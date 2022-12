[株式会社ネイキッド]

―「天空の楽園 NIGHT TOUR presented by Google Pixel ┃Softbank」3/26まで開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、スタービレッジ阿智誘客促進協議会(会長:熊谷秀樹村長)とともに、2022年12月24日(土)~2023年3月26日(日)までの期間、富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはらにて、環境省に認定された日本一の星空をエンターテインメントとして楽しむウィンターシーズン限定のツアー「天空の楽園 NIGHT TOUR presented by Google Pixel ┃Softbank」を開催いたします。ネイキッドが雪原を舞台に表現する、惑星や銀河を模した光の演出により、星空の見えない雨天・曇天の日でもナイトツアーや雪原散策を楽しんでいただける内容となっています。本年は、Googleのスマートフォン「Google Pixel」を活用した特別企画も展開します。











自由に、楽しめる宇宙空間を演出



阿智村から一通のメールをもらったことをきっかけに、2015年より、ネイキッドは阿智村とコラボレーションをスタート。阿智村とネイキッドで話し合いながら、これまで様々な星を楽しむスポットやイベントを開催してきました。本年の演出として、雪原では交わるように流れる星や、惑星や銀河を模したカラフルなグラフィックがあちらこちらに漂い、ポップな動きを見せます。思わず追い掛けたくなるようなアニメーションで、自由に楽しめる宇宙空間を演出。満点の星空と、雪原に広がるキラキラと輝く星たちが色とりどりに楽しく動き出す頃合いを見計らい、ベストな瞬間での撮影をお楽しみいただけます。





「天空の楽園 NIGHT TOUR」は、全長2,500m、高低差600m、所要時間約15分のゴンドラで標高1,400m地点まで上がり、街の光が届かない山頂で星空をお楽しみいただける人気のイベントです。ゴンドラから降りると、カラフルな光とマッピングで彩られた幻想的な銀世界を、自由にナイトウォークいただけます。その後、スターガイドによるカウントダウンの合図と共に、光と映像が一瞬で消え、日本一の星空を全員で見上げる、阿智村にしかできない感動体験にご期待ください。

今回は、Googleのスマートフォン「Google Pixel」を使った星空撮影体験企画も実施します。本企画では、4分間で星空を綺麗に撮影していただける「Google Pixel」をお貸出しし、手ぶらでご来場いただいてもお楽しみいただける限定ツアープランを、1日100組先着でご用意しております。「天空の楽園 NIGHT TOUR」では、「Google Pixel」の天体写真機能を活用して、日本一の星空と謳われる長野県阿智村の満天の星空を、余すことなく撮影していただくことができます。さらにツアーで撮影いただいた星空写真はお持ち帰りいただくことも可能です。



「天空の楽園 NIGHT TOUR presented by Google Pixel ┃Softbank」開催概要



イベント名:「天空の楽園 NIGHT TOUR presented by Google Pixel ┃Softbank」

会場:富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら

期間:2022年12月24 日(土)~2023年3月26日(日)

※除外期間2023年1月10日(火)~1月20日(金)

時間:18:00~19:30 上りゴンドラ運行

19:00~20:30 ライトダウンタイム

下りゴンドラは常時運行

料金:大人・高校生2,000円~/小・中学生1,000円~/幼児無料

※料金はゴンドラ往復乗車料金が含まれます

※料金変動制

※料金カレンダー・チケット購入案内ページをご確認ください

https://www.e-tix.jp/night_tour/

駐車場:2000台 無料

※駐車場は最も遠い場所で約1Kmの距離となります。予めご了承ください。

ゴンドラ運行条件:天候、イベント内容により営業時間が変わる場合がございます。

荒天により営業が困難と判断された場合は営業を中止する場合がございます。

https://sva.jp/2020/wp-content/themes/sva/images/disaster.pdf

お問い合わせ先:0265-44-2311(富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら)

イベントHP:https://sva.jp/night_tour/

主催:スタービレッジ阿智誘客促進協議会

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド

協賛:グーグル合同会社、ソフトバンク株式会社

運営:ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社



<チケットのご案内>

■天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館にご宿泊のお客様

・提携ホテル・旅館にご宿泊のお客様は、2週間前に限らずチケットのご予約が可能です。

・提携ホテル・旅館へ直接ご予約いただくか、お近くの旅行代理店、宿泊施設予約サイトから、ご予約ください。(ご宿泊と天空の楽園 日本一の星空ナイトツアーがセットになった、お得なプランもございます。)

・天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館

湯多利の里伊那華・お宿山翠・おとぎ亭光風・日長庵桂月・懐石と炉ばたの宿吉弥・野熊の庄月川・阿智村保養センター鶴巻荘・ホテルはなや・癒楽の宿清風苑・ユルイの宿恵山・湯元ホテル阿智川・阿智の里ひるがみ・石苔亭いしだ・昼神グランドホテル天心・リフレッシュinひるがみの森・昼神の棲玄竹・万葉茶寮みさか・料理旅館むらさわ・不動温泉華菱・下條温泉静かなお宿加賀美・やま星・信州たかもり温泉 湯ヶ洞



■オンラインチケット

・ご利用日の2週間前の午前10時より、日時指定のオンラインチケットを販売いたします。

・ご購入いただいた日時のみご利用いただけるチケットとなります。

・ゴンドラの乗車時間は15分~30分の乗車時間指定制となります。・オンラインチケットは、オンラインチケット購入画面よりお買い求めいただけます。



Google、Pixel は、Google LLC の商標です。





星空撮影体験について



1日100組先着で「Google Pixel」をお貸出しし、寒さ対策のベンチコートや、撮影用のスマホ用三脚もセットでお渡しいたします。手ぶらでご来場いただいても4分間で鮮やかな星空撮影を体験いただける限定ツアープランをご用意しております。





長野県阿智村について



阿智村は、長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」PH=9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、阿智村は環境省の実施する全国星空継続観察で「星が最も輝いて観える場所」の第一位(平成18年)に認定されています。







【スタービレッジ阿智誘客促進協議会】

環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位(平成18年)に認定された阿智村の星空。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年に設立。2012年8月1日より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月18日より「雲海&星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2022年3月末迄でイベント累計90万人以上が来場。



2015年~2019年 「ジャパン・ツーリズム・アワード」国内・訪日領域地域マネジメント部門賞5年連続受賞

2015年 「信州ブランドアワード」長野県知事賞受賞

2017年 「ふるさとイベント大賞」優秀賞受賞

2017年 天空の楽園 日本一の星空ナイトツアーが「2017年度グッドデザイン賞」受賞

2017年 「第29回星空の街・あおぞらの街」環境大臣賞受賞

2020年 「日本サービス大賞」地方創生大臣賞受賞



スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト http://info.sva.jp/



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。



代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-17:46)