[JR東日本ホテルズ]

東京の躍動感や波長と共鳴し、五感を魅了する数々のこだわりでお客さまをお迎えする「メズム東京、オートグラフ コレクション」(港区海岸 1-10-30/総支配人 生沼久)は、2023年4月27日に開業3周年を迎えます。これを祝し、日本の伝統工芸を支援するブランド「HIRUME」(以下ヒルメ)と共に製作したスペシャルスカーフを数量限定で販売開始、4月27日よりプライベートサロン「クラブメズム」、並びに公式通販サイトにてお買い求めいただけます。ヒルメとメズム東京が共に掲げる『卓越した日本の伝統工芸の技術を世界に発信したい』という理念の基、現代のアートとファッションを融合した特別なスカーフです。







東京の躍動感や波長と共鳴し、五感を魅了する数々のこだわりでお客さまをお迎えする「メズム東京、オートグラフ コレクション」(港区海岸1-10-30/総支配人 生沼久)は、2023年4月27日に開業3周年を迎えます。これを祝し、日本の伝統工芸を支援するブランド「HIRUME」(以下ヒルメ)と共に製作したスペシャルスカーフを数量限定で販売開始、4月27日よりプライベートサロン「クラブメズム」、並びに公式通販サイトにてお買い求めいただけます。ヒルメとメズム東京が共に掲げる『卓越した日本の伝統工芸の技術を世界に発信したい』という理念の基、現代のアートとファッションを融合した特別なスカーフです。



ヒルメは、伝統工芸の技やモチーフと、現代的なデザイン、アート、ファッションが出会うことで、化学反応が生まれる実験室となり、技術を継承する後継者育成を支援しているブランドです。日本のものづくりの力と芸術性、繊細さを世界に発信しています。







メズム東京のテーマカラー、ミッドナイトブルーに染められた100%シルクの江戸小紋スカーフは、鮫小紋に波模様をプラスして染めた特別な一品です。丁寧に金糸で刺繍された「HIRUME×mesm」のロゴが特別感を演出しています。丁寧な手仕事で仕上げられたシンプルで洗練されたデザインは、ジェンダーを問わず様々コーディネイトが可能です。数量限定の希少性のあるスペシャルアイテムとなっております。



メズム東京の総支配人生沼久とクリエイティブ・ディレクター小泉堅太郎はそれぞれ以下のように述べています。



生沼久のコメント:

「2020年4月コロナ渦で開業したメズム東京は、今年で3周年を迎えることができました。“TOKYO WAVES”をテーマに掲げ、五感を魅了する唯一無二な体験を国内外からのお客さまに提供しています。これまでもホテル内でヒルメの商品を展示販売して参りましたが、この3周年という大切な節目にコラボレーション商品を発表でき大変嬉しく思います。このスカーフを通して、メズム東京が目指す理念をご理解頂き、ファンになって頂けることを願っております。」



小泉堅太郎のコメント:

「長きに渡り受け継がれてきた東京の技術と歴史を尊重しながら、メズム東京ならではの時代に即した美的観念を追求しました。 江戸小紋による『繊細な波模様』と、シルクによる『艶やかミッドナイトブルー』の調和をぜひその目でお確かめください。」



商品概要





■発売日:2023年4月27日から

■数量:6枚

■素材:シルク100%

■サイズ:幅38cm 長さ200cm

■産地:日本製■価格:150,000円(税込)

■販売:公式通販サイト『mesm Tokyo STORE』 URL:https://tinyurl.com/2yh8mvel

メズム東京フロント

メズム東京プライベートサロン『クラブメズム』



参考資料







HIRUMEについて

HIRUMEは、2018年にファッションジャーナリスト生駒芳子が立ち上げ、現在は表参道のショールームを拠点に活動しています。全国の職人と組んで伝統の技や伝統素材を活かし、洋服から小物まで数多くのファッションアイテムを制作しています。分断された着物文化と現代のファッションを繋ぎ、「KIMONO meets FASHON」を現代のライフスタイルに溶け込む形で展開しています。「日本人自ら自分たちの宝を世界へ発信していく。」という共通の思い、また唯一無二の世界観を展開しているメズム東京の理念に深く共感し、今回のコラボレーションが実現いたしました。https://www.hirume.jp/



廣瀬雄一

1978年生まれ。染め職人。10歳からウインドサーフィンを始め、シドニーオリンピックの強化指定選手にも選ばれるなど、世界各地を巡りながら競技に打ち込む。大学を卒業後、2002年より、家業である染め物の職を継ぐ。1918年に創業された廣瀬染工場の四代目として、江戸小紋の文化や魅力を、国内外に広く伝えるべく活動。2012年には、よりカジュアルに江戸小紋を楽しむことのできるストールのブランド〈comment?(コモン)〉を立ち上げ、パリで開催される展示会にも出展を続けている。



【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のラグジュアリーなホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、東京都内の厳選されたレストラン・ホテルを紹介する『ミシュランガイド東京2021』において、「極めて快適(Top class comfort)」を示す「4パビリオン」として掲載されました。



【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、30以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る200軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else(唯一無二)」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細についてはwww.autographhotels.comをご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebookのソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElseで最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-18:16)