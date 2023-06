[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、8月18日(金)より劇場先行上映予定のアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」の本予告PVを公開いたしました。





アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ!』劇場先行上映本予告PVを公開!





2023年8月18日(金)より劇場先行上映が行われるアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」の本予告PVを公開いたしました!



▼ご視聴はこちら



【URL】https://youtu.be/58D58_Wp7Ok



アニメーションで描かれるアイドルたちの新たなカットが満載!

ぜひ隅々までチェックしてみてくださいね!



また、本予告映像内では、アニメ用に新たに書き下ろされた新曲のオープニング主題歌が使われております。

こちらもぜひチェックしてみてください!



▼オープニング主題歌情報

オープニング主題歌:「Rat A Tat!!!」

作詞:モモキエイジ

作曲:佐藤貴文(バンダイナムコスタジオ)

編曲:半田翼

















【Act-2開催記念】劇場ビジュアルムビチケカード 場面写真ブロマイド4枚&アルバムセット販売決定!







2023年4月22日(土)・23日(日)に開催されました「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-1 H@PPY 4 YOU!」に続き、「10thLIVE TOUR Act-2 5 TO SP@RKLE」の開催記念として、劇場ビジュアルムビチケカードに、場面写真ブロマイド 4 枚とアルバムが付いたセットが販売されます!

こちらもぜひチェックをお願いいたします。



【価格】

3,900円(税込)



【販売期間】

7月29日(土)・30日(日)



【場所】

Act-2 会場(ポートメッセなごや 新第1展示場)



また、こちらのシリーズは、全3種となっており、それぞれ異なる場面写真ブロマイドと、アルバムは色違いのデザインとなっています。

もう1種の販売時期等詳細については、今後の続報をお待ちください。



【@Loppi限定】オリジナルグッズ付ムビチケコンビニ券が登場!







アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」の劇場先行上映を記念して、ローソンの@Loppi限定で、オリジナルの「アクリルスマホスタンド」もしくは「アクリルカレンダー」がついたムビチケコンビニ券が登場いたします。



詳細は6月16日(金)10:00 から公開予定のローチケ WEB ページをご確認ください。

ムビチケコンビニ券のみも予約受付しております。



ぜひこの機会に、お近くのローソンにてチェックしてみてください!



【予約受付】

6月24日(土)10:00~8月17日(木)23:30



【販売価格】

アクリルスマホスタンドセット:4,220円(税込)

アクリルカレンダーセット:4,770円(税込)



【オリジナルグッズお渡し開始日】

11月7日(火)



劇場ビジュアルムビチケカード好評発売中!







現在、全国のミリアニ上映予定劇場&「メイジャー」通販サイトにて特典付きの劇場ビジュアルムビチケカードを販売中です!



購入特典は、MILLIONSTARS 39人の宣材写真風ブロマイド(39 種ランダム)となっております。



また、6月27日より、アイドルマスター オフィシャルショップ アトレ秋葉原店にて、劇場ビジュアルムビチケカードの販売取扱を開始します。

「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ 6th anniversary In AKIHABARA」開催期間中に、アトレ秋葉原館内の各ショップでお買い物をすると、「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ×アトレ秋葉原」のオリジナルカードが貰える、キャンペーンの対象商品となっているので、ぜひチェックしてみてください!

※オフィシャルショップでご購入のムビチケカードには、「宣材写真風ブロマイド」の特典はつきませんのでご注意ください。



なお、ムビチケコンビニ券およびムビチケカードは 全て3 幕共通券となっており、第1幕から第3幕のどのタイミングでもご使用いただけますので、ぜひこの機会にムビチケをご購入ください!



詳しくはミリアニ公式サイトのチケットページにてご確認ください!



▼チケットページはこちら

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/ticket/



TVアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」概要





春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



【TV放送】

放送時期:2023年10月~TV放送予定



【先行上映】

全国の劇場75館にて全12話先行上映予定



上映スケジュール:第1幕 8月18日~9月7日

第2幕 9月8日~9月28日

第3幕 9月29日~10月19日



【制作】

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組

配給:松竹ODS事業室







【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production



【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.









ミリシタ 6 周年記念衣装&楽曲『グッドサイン』MV公開!







先日公開された6周年キービジュアルで着用している衣装の名前を発表いたしました!

衣装名は「フューチャー・シグネチャー」です!



また、6周年楽曲「グッドサイン」のMVも配信内で公開いたしました!



「6周年記念イベント」開催決定!







ミリシタ6周年イベントの開催が決定しました。

開催期間:6月30日~7月12日



6月29日の 6 周年当日には、「6 周年記念イベント前夜祭スペシャルデイリーミッション」を実施する予定です。

ミッション内容や報酬など、詳細は後日発表いたしますので、お待ちください。





ミリシタ6周年イベントでは、毎日 0 時に更新される「本日のおすすめ楽曲」をクリアすると、初回限定で、6 周年記念楽曲「グッドサイン」をプレイするためのイベントアイテムと、アイドルのスタイルドロップ、イベント専用の「アクリルスタンド」が手に入ります。

さらに、各アイドルのランキング順位に応じて、金のアクリルスタンドや虹のアクリルスタンドが手に入ります。そして、アイドルランキングの上位 10 人は、順位付きアクリルスタンドを入手できます。





手に入れた「アクリルスタンド」はイベント専用ページにある棚に飾られていきます。





入手したアクリルスタンドは自由に並べて自分好みの展示ができる「ディスプレイ機能」で楽しむこともできます。

様々な楽曲をプレイして、アイドルと、アイドルのアクリルスタンドと、みんなで一緒に 6 周年をお祝いしましょう。



『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは





『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、アニメ展開も控えています。





※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。





アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について





アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!





「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」



↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays



----------------------------------------------------------------------------------------------

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

----------------------------------------------------------------------------------------------



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※「765(なむこ)プロダクション」とは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドルが所属する芸能プロダクションのことです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-14:47)