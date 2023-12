[株式会社Cygames]

~就任発表会見の様子をYouTubeにて公開~







ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』および『グランブルーファンタジー リリンク』のPR大使に、ヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」が就任したことをお知らせいたします。



就任発表会見の様子をYoutubeにて公開中!





好評発売中の『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』と2024年2月1日発売の『グランブルーファンタジー リリンク』のPR大使にヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」が就任いたしました。



現在、YouTubeの「Cygames公式チャンネル」にて、就任会見の様子を撮影した特報映像を公開中。

記者がPR大使としての意気込みを鬼龍院氏にぶつけるも、なぜかゴールデンボンバーの面々の表情は暗く……?!



URL:https://www.youtube.com/watch?v=TDDN5xkYg6M



今後もゴールデンボンバーによる様々なPR活動を予定しておりますので、ご期待ください!



『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』製品概要





作品名:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-

ジャンル:対戦アクション&パーティー

プレイ人数:1~30人

オンライン:対応

価格:「スタンダードエディション」 6,600円(税込)

「デラックスエディション」 9,680円(税込)

「フリーエディション」 無料

発売日:発売中

プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam

レーティング:IARC 12+

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



『グランブルーファンタジー リリンク』製品概要





作品名:グランブルーファンタジー リリンク

ジャンル:アクションRPG

プレイ人数:1~4人(オンラインの場合)

オンライン:対応

価格:

【PlayStation(R)5/PlayStation(R)4 パッケージ版】

「通常版」 8,778円(税込)

「デラックスエディション」 14,300円(税込)

「コレクターズエディション」 27,500円(税込)



【PlayStation(R)5/PlayStation(R)4 ダウンロード版】

「スタンダードエディション」 8,778円(税込)

「スペシャルエディション」 11,770円(税込)

「デジタルデラックスエディション」 13,860円(税込)



【Steam ダウンロード版】

「スタンダードエディション」 8,778円(税込)

「スペシャルエディション」 11,770円(税込)



発売日:2024年2月1日(木)

プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam

レーティング:CERO:B (12歳以上対象)

開発:株式会社Cygames

権利表記:(C) Cygames, Inc.



各タイトルの最新情報は、各種公式HP・アカウントでも随時発信しています。ぜひご確認ください。

「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」公式サイト https://rising.granbluefantasy.jp/

GBVSシリーズ公式X(旧Twitter) https://twitter.com/gbvs_official

「グランブルーファンタジー リリンク」公式サイト https://relink.granbluefantasy.jp/

「グランブルーファンタジー リリンク」公式X(旧Twitter) https://twitter.com/gbf_relink_jp

「グランブルーファンタジー」公式YouTube https://www.youtube.com/@user-cl4gn4iu4s

「Cygames」公式Youtube https://www.youtube.com/@CygamesJA



(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

(C) Cygames, Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-19:46)