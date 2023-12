[株式会社スター・チャンネル]

幻の限定ライブの模様を収めた『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』を含む坂本龍一氏が手掛けた名作・必見作を2024年1月に「BS10 スターチャンネル」で特集放送







Photo by Neo Sora (C)2020 Kab Inc.



今年4月に話題の東急歌舞伎町タワー内に開業した、全シアターにハイスペックな映写、音響設備を備えているのが特徴で、日本初となる全席プレミアムシートを導入していることで話題の映画館「109シネマズプレミアム新宿」。



この注目の劇場の音響監修を務め、惜しまれながらも3月28日に71歳でこの世を去った世界的音楽家の坂本龍一。BS放送と配信サービスを手掛ける「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、「109シネマズプレミアム新宿」にて12月28日(木)まで開催中の坂本龍一関連作品の特別上映『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』との連動企画として、2024年1月に「坂本龍一コレクション」と題した特集放送が決定しました。



坂本龍一氏がアカデミー作曲賞を日本人として初めて受賞した映画音楽の代表作の1つであり、自身も出演した歴史劇『ラストエンペラー[オリジナル全長版]』、オリジナルテーマ曲を担当した、近年、話題作を連発している映画スタジオ「A24」の近未来ドラマ『アフター・ヤン』、2017年にニューヨークで開催され、世界でたった200人の観客しか観られなかった幻の限定ライブの模様を収めた『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』という坂本龍一ファン、そして映画ファンなら見逃せない作品を一挙に特集放送しますので、どうぞお見逃しなく。



また、動画配信サービスのAmazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」でも『ラストエンペラー[劇場公開版][4Kレストア版]』など4バージョンを配信中。さらに1月には『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』を配信予定です。

この機会に是非とも御覧ください。



<特集放送作品>

『ラストエンペラー[オリジナル全長版]』



(C)1987 THE RECORDED PICTURE COMPANY.YANCO FILMS LTAO FILMS.S.R.L.ALL RIGHTS RESERVED





『アフター・ヤン』



(C)2021 Future Autumn LLC. All rights reserved.



『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』<1月配信予定>



(C)KAB America Inc. / SKMTDOC,LLC



=======================================

109シネマズプレミアム新宿『Ryuichi Sakamoto Premium Collection』連動企画

坂本龍一コレクション

【STAR2 字幕版】1月7日(日) 17:00~一挙放送 / 1月27日(土) 9:15~一挙放送(全3作品)

特集ページ:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20240109

【配信】 Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」にて関連作品配信中

『坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK: async』 1月10日(水)配信開始予定

詳細はこちら: https://www.star-ch.jp/amazon/





(C)KAB America Inc. / SKMTDOC,LLC





(C)KAB America Inc. / SKMTDOC,LLC



<109シネマズプレミアム新宿 『 Ryuichi Sakamoto Premium Collection 』 概要>

【期間】 12月28日(木)まで期間限定特別上映中

【上映作品】『戦場のメリークリスマス』ほか

⇒詳細はこちら:https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/7460.html









【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS- とは】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。 https://www.amazon.co.jp/channels/starch

※AmazonおよびAmazon Prime VideoはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



【スターチャンネル とは】 公式HP:https://www.star-ch.jp/ スターチャンネルは映画が好きな全ての人のための「映画エンターテインメントサービス」です。

BS3チャンネルの放送と配信サービス、劇場公開作品を通じて、映画の様々な楽しみ方をご提供します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-16:46)