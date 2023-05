[株式会社シュクレイ]

待望の新商品!連日大人気の「ダックワーズサンド」から、夏らしいレモンを使った爽やかな新味が登場!



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、ラテアートをテーマにしたスイーツブランド【FiOLATTE(フィオラッテ)】より、「ダックワーズサンド・ラテシトロン」を季節限定で新発売致します!





シチリアレモンペーストと瀬戸内レモンピールを練り込んだカフェラテ風味のバタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの香りの中に、爽やかなレモンを漂わせた夏らしいスイーツです。



濃厚ながらも爽やかな味わいは、是非一度味わって頂きたい癖になる逸品。ラテ×レモンの新たなハーモニーが生み出す絶品スイーツを是非お楽しみください!

無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求め下さいませ。





◆商品概要

【商品名】 ダックワーズサンド・ラテシトロン

【価 格】 3個入:1,728円(税込)

【発売日】 2023年6月1日(木)~

※要冷蔵商品

※1日数量限定・季節限定商品につき、

無くなり次第終了となります。



ブランドロゴ&ストーリー









店舗情報





店舗名称:FiOLATTE エキュート品川店

住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間:平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00 ※館の営業時間に準ずる



<公式ホームページ>https://fiolatte.jp/

<公式ツイッター> https://twitter.com/FiOLATTE_PR

<公式インスタグラム> https://www.instagram.com/fiolatte_official/



商品情報





クッキー

ヘーゼルナッツの香ばしさがアクセントになった、カフェラテ風味のクッキーです。

仕上げにあしらった砂糖のほんのりとした甘味が、絶妙なバランスを生み出し、上品な味わいとなっております。口の中でホロホロとほどける食感をお愉しみ頂けます。

10枚入 1,458円/20枚入 2,916円(全て税込)





フィナンシェ

チョコレートのコクと華やかなカフェラテの薫りを丁寧にそして優しくフィナンシェにとじ込めました。苦味をおさえた、とても食べやすい上品なお味です。

5個入 972円/10個入 1,944円/(全て税込)





ベイクドケーキ

華やかな薫りのカフェラテ風味の生地を、レモンが爽やかに香るホワイトチョコレートでコーティングしました。チョコレートチップの食感がアクセントの優しいお味のケーキです。

8個入 2,592円(税込)





ミルフィユ

ほろ苦いカカオニブと、キャラメルのコクのある甘みがカフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。香ばしく焼き上げたパイとの食感のハーモニーもお愉しみください。

4個入 1,080円/8個入 2,160円(全て税込)





会社情報





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/28-20:40)