[日本コカ・コーラ株式会社]

新たなコラボ限定モンスターも登場





日本コカ・コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)は、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON(コークオン)」において、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司)が提供するスマートフォン向け位置情報ロールプレイングゲーム(以下、RPG)「ドラゴンクエストウォーク」(対応機種:iOS/Android)との、『Coke ONコラボ第2弾キャンペーン』を2023年11月14日(火)から2024年2月4日(日)の期間、開催します。



2023年11月14日(火)~2024年2月4日(日)のキャンペーン期間中、「Coke ON」と「ドラゴンクエストウォーク」双方のアプリにて、昨年もご好評いただいた、コカ・コーラ社製品とのコラボモンスターが、新たに登場した3体を含む、計9体登場するほか、ドリンクを購入したり、「Coke ONウォーク」で歩いたりすることで、限定デザインの「Coke ON」スタンプがもらえるなど、さまざまなコラボイベントをお楽しみ頂けます。



本キャンペーンは、“おトク・便利・楽しい“を提供しているコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」と、“ドラゴンクエスト”の世界と化した現実世界を、自らが主人公となり冒険を進めていく体験ができるRPG「ドラゴンクエストウォーク」のコラボレーション企画第2弾です。

「Coke ON」では、限定のコラボモンスターを含む、全15種のモンスターの限定コラボデザイン「Coke ON」スタンプが登場し、全国の対象自販機での製品購入による抽選や、「Coke ONウォーク」のコラボチャレンジに参加することで獲得できます。

「ドラゴンクエストウォーク」では、コカ・コーラ社製品とのコラボモンスターや、さまざまなコラボアイテムが登場します。さらにフィールド上にはコカ・コーラ社自販機を模した「Coke ON」コラボスポットが登場し、「Coke ON」スタンプなどが獲得できる抽選に参加できます。

今回のコラボレーションを通じて、皆様がワクワクするような飲料体験を提供してまいります。



『Coke ONコラボ第2弾キャンペーン』概要

1.「対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう!」キャンペーン

対象の「Coke ON」対応自販機で、「Coke ON」を使用して製品を購入するたびに、「ドラゴンクエストウォーク」でお馴染みの人気モンスターとのバトル演出による抽選が始まります。モンスターを倒す(当選する)たびに、コラボキャンペーン限定のコラボスタンプ(全15種類)がもらえます。キャンペーン対象の自動販売機は、「Coke ON」内の特設ページの自動販売機マップにて確認することができます。



キャンペーン期間: 2023年11月14日(火)~2024年2月4日(日)※予定

対象者:対象の「Coke ON」対応の自動販売機にて、下記対象サービスのいずれかでコカ・コーラ社製品を購入された方全員

・ 現金、電子マネー、Coke ONドリンク回数券

・ 「Coke ON Pay」 https://c.cocacola.co.jp/app/pay/index.html

・ 「Coke ON Pass」 https://c.cocacola.co.jp/app/pass/index.html



2.「Coke ONウォーク」「ドラゴンクエストウォーク」コラボチャレンジ

歩くだけで、累計歩数の達成ごとにスタンプがたまる「Coke ON ウォーク」にて、「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボチャレンジを開催します。計3回のチャレンジ期間ごとに、「Coke ON」内の特設ページから、エントリーしたうえで、「Coke ONウォーク」で1万歩あるくと、コラボモンスターデザインの限定「Coke ON」スタンプをプレゼントします。プレゼントのスタンプデザインは全3種で「Coke ONウォーク」内のチャレンジと共に、対象期間ごとに変更します。



チャレンジ期間:

第1回 2023年11月14日(火)~2023年12月12日(火)

第2回 2023年12月13日(水)~2024年1月10日(水)

第3回 2024年1月11日(木)~2024年2月4日(日)

対象者:計3回のチャレンジ期間中に「Coke ON」内の特設ページでエントリーし、「Coke ON ウォーク」のチャレンジを達成された方全員



「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内の「Coke ON」連動イベントの実施



【ゲーム内イベント】

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内では、期間中フィールド上にコカ・コーラ社製品とのコラボモンスターが出現するほか、「自動販売機スポット」も出現。スポットを巡ることで「Coke ON」内で使用できるドリンクチケットなどが当たる抽選に参加することができます。



コラボモンスターは、昨年のキャラクター6体のほか新モンスター3体の全9体。ゲーム内で「こころ」や、様々なコラボアイテムと交換できる「Coke ONコラボメダルIII」をドロップするほか、一部のコラボモンスターは「なかまモンスター」として一緒に冒険することもできます。



「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内キャンペーン期間:2023年11月14日(火)~2024年2月4日(日)14:59まで ※予定



詳しくは、「ドラゴンクエストウォーク」公式プロモーションサイトをご確認ください。

URL:https://www.dragonquest.jp/walk/



コラボモンスターを倒して手に入れたコラボメダルを使って、ゲーム内でコラボアイテムなどを手に入れることができます。





※ Coke ON(R)、COCA-COLA、 コカ・コーラ、 GEORGIA、 ジョージア、FANTA、ファンタは The Coca-Cola Company Limited の登録商標です。(C)The Coca-Cola Company

※ 内容は変更する場合もございます。詳細につきましてはゲーム内お知らせをご確認ください。

※ 『ドラゴンクエストウォーク』は、Google Maps Platform gaming solutionを使用しています。

※ 『ドラゴンクエストウォーク』を遊ぶ際は、周囲の環境に十分気を付けてプレイしましょう。

※ 『ドラゴンクエストウォーク』は安全に遊んで頂くための機能「ウォークモード」を搭載しております。「ウォークモード」に設定することでスマートフォンの画面を操作しなくても、周囲のモンスターと自動的にオートバトルが実行されます。また、モンスターとのバトル以外にも、近づいたかいふくスポットにも自動で触れるため、HPやMPの回復も自動的に行われます。



「Coke ON」について

「Coke ON(コークオン)」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、おトクで便利なコカ・コーラの公式スマホアプリです。ドリンクチケットは、「Coke ON」対応自販機で、お好きなコカ・コーラ社製品1本と無料で交換できます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」対応自動販売機では、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ(アプリ決済)、 au PAY、d払い、Apple Pay、メルペイ、クレジットカード決済などに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入の選択肢の幅をさらに広げました。「Coke ON」は2023年10月現在、5,000万ダウンロードを超え、全国48万台の対応自動販売機でご利用いただけます。

「Coke ON」公式サイト https://c.cocacola.co.jp/app/

「Coke ON」公式X https://twitter.com/cokeon



ドラゴンクエストウォークについて

スマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』は、ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を、自らが主人公となって歩き、冒険を進めていく、新しい体験ができるRPGです。



フィールドを歩いて、町の人の話を聞きながらクエストを進める。

数々のモンスターを倒して成長し、装備を整え、さらなる強敵に挑む…

これまでゲーム機のなかで体験してきた“ドラゴンクエスト”がついに現実の世界に飛び出します。



スマホをもって、ぼうけんにでかけよう。





タイトル :ドラゴンクエストウォーク

ジャンル :位置情報PRG

対応機種 :スマートフォンアプリ(iOS/Android)

配信開始日:配信中

料金形態 :アイテム課金型(基本プレイ無料)



<制作スタッフ>

ゼネラルディレクター:堀井雄二

キャラクターデザイン:鳥山明

音楽 :すぎやまこういち

開発 :株式会社コロプラ

企画・制作 :株式会社スクウェア・エニックス



公式サイト : https://www.dragonquest.jp/walk/

公式X : https://twitter.com/DQWalk



<権利表記>

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX



