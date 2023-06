[ベストブライダル]

■日時:2023年6月21日(水)19:00~21:30 ■場所:ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」



株式会社ベストブライダル(本社:東京都港区、代表取締役:塚田正之)が運営する、ストリングスホテル 名古屋(所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 )では、2023年6月21日(水)の夏至の日にエントランス、ロビー、オールデイ・アフタヌーンティーラウンジ&バー「ニューヨークラウンジ」を消灯し、約300個のキャンドルの灯りだけで過ごす『CANDLE NIGHT by NEW YORK LOUNGE 』を開催いたします。

また、当日は、DJによるラウンジミュージックとともに、シャンパンなどのお酒やシェフ特製のセイボリー、人気のレイトアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。







■イベント名:CANDLE NIGHT by NEW YORK LOUNGE

■開催日時:6月21日(水) 19:00~21:30

■開催場所:ホテル1階エントランス・ロビー、オールデイ・アフタヌーンティーラウンジ&バー「ニューヨークラウンジ」

■商品/料金(消費税込・サービス料15%別 )

・ドリンク&ライトミール:1,500円

・グラスシャンパン&ライトミール:2,500円



・レイトアフタヌーンティー:4,125円



※上記の他、アルコール飲み放題プランやパスタ付きプランなどもご用意

■HP: https://www.strings-hotel.jp/nagoya/recommend/restaurant/newyork/15795.html

■お問合せ:052-589-0787(レストラン代表)



店舗概要





【店名】 オールデイ・アフタヌーンティーラウンジ&バー 「ニューヨークラウンジ」(1F)

【営業時間】 11:00~21:30(L.O. 20:30)

【電話番号】 052-589-0787

【HP】 https://www.strings-hotel.jp/nagoya/restaurant/newyork/



