[京王電鉄株式会社]

有名店のカレーを自宅でも食べられます!



京王電鉄株式会社(本社:東京都多摩市、取締役社長:都村 智史)では、6月12日(月)から、LINE上の専用ECモール「トレくる by KEIO」で、京王沿線にある有名カレー店の商品の取り扱いを開始します。







これは、京王沿線に所在する「カリーショップくじら久我山」や「ジャイヒンド」といった有名カレー店の商品約40種類が「トレくるby KEIO」で購入でき、店舗からの距離に関わらず、商品を最短当日中に、駅にある専用ロッカーで受け取ることができるものです。専用ロッカーの冷蔵機能により、対象商品の品質を保つことができるため、安全かつ気軽にお店の味を楽しむことができます。なお、今回の商品拡充に合わせて「カレーフェア」を開催します。



従来は、菓子や手土産といったハレの日需要に対応した商品が中心でしたが、既にECモール内で取り扱っている、総菜パンや、副菜のサラダ各種、お酒やコーヒー等に加え、今回の有名店のカレー商品を取り扱うことで、日常的に利用できる商品のラインナップを拡充するとともに、新たに沿線の飲食店とも連携し、沿線の魅力再発見につなげてまいります。



詳細は下記のとおりです。



1.京王沿線にある有名カレー店の商品の駅ロッカー受け取りサービスについて

京王線沿線に所在する有名店のカレーなどの商品を、指定した駅の「トレくるby KEIO」の専用ロッカーにお届けするサービスです。本サービスは店舗から数キロ範囲の所定の場所に配送する既存のデリバリーサービスとは異なり、鉄道を活用して配送することで、店舗からの距離に関わらず、指定の駅で受け取ることが可能となります。また、専用ロッカーで冷蔵された商品をご自宅等で温めていただくことで、有名カレー店の味をお召し上がりいただけます。

(1)実施期間

・6月12日(月)より注文開始

※商品の配送は6月13日(火)から開始します

※受け取り可能な時間は、お届け日当日の24時までとなります

(2)出店店舗

・カリーショップくじら久我山 (最寄駅:久我山駅)

・ジャイヒンド (最寄駅:笹塚駅)

・ミラン 下高井戸店 (最寄駅:下高井戸駅)

・currystand NIVAL (最寄駅:八幡山駅)

・ハバチャル (最寄駅:千歳烏山駅)

(3)取り扱い商品(一例)





(4)ご利用例

・カレー1個から注文ができるほか、異なるカレー店の商品についても一度に注文することが可能です。

・ECモール内で取り扱っている、総菜パンや、副菜のサラダ各種、お酒やコーヒー等とともに注文することが可能です。



(5)ロッカー設置場所・利用可能時間

・新宿駅 (改札内):始発~終電まで

・明大前駅 (改札外):24時間

・八幡山駅 (改札外):24時間

・調布駅 (改札外):始発~終電まで

・府中駅 (改札外):始発~終電まで

・聖蹟桜ヶ丘駅(改札外):24時間

※詳しい設置場所は専用ホームページよりご確認ください

(6)利用方法

LINEの「トレくる by KEIO」公式アカウントを友だち追加すると、専用ECモールへアクセスが可能になります。専用ECモールから、受取駅(ロッカー)・受取日・商品を選びクレジットカードで決済をすると、注文が完了します。注文後、お届けが完了するとLINEでお届け完了通知が届きますので、通知内のロッカー解錠用二次元コードを準備の上、専用ロッカーで商品をお受け取りいただきます。



(7)各種URL

専用ホームページ: https://www.keio.co.jp/life/torekurubykeio/index.html

ECモール: https://lin.ee/fYOZ8oS



2.お客さまのお問い合わせ先

京王お客さまセンター

TEL .042-357-6161(平日・土休日9:00~18:00)



以 上



【参考】「トレくるby KEIO」について

(1)概 要

「トレくる by KEIO」は、京王沿線にある京王百貨店や京王プラザホテルのほか、うかい等の各店舗が厳選したお菓子やお酒等200点以上の商品を、鉄道を活用して配送するサービスとなります。鉄道を活用することで配送の速達性を向上させるほか、道路混雑を回避した定時性を確保し、環境負荷の低減を図るなど、社会的な課題解決も進めています。

(2)商品の受け取りについて

LINE上の専用ECモール「トレくる by KEIO」で注文した商品を、駅にある専用ロッカーで受け取れます。10時までのご注文で最短当日16時頃から受け取ることができ、最大7日先までの予約が可能です。商品をロッカーに納品後、最大で翌日の正午頃まで保管します。店舗の閉店時間や混雑を気にせず、お客様のお好きなタイミングでお受け取りいただけます。

※商品の受取時間は商品により異なります。冷蔵商品については当日中の受け取りになります。

※ロッカー解錠用二次元コードは一度の解錠に限り有効です。複数商品をご注文の場合でも、一度に全ての商品をお受け取りいただく必要があります。

(3)「トレくるby KEIO」の由来

「電車(トレイン)で、商品が届く(来る)」という鉄道での配送をお客様がイメージしやすいサービス名称としています。 また、キャラクターも電車と一般的な配送に用いられる段ボールを掛け合わせ、キャッチーなデザインとなっています。





