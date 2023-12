[株式会社スター・チャンネル]

超・激レア吹替!機内上映&地上波吹替版 『ウエスト・サイド物語』水曜ロードショー追録ノーカット版など、超・激レア吹替を続々放送!







(C)1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.



「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)では、アカデミー賞作品賞、ベルリン国際映画祭金熊賞に輝いた名作『レインマン』の、超・激レア吹替版 “機内上映版”をTV初放送いたします。『レインマン』[機内上映版]ではトム・クルーズを井上和彦が、1994年のお正月にTBSで放送された「新春特別ロードショー版(ノーカット)」では山寺宏一が吹き替えを担当。ソフト版(野沢那智/堀秀行)も同月放送し、全3バージョンをコンプリート放送いたします!



また、お正月にぴったりの名作ミュージカル『ウエスト・サイド物語』は、1990年の水曜ロードショー版に追録したノーカット版、ロマンティック・コメディ『愛しのロクサーヌ』はソフト未収録の地上波吹替版で初笑い!他に、拡大枠で放送された『ディア・ハンター』(約147分)、ソフト未収録の『コピーキャット』の地上波放送版もお楽しみ下さい!

Amazon Prime Video チャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」でも本特集作品(『愛しのロクサーヌ』を除く)を1月より順次配信スタートします。



超・激レア吹替版 『レインマン』 “機内上映版”がTV初登場!

超・激レア吹替!機内上映&地上波吹替版

放送:スターチャンネル【STAR3 吹替版】 1月1日(祝・月)~1月5日(金)20:00~ 5日連続放送 ほか

放送特集ページ:

https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20240108

配信:「スターチャンネルEX」 https://www.amazon.co.jp/channels/starch でも1月、順次配信スタート!





≪TV初放送≫『レインマン[吹] 機内上映版』

【STAR3 吹替版】 1月14日(日)15:30

出演:ダスティン・ホフマン/富山敬、トム・クルーズ/井上和彦



(C)1988 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

バリー・レヴィンソン監督の確かな演出のもと、ダスティン・ホフマンとトム・クルーズが共演。

圧巻なのは、自閉症の兄に扮したホフマンの演技。真に迫る役作りで2度目のアカデミー主演男優賞を受賞した。

財産狙いで兄に近付く弟を演じたトム・クルーズも印象的で、ホフマンとは対照的な受けの芝居で作品を支えている。

民間旅客機内で上映された貴重な吹替版。





≪ソフト未収録≫『レインマン[吹] 新春特別ロードショー版』

【STAR3 吹替版】 1月2日(火)20:00

出演:ダスティン・ホフマン/富山敬、トム・クルーズ/山寺宏一

…さらに、『レインマン[吹]』(ソフト版、出演:ダスティン・ホフマン/野沢那智、トム・クルーズ/堀秀行) も放送!1月24日(水)19:30





その他「超・激レア吹替!」を特集放送!



『ウエスト・サイド物語』

水曜ロードショー追録ノーカット版

声)堀江美都子/大塚芳忠



(C)1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

放送:【STAR3 吹替版】

1月1日(木)20:00他

※1月配信予定







『愛しのロクサーヌ』

ソフト未収録 水曜ロードショー版

声)石田太郎/駒塚由衣/安原義人



(C)1987 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

放送:【STAR3 吹替版】

1月3日(水)20:00他

※配信なし







『ディア・ハンター』

ゴールデン洋画劇場版

声)山本圭/羽佐間道夫/野沢那智/池田昌子



(C)1978 STUDIOCANAL FILMS Ltd

放送:【STAR3 吹替版】

1月4日(木)20:00他

※1月配信予定







『コピーキャット』

ソフト未収録 木曜洋画劇場版

声)弥永和子/高島雅羅/大塚明夫



(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

放送:【STAR3 吹替版】

1月5日(金)20:00他

※1月配信予定

