[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

本日12月25日(月)予約開始!!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、ダウンロードソフト『ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love for Nintendo Switch』、『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch』、『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch』の3作品を2024年2月14日(水)に発売することをお知らせします。また、本日12月25日(月)から、ニンテンドーeショップで予約を開始しました。













ストーリーはそのままに、HD版にアップデート。ニンテンドーDSで2画面に分割されていたイベントグラフィックが1画面で美しく蘇ります。BGMやキャラクターボイスも高音質となり、男の子の声が一層クリアになりました。鮮明な世界で思い出の3年間をお楽しみください。



さらに、本日、公式サイトで動画投稿ガイドラインを公開しました。2024年3月14日(木)からプレー動画を投稿できます。投稿解禁日までは、ぜひおひとりでじっくりと「ときめき生活」をお過ごしください。



『ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love for Nintendo Switch』

『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch』

『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch』



公式サイト

https://www.konami.com/games/girls_side/for_switch/



- ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love for Nintendo Switch













ニンテンドーDSで発売された『ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love Plus』がHD版・高音質になり、Nintendo Switchに登場。山と海に囲まれた「はばたき市」にある「私立はばたき学園」が舞台です。勉強、クラブ活動、アルバイト…充実の学園生活を楽しみましょう。高校生活の中で出会った男の子たちといろんな話をしてデートを重ね、少しずつ彼との距離が近くなった卒業の日、感動のエンディングを迎えます。





- ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch













ニンテンドーDSで発売された『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season』がHD版・高音質になり、Nintendo Switchに登場。本作の舞台となるのは、幼いころに育った「はばたき市」にある「私立羽ヶ崎学園」。Nintendo SwitchのTVモードでは、本タイトルから搭載された“大接近モード”が迫力の大きさに!突然のハプニング“事故チュー”のドキドキの瞬間も大画面で楽しめます。





- ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch













ニンテンドーDSで発売された『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story』がHD版・高音質になり、Nintendo Switchに登場。『1st Love』から7年後の「はばたき市」が舞台です。「私立はばたき学園」で充実した学園生活を送りましょう。本タイトルでは、ふたりの彼からアプローチされる“三角関係イベント”、3人デートの帰り道、男の子ふたりと急接近する“W大接近モード”を楽しめます。Nintendo SwitchのTVモードで細部まで美しくなったグラフィックをお楽しみください。

さらに、『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch』では、PSP『ときめきメモリアル Girl’s Side Premium~3rd Story~』で登場した蓮見達也くんも登場します!



※『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch』では、『ときめきメモリアル Girl’s Side Premium~3rd Story~』の、Live2Dシステム、アプローチモード、きまぐれプレイ、ボーイズライフ、追加イベントは搭載していません。





- ニンテンドーeショップで本日予約開始!









ときめきメモリアル Girl‘s Side 1st Love for Nintendo Switch



発売日:2024年2月14日(水)

希望小売価格:5,995円(税込) ダウンロード専売

ご予約はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068874.html















ときめきメモリアル Girl‘s Side 2nd Season for Nintendo Switch



発売日:2024年2月14日(水)

希望小売価格:5,995円(税込) ダウンロード専売

ご予約はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068875.html















ときめきメモリアル Girl‘s Side 3rd Story for Nintendo Switch



発売日:2024年2月14日(水)

希望小売価格:5,995円(税込) ダウンロード専売

ご予約はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068876.html











「ときめきメモリアル Girl's Side」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/girls_side/





公式Xアカウント

ときめきメモリアル Girl’s Side 公式 @girlsside573

はばたきウォッチャー @HabatakiWatcher







