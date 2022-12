[株式会社グレープストーン]

12月15日(木)JR東京駅で新発売!



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を12月15日(木)からJR東京駅にて新発売いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html







●『美女と野獣』がテーマの心ときめく新作スイーツが誕生!

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

今回はファン待望の『美女と野獣』がテーマの新作スイーツ『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』がついに誕生!12月15日(木)よりJR東京駅で新発売いたします。





●ファン必見!可愛すぎる2つのデザインボックス

新作『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、『美女と野獣』がテーマのミルキーなホワイトショコラサンド。優しいブルーの衣装と、印象的なイエローのドレス姿のプリンセス「ベル」が登場する2パターンのデザインボックスで登場です。「パターンA」はアイコニックなイエローのドレスをまとった「ベル」と「野獣」がダンスをおどる印象的なシーンが描かれています。誰もが憧れる心ときめくシーンにうっとり。中のお菓子を食べ終わったあとも、おうちに飾ったり小物入れにしたりと色々楽しめます。





「パターンB」は本が大好きな「ベル」と、「ベル」を優しく見つめる「野獣」が描かれた 暖かい雰囲気に包まれたデザインです。「ポット婦人」や「チップ」も参加して、何だか楽しそう。「ベル」の聡明さと「野獣」の優しさがあふれるような、ほほえましいデザインがひとめで笑顔にさせてくれます。

ステンドグラス風のデザインが美しい個包装も、細部までこだわり満載で目が離せない可愛さ。プレゼントはもちろん、1年頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。



●思いがあふれてはみ出した 甘くとろけるショコラサンド

甘くとろけるショコラサンド『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』。見つめあう二人の想いがあふれて、ショコラもはみ出しちゃった?そんなうっとりときめくハッピースイーツです。

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、「ルミエール」「コグスワース」「魔法の薔薇」「ポット婦人」に「チップ」の5種類。どのデザインに出会えるかは開けるまでのお楽しみ!東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしました。かんだとたんお口いっぱいに優しいミルキー感が広がります。



※画像をご使用の場合はコピーライト (C) Disneyをご記載ください。





商品概要









【商品名】美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

【発売日】2022年12月15日(木)~2023年5月末頃

【 価 格 】12枚入 パッケージA(左/舞踏会をイメージしたパッケージ)1,188円(本体価格 1,100円)、12枚入 パッケージB(右/図書室をイメージしたパッケージ)1,188円(本体価格 1,100円)

【販売店】Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店(JR東京駅 1F在来線改札内)、東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)ほか

*一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売される場合がございます。

*お電話等でのご注文・お取り置きや、店頭での配送サービスは承っておりません。



Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 初の共同スイーツショップ。オープンわずか1週間で10万個販売を突破し、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。



東京ばな奈ワールドとは



・公式ホームページ

https://www.tokyobanana.jp/

・公式Twitter

https://twitter.com/tokyobanana1991

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出して、『おいしいバナナスイーツブランドNo.1』(※2)も獲得。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「国内のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2:日本マーケティングリサーチ機構 調査概要:2021年3月期_ブランドのイメージ調査





