まで開催中の次世代型アートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』のオープニングを飾った、アーティスト村松亮太郎によるアート『DANDELION PROJECT』(ダンデライオンプロジェクト)の京都市役所本庁舎前での再展示が決定しました。今秋、京都エリア16箇所(大阪、滋賀彦根市のサテライト会場含む)を、平和への祈りのリレーでつないできた『DANDELION PROJECT』が、京都市民のシンボリックな場である京都市役所で、『NAKED GARDEN ONE KYOTO』のエンディングを飾ります。











京都市役所から京都エリアを巡った平和のリレーがラストは京都市役所に舞い戻る



『DANDELION PROJECT』は、アーティスト 村松亮太郎による、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクトです。世界各地に設置されたこの『DANDELION』が起点となり、参加者が『DANDELION』を体験すると、平和への祈りをデジタルのタンポポの綿毛に乗せて、ネットワークで『DANDELION』が植樹されている各地に繋がり、リアルタイムでデジタルの花を届けることができます。

ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市とともに2022年9月15日より開催している次世代アートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』では、このアートが京都市役所本庁舎前で開催されたオープニングセレモニーに登場。セレモニーでは、京都市 門川大作市長がDANDELION からタンポポの綿毛を飛ばし、本プロジェクトが皮切りとなりました。セレモニー後は9月15日16日の2日間限定で京都市役所本庁舎前に設置。いつも見慣れた京都市役所本庁舎に突如現れたタンポポのアートオブジェと巨大なプロジェクションマッピングに、行き交う方々は写真を撮ったり、家族を呼んで楽しんだり。近隣の方々や通勤通学の方々を中心に、DANDELION PROJECTにご参加いただき、このアートから平和を願う想いを込めて世界中に花を咲かせました。



この度、『DANDELION PROJECT』が始まりの地である京都市役所本庁舎前に再登場。3ヶ月に渡って京都エリアで展開してきた『NAKED GARDEN ONE KYOTO』のエンディング記念展示となります。京都の方々への感謝を込めて、この平和のアートを京都市民の方々に楽しんでいただければと願っております。



「DANDELION PROJECT」公式サイト:https://breathbless.com



村松亮太郎からのメッセージ



2020年以降、あらゆる面で世界が変化していく中で、僕たちはどのように世界と、そして他者と繋がっていくのか。

誰もが発信力を持ち、誰とでもコミュニケーションが取れる時代。

言葉での主義主張によって"一つの正しさ"を訴え合うとキリがありませんが、平和や平穏を願う優しい感情を通して、人の心が繋がり合う方法もあると信じたいです。

「DANDELION」はとてもシンプルな行為によって世界中の人々を繋ぐ作品です。

タンポポに願いを込めて吹く、という誰もが子供の頃に遊んだ原体験的な行為と、世界各地で瞬時に花が咲くスケールが合わさったこの作品を、僕自身とても気に入っています。

花は言葉を必要とせず、物事を分け隔てることもしません。種子を飛ばし、たどり着いた先でまた花を咲かせます。

そんな風に、国や人種、思想に関わらず、皆がアートを通して繋がり、世界中に花を咲かせることができればと願っています。



<作者:村松亮太郎 プロフィール>











アーティスト。NAKED, INC.代表。大阪芸術大学客員教授。長野県・阿智村ブランディングディレクター。 1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。



https://ryotaro-muramatsu.com





『DANDELION PROJECT』2022年秋 京都エリア参加箇所









京都市役所本庁舎



2022年9月15日~16日









旧三井家下鴨別邸

(重要文化財)



2022年9月24日~10月2日









うめきた外庭SQUARE

(サテライト会場)



2022年10月7日~10月9日









賀茂別雷神社(上賀茂神社)

(世界文化遺産)



2022年10月21日~10月23日









二条城(世界文化遺産)

特別イベント | NAKED FLOWERS2022 秋 世界遺産・二条城」



2022年10月28日~12月4日









比叡山延暦寺 根本中堂(滋賀県大津市)

(世界文化遺産)



2022年11月3日~12月4日









滋賀院門跡(滋賀県大津市)



2022年11月3日~12月4日









彦根城(滋賀県大津市)

(国宝)(サテライト会場)



2022年11月5日、12日、19日、20日、25日、26日、27日、12月3日









興聖寺(京都府宇治市)



2022年11月11日~12月4日











北野天満宮

(国宝・重要文化財)



2022年11月12日~11月27日









平安神宮(重要文化財)

特別イベント | NAKEDヨルモウデ 2022 平安神宮



2022年11月18日~12月25日









西本願寺 唐門

(国宝)



2022年11月24日~11月27日









新風館

(Ace Hotel京都コラボ)



2022年12月8日~12月25日









仁和寺

(世界文化遺産・国宝)



2022年12月10日~18日









京都国立博物館

関連イベント | 光と食のアンサンブル 花宵の宴 Directed by NAKED



2022年12月10日~12月25日









W Osaka(サテライト会場)

W Osaka × NAKED, INC. Xmas Garden



2022年12月15日~12月25日







<次世代アートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』について>









『NAKED GARDEN ONE KYOTO』は、京都圏全体を一つの「庭」に見立て、ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市、そしてプロジェクトサポートのパートナー企業とともに、リアルとメタバースで開催する次世代アートプロジェクトです。昨年度は、宗教や宗派を越えた京都7箇所が、『DANDELION PROJECT』を通して、リレー形式で平和の願いを繋げました。今年は、2022年9月15日に京都市役所本庁舎前での『DANDELION PROJECT』の展示からスタートし、京都で最も古い神社のひとつである上賀茂神社をはじめ、二条城や平安神宮といった京都エリア各地で様々なアート展示やイベントを12月25日まで開催しています。

https://garden.naked.works/kyoto/



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バ―チャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。



代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



