[ベストブライダル]

大宮唯一の「恋人の聖地サテライト」で叶える、貸切チャペルのサプライズ・プロポーズ!



株式会社ベストブライダル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:塚田正之)が運営するゲストハウスウエディング会場「大宮アートグレイス ウエディングシャトー/大宮璃宮」(所在地:埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7)では、貸切チャペルで行うサプライズ・プロポーズが人気の「最高のプロポーズ」より、2023年6月4日(日)プロポーズの日より、「森のチャペルdeプロポーズ~GIFT OF LOVE~」を販売いたします。

◆公式ホームページ:https://bit.ly/omiya_propose









「アートグレイス ウエディングシャトー/大宮璃宮」は、プロポーズにふさわしいスポットとして大宮エリア唯一の「恋人の聖地サテライト」※に認定されている結婚式場。これまでブライダルを専門に手がけ培ってきたプロデュースノウハウを生かし、専任のプロポーズプロデューサーがお打ち合わせから当日まで全面サポートする『最高のプロポーズ』プランを販売し、多くのカップルのプロポーズをお手伝いして参りました。



『森のチャペルdeプロポーズ~GIFT OF LOVE~』は、大宮璃宮3階の「カフェ&レストラン 四季庭」でシェフ特製のディナーコースをご堪能後にチャペルへと移動し、ふたりきりでサプライズ・プロポーズを行っていただけるプランです。プロポーズの舞台となるのは、四季折々の表情を見せる璃宮庭園の一角に佇む、全面ガラス張りの「森のチャペル」。まるで国内リゾートを想わせるような石造りのチャペルは、祭壇を囲むように流れる滝の輝きと、キャンドルの光に包まれた、最高にロマンティックな空間。「あなただけに尽くします」という意味を持つ21本のバラの花束と、プロカメラマンによる写真撮影もセットになっている他、オプションでは映像の撮影も可能です。経験豊富なプロポーズプロデューサーが、彼女が喜ぶ最高のシチュエーションづくりを徹底サポートいたします。



※「恋人の聖地サテライト」とは・・・NPO法人地域活性化支援センターが展開する「恋人の聖地プロジェクト」によって認定された、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポット。2023年6月現在、埼玉県の大宮エリアで認定を受けるのは「大宮璃宮」のみ。





大宮アートグレイス「森のチャペルdeプロポーズ~GIFT OF LOVE~」販売概要





【販売店舗】 大宮アートグレイス ウエディングシャトー/大宮璃宮

(〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7/JR土呂駅より徒歩9分)

【発売日】 2023年6月4日(月)

【価格】 80,000円(消費税・サービス料込)

【内容】 ・チャペル使用料(森のチャペル)

・チャペル内キャンドル装飾

・チャペル内音響

・ディナーコース(2名様分)

・乾杯用グラスシャンパン(2名様分)

・プロカメラマンによる記念写真

・バラの花束(21本)

・プロデュース料

※オプションにてプロカメラマンによる動画撮影も承ります。(55,000円~)

【お問合せ】 カフェ&レストラン 四季庭 048-662-5551 ※定休日:火曜日(祝日を除く)

【お申込】 https://bit.ly/omiya_propose



食事会場:カフェ&レストラン 四季庭(大宮璃宮3階)













もうひとつのチャペル「アートグレイス大聖堂」でもプロポーズ可能











ベストブライダル「最高のプロポーズ」





ベストブライダルが運営する全国のゲストハウスウエディング会場でも、チャペル貸切プロポーズが3万円から叶います。

詳細は公式ホームページをご参照ください。

■最高のプロポーズ 公式ホームページ

https://bit.ly/best_propose_pr

■最高のプロポーズ 公式インスタグラム

@best.propose

https://www.instagram.com/best.propose/



