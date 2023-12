[株式会社 幻冬舎]

株式会社幻冬舎コミックス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石原正康)の、webマンガサイト『comicブースト』(https://comic-boost.com/)は、2024年1月にサイト開設5周年を迎えます。それに先んじ、本日12月22日(金)~2月23日(金)まで5周年記念企画がスタートします。





新規会員登録ユーザーに200コインプレセントを実施。コインはサイト内で作品閲覧に使用できます。1月19日からは新連載&読切攻勢がスタート! アニメ化の大人気作品『おとめ妖怪ざくろ』(星野リリィ)も約8年ぶりに連載再開。人気連載作品も無料話を増やし、新規ユーザーも既存ユーザーも漫画を存分に楽しめるチャンスとなっています!

新規会員登録ユーザーに200コインプレゼント!







期間:12月22日(金)0時~2月23日(金)23時59分まで

URL:https://comic-boost.com/announcements/info20231221_campaign.html

新連載&読切攻勢がスタート!







■新連載&読切

1月19日(金)

読切『Cry for the Moon』雪子

1月26日(金)

連載再開『おとめ妖怪ざくろ』星野リリィ

2月2日(金)

読切『母の宗教に困っています』ネコ山

2月9日(金)

新連載『黒乃さんはオカルトが好き!』クサダ

2月16日(金)

新連載『パラウドで逢いましょう』洋介犬

2月23日(金)

読切『みゆきは志津香のとくべつ』梅原うめ

新企画&人気連載作品の無料話を増量!





■8ページ読切企画『ブーストshorts』や人気連載の無料話増量も実施





■詳細・最新情報はこちらから!!

弊社公式X:comicブースト編集部(@comic_boost)https://twitter.com/comic_boost

権利表記





作品の表紙画像を掲載される場合は、次のコピーライトを併記いただきますようお願いいたします。

・200コインバナー分

『俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件』 (C)詩葉豊庸・GUNP/幻冬舎コミックス

『転生したら剣でした』 (C)︎棚架ユウ・丸山朝ヲ/マイクロマガジン社・幻冬舎コミックス

『ただの飯フレです』 (C)︎さのさくら/幻冬舎コミックス

『おひゃくどまいり』 (C)︎高尾じんぐ/幻冬舎コミックス

『ごはんのおトモに、死神と!』 (C)︎寝路/幻冬舎コミックス

『ぼっち自衛官の異世界奮戦記』 (C)︎舳江爽快・高舛ナヲキ/幻冬舎コミックス



・新連載バナー分

『Cry for the Moon』 (C)︎雪子/幻冬舎コミックス

『おとめ妖怪ざくろ』 (C)︎星野リリィ/幻冬舎コミックス

『母の宗教に困っています』 (C)︎ネコ山/幻冬舎コミックス

『パラウドで逢いましょう』(C)︎洋介犬/幻冬舎コミックス

『黒乃さんはオカルトが好き!』 (C)︎クサダ/幻冬舎コミックス

『みゆきは志津香のとくべつ』 (C)︎梅原うめ/ 幻冬舎コミックス



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-13:17)