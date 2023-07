[(株)マンダム]

~2023年9月9日(土)14:00~16:00、定員30人(申込先着順)~



株式会社マンダム(以下、マンダム)は大阪府と産学官等で構成する「OSAKA女性活躍推進会議」が実施する「OSAKA女性活躍推進 ドーン de キラリ フェスティバル 2023」に参画し、女子学生の理工系分野への興味喚起に向けた講演を行います。

マンダムではコーポレートスローガン「BE ANYTHING, BE EVERYTHING.」(意味:「なりたい自分に、全部なろう。」)のもと、女性活躍推進に取り組んでいます。若い世代が将来さまざまな分野で自分らしく活躍するために、進学や就職を選択する際の一助になればとの想いから本イベントに参画します。

当日は当社で活躍する若手女性研究員が『話します!答えます!“好き”を活かしたお仕事~化粧品メーカー マンダムの女性研究者が理系に進んだワケ~』と題して、化粧品開発の仕事内容や研究職の面白さ、仕事を通じて生活者へのお役立ちを実現する魅力や、自分らしく働くことなどについて、ワークショップも交えながら講演します。





OSAKA女性活躍推進 ドーン de キラリ フェスティバル2023





〈イベント概要〉

・日時:2023年9月9日(土)14:00~16:00

・場所:大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)5階 大会議室2.

・対象:女子中学生、女子高校生、保護者など

・定員:定員30人(申込先着順)

・申込方法:下記URLまたはQRコードからお申込みください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/5032b23d-acb9-4201-b76b-e4d37a6f3813/start

・申込期限:2023年9月7日(木)17:00

・参加料:無料



〈OSAKA女性活躍推進 ドーン de キラリ フェスティバル とは〉

大阪府では、産学官等で構成する「OSAKA女性活躍推進会議」と連携のもと、オール大阪で、女性活躍の機運醸成に努めています。毎年9月を「OSAKA女性活躍推進月間」と定め、大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)で、2日間にわたって、女性活躍をテーマにしたセミナーや相談会等の多彩なイベントを実施しています。



《マンダムの女性活躍推進の取り組み》

マンダムは、「BE ANYTHING, BE EVERYTHING.」をコーポレートスローガンに掲げ、「自分らしく生きること」や「ありたい自分」を実現していくことへのサポートを行い、実現できる社会を持続的に創りあげていくことがマンダムのお役立ち=ウェルネスの実現だと考えています。そして、多様性のある人財を確保し、それぞれの能力を最大限発揮できるように、「ダイバーシティ&インクルージョン」を目指した組織体制づくりを推進する中で女性活躍推進にも取り組み、情報公開を行っています。



そのような取り組みが評価され、2022年には大阪府「男女いきいきプラス」の認証や、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」の最高ランクである三つ星認証を取得。 2023年2月には女性管理職比率の向上や実力ある女性管理職養成のための取り組み、育児と仕事の両立支援や柔軟な働き方の促進のための取り組みなどが評価され、令和4年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業における市長表彰においては、大規模企業部門の「優秀賞」を受賞しました。



参考:https://www.mandom.co.jp/csr/practice_diversity.html

リーフレット:

https://prtimes.jp/a/?f=d6496-857-29043c4d81b38844d0e020fc072724a7.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-18:46)