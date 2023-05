[株式会社シュクレイ]

メープル坊やの夏休みがテーマ。ザ・メープルマニアの人気No.1商品の夏限定パッケージ。



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、「ザ・メープルマニア」より、2023年6月1日(木) 夏限定パッケージの「メープルバタークッキー」を発売いたします。





人気No.1の「メープルバタークッキー」から、夏限定の書下ろしデザインが登場。

青空のした、釣りをしたり双眼鏡を持って探検しに行ったり夏休みを楽しんでいる坊やがテーマの夏限定パッケージ。

「メープルバタークッキー」はメープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクと軽い食感に焼いたクッキーでバター風味のチョコをサンドした、発売当初から愛されている人気No.1商品です。



爽やかな夏限定のパッケージは今しか手に入らない限定デザインです。

メープル坊やと一緒に素敵な夏休みをお過ごしください。







◆商品概要



【商品名】メープルバタークッキー

【内 容】18枚入

【価 格】1,998円(税込)

【発売日】2023年6月1日(木)

※期間限定商品



ブランド情報









The Maple Mania Story



「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代の

アメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。





「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。



「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの

甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。



そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。



商品情報









・メープルバタークッキー



メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクと軽い食感に焼いたクッキーでバター風味のチョコをサンドした、発売当初から愛されている人気No.1商品です。



9 枚入 999 円 (税込)

18 枚入 1,998 円 (税込)

32 枚入 3,456 円 (税込)





・メープルフィナンシェ



メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。



6 個入 1,188 円 (税込)

12 個入 2,322 円 (税込)







・メープルバームクーヘン



メープルシュガーを使い、しっとりと仕上げました。口どけの良さと、キャラメリゼした表面のしゃりっとした食感のコントラストが自慢のメープルマニアオリジナルのバームクーヘン。



1 個入 2,376円 (税込)



店舗情報





・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド バイ ザ・メープルマニア 北千住店



会社概要





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン



