―12月15日~12月25日まで、世界と繋がるアート『DANDELION PROJECT』初登場―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)、は、ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」(大阪市中央区南船場4-1-3)と初コラボレーションし、W大阪の4F「WET DECK(ウェットデッキ)」にて、2022年12月15日(木)~12月25日(日)まで、クリスマスイベント『W Osaka × NAKED, INC. Xmas Garden』の企画・演出・制作を手がけます。本イベントを象徴するアートモニュメントそしてクリスマスツリーとして、村松亮太郎 / NAKEDによる、世界と繋がる参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』(ダンデライオンプロジェクト)をW大阪に初展示いたします。本展示は、ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市とともに発信する次世代型アートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』の一環です。











注目の「W大阪」に気鋭のアート『DANDELION』が初登場&ネイキッドによる光のアート空間に



2021年に開業以来、斬新で革新的なホテルとして注目を集める「W大阪」。この度、ネイキッドとの初コラボレーションが決定しました。本イベントを象徴するアートモニュメントとして、また、クリスマスツリーとして、世界と繋がるインタラクティブアートオブジェ『DANDELION』がW大阪に初登場します。通常のDANDELION PROJECTの体験のみならず、W大阪限定でクリスマス演出が楽しめる時間も展開(※20分間が通常体験5分間クリスマス演出体験の合計25分間1セットでのループとなります)。クリスマス演出はDANDELIONの体験に合わせて、照明演出が連動、音楽はW大阪プロデュースの特別仕様に。



1年を締めくくり、来る年に向けて平和・平穏を祈るこのホリデーシーズンに、目的地となるホテルを目指し続けるW大阪から、世界に平和の願いを届けます。同期間、日本は平安神宮や世界遺産・仁和寺、京都国立博物館など、また海外はサウジアラビア・リヤドで開催の「アル・ムラバ」にも『DANDELION』が展示中。国や人種、思想に関わらず、世界中がネットワークで繋がり、一人ひとりの平和への願いを乗せた綿毛となって世界各地にタンポポの花を咲かせます。また、DANDELIONの展示だけでなく、会場となるW大阪4Fの「WET DECK」全体が光のアートに包まれるクリスマスの特別仕様にネイキッドが演出。入場者(料金お1人様1,000円税サ込)はWET DECKに隣接するバー「WET BAR(ウェットバー)」にて、オリジナルカクテルやシャンパーニュなどの中からワンドリンクをお召し上がりいただけます。ネイキッドによる、光のアートに包まれたW大阪でのクリスマスをお楽しみください。



<DANDELION PROJECTについて>



『DANDELION PROJECT』は、アーティスト 村松亮太郎による、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクトです。体験者が『DANDELION』にスマートフォンをかざすと、平和への願いをデジタルのタンポポの綿毛に乗せて、ネットワークで『DANDELION』が植樹されている世界各地に繋がり、リアルタイムでデジタルの花を届けることができます。大阪府での『DANDELION PROJECT』展示は、2021年の『OSAKA 光のルネサンス2021』、2022年10月のうめきた外庭SQUAREに続き、3回目となります。





<作者:村松亮太郎 プロフィール>









アーティスト。NAKED, INC.代表。大阪芸術大学客員教授。長野県・阿智村ブランディングディレクター。 1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。



https://ryotaro-muramatsu.com





『NAKED GARDEN ONE KYOTO』について









『NAKED GARDEN ONE KYOTO』は、京都圏全体を一つの「庭」に見立て、ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市、そしてプロジェクトサポートのパートナー企業とともに、リアルとメタバースで開催する次世代アートプロジェクト。2022年9月15日に京都市役所本庁舎前での『DANDELION PROJECT』の展示からスタートし、12月25日まで、京都エリア各地で様々なアート展示やイベントが開催されています。

本イベントでのDANDELION PROJECT展示は、このプロジェクトのサテライト会場となっています。



公式サイト:https://garden.naked.works/kyoto/



クリスマスイベント『 W Osaka × NAKED, INC. Xmas Garden』開催概要



イベントタイトル:W Osaka × NAKED, INC. Xmas Garden

展示作品名:DANDELION PROJECT by Ryotaro Muramatsu/NAKED

会場:W大阪(大阪府大阪市中央区南船場4-1-3)4F WET DECK

開催期間:2022年12月15日(木)~12月25日(日)

開催時間:17:00~22:00

料金:お1人様1,000円(税サ込)※ワンドリンク付き

一般お問い合わせ先:W大阪 レストラン予約06-6484-5812

(月~水・日9:00~18:00、木~土9:00~20:00))



主催:W大阪

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド(NAKED, INC.)



<DANDELION PROJECT W大阪 会期中の同時開催箇所(『NAKED GARDEN ONE KYOTO』内)>









平安神宮(重要文化財・京都市左京区)



特別イベント| NAKEDヨルモウデ 2022 平安神宮

2022年11月18日~12月25日









仁和寺(世界遺産・京都市右京区)



2022年12月10日~12月18日









京都国立博物館(京都府京都市)



特別イベント|光と食のアンサンブル 花宵の宴 Directed by NAKED

2022年12月10日~12月25日









DANDELION PROJECT×Ace Hotel京都@新風館(京都府京都市)



2022年12月8日~12月25日







W大阪について



マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスを提供しています。





NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



