株式会社第一興商は、家庭用カラオケ「カラオケ@DAM」のパソコン向けアプリ「カラオケ@DAM for Windows」のサービスを本日9月4日より開始します。







TOPメニュー画面



「カラオケ@DAM」は、お手持ちのスマホ、パソコン、ゲーム機器等で、通信カラオケDAMのハイクオリティな音源と映像のカラオケをお楽しみいただけるサービスです。



パソコン向けサービスとしては、「カラオケ@DAM for Windows10」が2016年4月よりサービスを開始しておりますが、9月4日に登場する「カラオケ@DAM for Windows」は、最新採点機能「精密採点Ai」が利用できるようになりました。



「カラオケ@DAM for Windows」の無料アプリをダウンロードして、カラオケ@DAMの利用契約(月額1,100円/税込)をするだけで、DAMならではのハイクオリティな音源と映像はもちろん、懐かしのヒット曲、アニソン、最新曲まで約16万曲以上が歌い放題です。また、毎週約200曲の楽曲が追加されます。



カラオケの基本機能である一時停止、演奏中止、キーコントロールのほか、お好きな楽曲をお気に入り登録したり、歌唱履歴を見ることもできます。また、ガイドボーカル機能で歌の練習ができるなど、自宅にいながら本格的なカラオケが楽しめます。



当社は、高品質なカラオケサービスをどこでも気軽に楽しめる環境を提供し、家族や友人とのコミュニケーションツールとして、あるいは、「歌う」ことでストレス解消や気分向上にも役立ててもらいたいと考えます。





カラオケ@DAM for Windows





サービス開始日 :2023年9月4日(月)

対応OS :Windows11推奨

アプリダウンロード:無料

会員登録* :1,100円/月(税込)

基本性能 :カラオケ操作(一時停止、演奏中止、歌い直し)、キーコントロール、ガイドボーカル、

カラオケ音量調整、お気に入り登録、歌唱履歴、精密採点Ai

楽曲数 :初期搭載楽曲数約16万曲(毎週約200曲追加)

操作画面例 :



カラオケ歌唱中の画面



精密採点Ai結果画面(1/2)



精密採点Ai結果画面(2/2)

* 「カラオケ@DAM for Windows10」、「カラオケ@DAM for WEB」のご契約者は、当アプリのサービスも 利用できます。



カラオケ@DAM for Windows : https://www.clubdam.com/karaokeatdam/windows/



