日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、裸眼での3D立体視を実現する没入型体験SpatialLabs™(スぺイシャルラボ)テクノロジーの活用事例を、本日2023年3月31日より一般に公開します。研究や教育を目的として各地の病院への導入が進む株式会社サイアメントが開発する医用画像ビューワー Viewtify(R) (ビューティファイ)は、SpatialLabsテクノロジー搭載製品との組み合わせにより、CT画像やMRI画像を3Dに変換し、体内の血管や心臓、骨など複雑な構造を高精細かつ再現性の高いリアルタイム3DCGとして裸眼3D立体視で映し出すことが可能です。今回の事例では、Viewtify(R)開発者である株式会社サイアメントの瀬尾拡史(せお ひろふみ)氏へのインタビューを通して、Viewtifyの仕組みや開発の歴史、SpatialLabsテクノロジー搭載製品の組み合わせの利点や、導入が進む医療分野での研究や教育について紹介しています。

「放射線科の先生などが画像を加工して3DCG画像をプリントし、それを執刀医が確認するというこれまでの作業工程と比較すると、Viewtifyならば執刀医が直接自分で操作できるので、確認したい臓器や患部の状態をどこまでも、しかも瞬時に閲覧できるようになります。そしてこれを裸眼3Dモニターで投影すれば、より『術野(じゅつや)*』に近い奥行きのある立体画像で確認できるのです」と瀬尾氏が語るインタビュー詳細は、事例をご覧ください。

*手術を行う際の執刀医の視野



事例詳細

https://acerjapan.com/content/spatiallabs/viewtify/case





