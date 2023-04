[エイベックス通信放送株式会社]

新作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』の公開が待たれる『ワイルド・スピード』シリーズなど、さまざまなアクション映画に出演してきたヴィン・ディーゼル。

彼がアメコミヒーローを演じた『ブラッドショット』が、映像配信サービス「dTV(R)」で配信スタートいたしました。









ヴィン・ディーゼルが演じるのは、海兵隊員のレイ・ギャリソン。

極秘ミッションでテロリストを撃退しますが、その報復として武装集団に拉致されてしまいます。さらに、目の前で妻のジーナを殺された挙げ句、自らも撃たれて瀕死の重体に。

その後レイが目を覚ましたのは、謎の研究室でした。研究者のエミール・ハーティングが開発した最新ナノテクノロジーによって、奇跡的に生還したというのです。

体中の血液がナノマシン「ナナイト」に置き換わり、超人的なパワーと治癒能力を手に入れたレイ。

エミールの助手・KTの言葉をきっかけに、妻を殺されたという記憶を取り戻した彼は、研究所を抜け出して復讐へと向かうのですが……。



ブラッドショットは、マーベルやDCと並ぶアメコミ出版社ヴァリアント・コミックスが生んだ人気ヒーロー。

ナノマシンによって実現した不死身の肉体を駆使し、妻の復讐のために立ち上がるーーというヒーローらしいオリジンを描く一方で、物語は予想外の方向へ展開していきます。

武装集団に復讐を果たしたはずのレイは、組織の人間によって捕らえられ、昏睡状態に。彼が再び目を覚ますと……? そこからのどんでん返しと、伏線回収もりだくさんのシナリオは必見!

数多くのアメコミヒーロー映画が公開されている今だからこそ、その裏をかくストーリーに惹き込まれること間違いなしです。



ハリウッドを代表するアクションスターのヴィン・ディーゼルが演じているだけに、もちろんアクションも大きな見どころ。鍛え上げられた肉体によるエネルギッシュなアクションと、「ナナイト」が蠢くSF的ビジュアルが合体し、これまでにないバトルシーンに仕上がっています。

肉体改造を施された敵役たちと繰り広げる斬新なバトルシークエンスに注目!

そして、KTを演じるのは、『ワイルド・スピード スーパーコンボ』でヴィン・ディーゼルと共演したエイザ・ゴンザレス。こちらもキレキレのアクションを披露しています。



コロナ禍中の公開にもかかわらず人気を博した『ブラッドショット』。是非、この機会にdTVでチェックしてみてはいかがでしょうか。





■『ブラッドショット』

~概要~

ヴィン・ディーゼル主演!

アメコミ「ヴァリアント・コミックス」の人気キャラクターを実写映画化。

~あらすじ~

死の淵からよみがえった超人が組織への報復に挑む。アメリカ海兵隊員のレイ(ヴィン・ディーゼル)とその妻が、何者かに殺害される。だがその後、彼は最新技術により、圧倒的なパワーと回復能力を有した、ブラッドショットとして蘇生する。訓練施設へと隔離されたレイだったが、次第に過去の記憶を取り戻し、自分たちを殺した犯人への復讐を果たす。

コピーライト:(C) 2020 Columbia Pictures Industries, Inc., Bona Film Investment Company (Pacific Rim, USA) and Cross Creek Bloodshot Holdings, LLC. All Rights Reserved.





