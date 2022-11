[株式会社パイ インターナショナル]

株式会社パイ インターナショナル(豊島区)は2022年11月24日(木)に書籍『100枚レターブック リバティプリントコレクション 22AW / 23SS THE HOUSE OF LIBERTY & BEAUTY AND CHAOS』を刊行いたします。









イギリスを代表するテキスタイルブランド「リバティ」の最新のコレクションを紹介するシリーズ第3弾。 22AWは、アーツ&クラフツやノスタルジックな花柄など、145年にわたるリバティの歴史の中で画期的な瞬間を切り取ったコレクション。 23SSは、リバティのインスピレーションの源となっている自然の力を、美しさとカオスをテーマに表現しています。リバティの最新柄を楽しめる、贅沢なレターブックです。



※「100枚レターブック」は株式会社パイ インターナショナルの登録商標です。



100枚レターブック特設サイト

https://pie.co.jp/letterbook/



『100枚レターブック リバティプリントコレクション 22AW / 23SS THE HOUSE OF LIBERTY & BEAUTY AND CHAOS』

https://pie.co.jp/book/i/5725/





イメージ

















全ページ紹介動画











書籍概要



書名:『100枚レターブック リバティプリントコレクション 22AW / 23SS THE HOUSE OF LIBERTY & BEAUTY AND CHAOS』

https://pie.co.jp/book/i/5725/

仕様: A5判 (148×210mm)/ ソフトカバー / 216 Pages(Full Color)

価格:本体2,000円+税

ISBN:978-4-7562-5725-3 C0070

発売日:2022年11月24日

著者:リバティジャパン

発売元:パイ インターナショナル







書籍に関するお問い合わせ



株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL:03-3944-3981

ホームページ:https://pie.co.jp/

フェイスブック:https://www.facebook.com/pieinternational

ツイッター:https://twitter.com/PIE_BOOKS

インスタグラム:https://www.instagram.com/100_letterbook/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-17:46)